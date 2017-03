"FOORUMI" OTSEBLOGI: ERR-i juhikandidaatide mõõduvõtmine: mis saab rahvusringhäälingu tulevikust?

Arvamuslauas jagavad mõtteid Andres Jõesaar ja Indrek Ibrus.

Roose: kui inimesi on väga palju - pea 700 - on elu stabiilne ja veereb edasi. 2. juuni ei saagi midagi juhtuda, kui just keegi pommi ei viska. Suure ettevõtte inerts on väga suur. Muutusi vajab ERR nagu õhku, aga see pole ERRi spetsiifiline probleem. Kõik meediaettevõtted - vanemad, klassikalised - on väga suures hädas: vaatavad pigem sisse kui välja, aga väljas sõidavad "kiirrongid mööda". Häid meediainimesi on nii vähe, neid pole kuskilt võtta. Kas kõik inimesed on just selle kohapeal, mis neil silma särama panevad?

Tankler: arenguvestlused on vestlused, mida mu lasteaiaõpetaja peab minuga. Ta ei teadnud sellest midagi ERRis. See illustreerib ilmekalt personalipoliitika puudujääke.

Mis vaataja jaoks muutub? Mart Luik: üleöö ei juhtu midagi. Minu ülesanne on pidada dialoogi kõigi töötajatega. Istuks maha, arutaks läbi, kuidas nad organitsiooni näevad, kuidas juhatus seda näeb. Tahan, et ERR oleks rohkem organisatsioonina stressivabam. Et ta usuks iseendasse. Siin on palju väärtusi, mida me ei väärtusta piisavalt. Töötan selle nimel, et oleks hommikul palju toredam töötada. Kahjuks ei ole inimestega rääkimine elementaarne. Ma tõesti näen, et siin majas sisuliselt personalipoliitikat juhatuse tasemel ei ole ajatud ja see on lubamatu organisatsiooni puhul, kus inimesed on ERRi kõrgem väärtus. Ekraanid ja peen tehnika ei maksa mitte midagi, kui inimesed ei armasta siin käimist.

Allar Tankler: usun, et ERRi juhatus tulevikus võib omada avaramat vaadet kui parkimise korraldamine ja kinnisvarateemad.

Erik Roose: viimane 20 aastat on mul möödunud staaride seltskonnas. Kui ajakirjandus ei meeldiks, seda ei armastaks, ei saaks ka töötada selle tagatoas.

Lammutate hästi aga ülesehitamisega on probleeme? Mart Luik: eks see ole natuke linnalegend ka. Ma olen paljusid asju ehitanud, püsti pannud, edukamaks muutnud. ERRi puhul olen kõigi inimestega suheldes rääkinud, et ülesandepüstitus ei ole revolutsiooni teha. Tubli organisatsioon täna, aga seda annaks paremaks timmida.

Indrek Ibrus: Lisaks meedia funktsioonile on ERR ka mäluasutus, oluline funktsioon Eesti kultuuri taganttõukajana. Kasutaks täna seda võimalust ja avaks ka selle poole. Kuidas ERRi sisemist efektiivsust ära kasutada?

Andres Jõesaar, BMF, meediauurija: kas need härrasmehed armastavad rahvusringhäälingut? Kui seadus kõrvale jääda, miks rahvusringhääling üldse eksisteerib? Kas nende otsused on emotsiooni- või faktipõhised?

