"FOORUMI" OTSEBLOGI | Andres Ammas: aktsiiside tõusuga alkoholismi ei ravi

"FOORUMI" BLOGI

Kaia Iva: teame, et piirikaubandus on olemas, aga me tegeleme sellega, et see ei kasvaks!

Saade algab!

Möödunud nädalal arutles valitsuskabinet rahandusminister Toomas Tõniste ettepanekut tuleva aasta veebruaris kavandatud alkoholiaktsiisi tõusu ära jätmiseks. Valitsus jõudis kokkuleppele, et õlle, siidri ja kange alkoholi aktsiisi alandatakse kaks korda:http://arileht.delfi.ee/news/uudised/toomas-toniste-sai-oma-tahtmise-vahemalt-osaliselt-alkoholiaktsiis-touseb-planeeritust-kaks-korda-vahem?id=80269564

Ka eelmisel nädalal eetris olnud "Foorumis" arutlesid erakondade esimehed alkoholiaktsiisi tõusu ja maksureformi üle:http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/foorumi-blogi-artur-talvik-irl-tahab-pr-trikkidega-naidata-kui-tugev-maksuterminaator-on-seeder?id=80236760