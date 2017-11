"FOORUMI" OTSEBLOGI | Andres Ammas: aktsiiside tõusuga alkoholismi ei ravi

"FOORUMI" BLOGI

Kaia Iva: räägime rohkem iEestist - Inimene; Innovatsioon ja Info.

Jaanus Karilaid: ma ei imesta, et tahetakse luua uut erakonda - kolm opositsioonierakonda on haakinud end veini- ja viinaärimeeste taha. Asetades viina- ja õlletootjad inimese heaolust ette on lihtsalt kummaline.

Jaak Madison: vaadake pilti ka laiemalt - eestlased käivad Lätis ka muude asjade järel, näiteks paljud ettevõtted tangivad ka seal!

Andres Ammas: koalitsioon on hakkama saanud suure asjaga - piirikaubanduse käima pannud. Lätis alkoholi järel käimine on juba saanud rahvaspordiks!

Jaak Madison: ma arvan, et Saarel ei ole ühtegi kindlat näidet, et surmade vähenemine on seotud kuidagi alkoholiaktsiisi tõusuga.

Indrek Saar: seda ei ole statistiliselt ega teaduslikult kinnitatud, et alkoholi varumine soodustab alkoholi tarbimist.

Jaak Madison: enne läks mees poodi ja ostis saunaõhtuks kolm pudelit õlut, nüüd läheb ta ja ostab kolmkümmend kasti õlut - kumb siis soodustab joomist?

Jürgen Ligi: aktsiisitõus avab rahvale uued kanalid! Ja see ei ole enam rahva tervisele hea. Inimesed, kes on kõige haavatavamad, kes käivad piiril odava alkoholi järel, need saavad sealt kõva paugu - nad varuvad alkoholi nii endale kui sugulastele.

Kaia Iva: praegu on planeeritud nii, et dividendidest võetaks viis miljonit välja, mis katab siis alkoholiaktsiisi tõusust saamata jäänud osa.

Jaak Madison (EKRE): kiita valitsust selle eest, et nad tõstavad aktsiisi poole vähem, aga siiski tõstavad, see ei ole probleemi lahendamine.

Andres Ammas (Vabaerakond): praegu tuleks aktsiise langetada mitte tõsta! Aktsiisidega alkoholismi ei ravi. Selleks on muud meetmed: alkoholireklaami ja kättesaadavuse piiramine, spordivõimaluste juurde loomine.

Miks jäi SDE nõusse sellega, et aktsiisitõus on poole väiksem? Indrek Saar (SDE): kuna on mure, et piirikaubandus hakkab võtma liiga suuri mõõtmeid, siis leiti valitsuses selline kompromiss.

Kaia Iva (IRL): teame, et piirikaubandus on olemas, aga me tegeleme sellega, et see ei kasvaks!

