"FOORUMI" BLOGI | Valimiskampaania juba käib. Kas erakonnad suudavad pakkuda sisulisi mõtteid või jäävadki vaid pori loopima?

Foorumi otseblogi

https://twitter.com/TaaviSimson/status/981220796877234177

Rõivas: on kaks eri asja, üks on labane sopaloopimine, mille põhjus on madalas reitingus. Vabaerakond võiks pakkuda siiski mingi värske idee. Tõsi on ka see, et mingi vastandumine on vajalik. Sest kui pole selge, mille eest mingi erakond seisab, ei saa teha otsust, mis peab olema teadlik otsus. Vastandumine peab olema pigem ideede ja väärtustasandil ja seejuures peab jääma viisakaks ja kultuurseks.

Karilaid: vastandumine ei kao mitte kuhugi. RE ja KE vastandumine jääb alles. Sisulised maailmavaatelised erisused jäävad. Eelmise valitsuse vigade parandus võtab kaua aega.

https://twitter.com/suvelind/status/981218870106230784

Kas plakatikampaania eesmärk oli määrida Kaja Kallast?Talvik: oh jumal hoidku. Võin ju öelda, et Kallas olgu ettevaatlik.

Rääkides plakatitest, nii PBK kui VEB fondi puhul, siis mahlased väljaütlemised peaksid EKREle meeldima?Helme: Eesti valijale tasub aegajalt meelde tuletada ka vanu asju. Ka sisulistel teemadel võib olla väga erinevad nägevused ja selged vastandumised tulebki valijale ette panna.

https://twitter.com/vilu_andres/status/981218604858466305

Kas agressiivsel ja ründaval kampaanial on kohta Eestis?Liisa Oviir: Vastandumise asemel peaks näitama oma suunda, kuhu riik peaks minema. Ja mille vahel valija peaks valima.[esimesed kümme minutit on kõik rääkijad suutnud peamiselt siiski vastanduda ja üksteise peale näpuga näidata]

https://twitter.com/LaksMajor/status/981216681728016389

Kas Vabaerakonnas on vastasseis Herkeli ja Talviku vahel?Talvik: olgem ausad, erakond, mis minu kätte tuli, oli üsna kehvas seisus. Uus meeskond on peal, uus tahe, uus programm. Tulemusi näeb hiljem. Erakond puhastub ja selginevad suunad ja plaanid.

Kas IRLi esimees on oma tööga hakkama saanud, vaadates reitingut?Seeder: mina lööks reitingu kaheks, on populaarsus ja on usaldus. Need pole üks ja sama asi päriselt. Ärme keskendume vaid reitingule, oluline on poliitika sisu. Valija annab oma vastuse valimistel.

Sotside toetus käis ära ajaloo madalaimal hetkel. Mida valesti teete?Liisa Oviir: ühe kuu jõnksule ei maksa tähelepanu pöörata. Usun, et see kõik, mis tehti, oli õige ja tuli ära teha. Usun, et reiting hakkab üles minema.

Kas EKRE võtab Heimar Lengi vastu?Martin Helme: oleme maailmavaateline erakond, meie jaoks on küsimus, kas inimene jagab meie maailmavaadet. Kui on põhjust kahelda, siis me ei võta vastu.

Reformierakonna sisekaemus on olnud päris inetu viimasel ajal. Kas Hanno Pevkurile tehakse liiga?Rõivas: kui on tüli, minnakse kohati inetuks. On varem suudetud Reformierakonnas tülid ära klaarida ja usun, et ka nüüd oleme päris ühtsed. Usun, et RE pärast ei ole vaja muretseda ja valimistel läheb hästi.