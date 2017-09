"FOORUMI" BLOGI | Uue hooaja esimeses saates arutati ID-kaardi turvalisuse ja sügiseste valimiste üle, Pevkuri ja Ossinovski hinnangul ei ole ID-kaardi turvalisus poliitikute arutada

Reformierakonda esindanud Hanno Pevkuri ja sotside ninamees Jevgeni Ossinovski jäid saate esimeses pooles ühisele arvamusele, et ID-kaardi turvalisuse puhul tuleks lasta tegeleda spetsialistidel ja poliitikud ei tohiks sel teemal otsuseid langetada. Nii on valimiskomisjoni otsustada, kas e-hääletamine toimub või mitte.

Vabaerakonda esindanud Artur Talvik ütles aga, et kui e-valimised peaksid toimuma ja kasvõi üks hääl saab häkitud, on see suur löök.

Keskerakondlane Kadri Simson aga ei pea e-valimiste ära jätmist halvaks ideeks. Tema hinnangul on ka variant lasta e-hääletada vaid neil, keda kõnealune turvarisk ei puuduta, ent see ettepanek saates laiemat kõlapinda ei leidnud.

Mart Helme EKRE-st ütles, et katastroof ei oleks mitte e-valimiste ära järmine, vaid see, kui e-hääletamisel mingi häkkimine toimub. Ta rõhutas ka sellele, et kuna eestlased ise ei suutnud kõnealust ohtu tuvastada, ei ole meil ka võimekust seda kõrvaldada.

Seederi sõnul ei ole nii suureks probleemiks e-valimiste ära jäämine, kuivõrd oleks e-teenuste kadumine.

Saate teises pooles räägiti pisut ka sügisestest valimistest, mille kohta Simson ütles, et Keskerakond läheb neid valimisi igal pool võitma. Seeder ja Pevkur jäid oma ambitsioonidega tagasihoidlikumaks, öeldes, et nad lähevad mitmes omavalitsuses võitma.

Kiirelt keris Artur Talvik üles vastuolulise väite, et tema arvates on imelik erakondade ridadesse kuuluvate inimeste valimisliitudesse pugemine, samas ütles ta põhimõtteliselt järgmises lauses, et kohalikel valimistel tuleks valimisliitudes kandideerida, nagu nemad seda teevad.

Lisaks tõi Talvik välja probleemi, et valitsuse ministrid kandideerivad tulevastel valimistel, ehkki nad ei tohiks seaduse järgi volikokku kuuluda. Simson aga selgitas, et tema läheks Pärnus linnapeaks, kui teda valitaks. Ossinovski vastuseks jäi põhjendus, et oma maailmavaadet tuleb maksimaalsete jõududega toetada.

Saatekülalisteks olid avasaates Kadri Simson (KE), Helir-Valdor Seeder (IRL), Jevgeni Ossinovski (SDE), Artur Talvik (VE), Hanno Pevkur (RE) ja Mart Helme (EKRE).

Simson: Inimesed soovivad tasuta ühistranspordi ja ranitsatoetuse jäämist, mistõttu meid ka toetatakse.

Pevkur: Me läheme üsna mitmes omavalitsuses võitma.

Talvik: Ideoloogiline võitlus jäägu riigi tasandile.

Kuusk küsis, kas IRL saab ikka sisse. Seeder vastas, et selles pole kahtlustki. Pevkur tegi selle peale nalja, kas sisse saamine tähendab peksa saamist.

Helme: Tuleb kindlasti minna üle eesti keelsele haridusele. See on meie punane joon.

Helme Tallinnast: Martin teeb kindlasti väga hea tulemuse. Me tahame volikokku pääseda ja ma ei hakka siin ennustama. Laseme valijal otsustada ja sellest lähtuvalt hakkame või ei hakka läbirääkimisi pidama.

Ossinovski: Riigi tasandil on praegusel valitsusel hea koostöö. See, et meil Tallinnas on erinev visioon, ei ole imelik.

Pevkur: Paistab, et Keskerakonnal ei õnnestu teha üksinda uut valitsust Tallinnas.

Seeder: Kuna ma siin saates väga palju enam sõna ei saa, siis ütlen ära: tänavuste valimiste põhi teema on see, et senisest jääb alles 79 omavalitsust. See, kuidas omavalitsused kokku sulavad, on põhiküsimus.

Seeder: IRL võitis eelmised KOV valimised.

Simson: Tallinna linn ei hakka ehitama Helsinki tunnelit, see on fakt. (Löök Reformierakonna suunas)

Talvik: See, et kohalikku elu juhitakse parteide kontoritest, selle vastu me võitleme. See, et Keskerakonnas on 500 kandidaati, on ilmselt mingi vile, et on kästud neil kandideerida.

Helme: Loomulikult lubab seadus valimisliite. Kõik võivad minna valimisliitudesse. Erakondade puhul on elementaarne, et esindavad oma maailmavaadet ja lähevad oma maailmavaatega välja. Mul on tunne, et Talvik peidab oma nõrkust sellega, et minnakse valimisliitudesse.

Pevkur: Talvik astus ämbrisse, kui ütles, et erakonnad imbuvad teistesse valimisliitudesse. Järgmisena ütles, et nende liikmed on valimisliitudes.

Ossinovski: Ministrid osalevad valimistel, et toetada oma maailmavaadet.

Ossinovski: Ma ei riku seadust, kandideerin Tallinna volikokku. Probleem oleks minna volikogu liikmeks ministrina, aga kui erakonnad päriselt tahavad Tallinnas pööret saada, tuleb välja panna maksimaalsed jõud, mitte lüüa käega nagu Vabaerakond.

Seeder: Me ei imbu valimisliitudesse, vaid läheme ausalt oma erakonna nimekirjaga.

Simson: Mina lähen ka Pärnu linnapeaks, kui mind selleks valitaks. (Simson on parasjagu minister)

Talvik: See, kuidas ministrid tulevad mängu, kes ei tohiks seaduse järgi isegi volikogudes osaleda, on räme petmine ja nii ei tohiks teha. Kahetsusväärselt on valimisliitude maski taha kogunenud ka erakonnad, kes üritavad ikkagi sisse imbuda omavalitsustesse.

Talvik Vabaerakonna kehvadest reitingutest: Teadsime seda ette, kuna võtsime standardse sammu, et me ei osale erakonnaga kov valimistel. Meie liikmed on 44 valimisliidus ja kui me oleme seisnud 2 tooli seaduse vastu, siis meie riigikogu liikmed käituvad ka nii nagu nad ütlevad, et see on rahva petmine.

Ossinovski: oleme rahvusriigi edendamise poolt, aga selle aluseks peab olema ühine arusaam ja põhiseaduslike kokkulepete väärtuste jagamine.

Helme: Meie oleme põhiseaduse pinnal, teie rikute põhiseadust ja ei järgi põhiseaduse esimesi lauseid:Ossinovski: See on vale ju.

Ossinovski EKRE-st: Kes taotlevad põhiseaduslikku võimu, peaksid jagama põhiseaduslikke väärtusi.

Helme: Meid natsideks nimetavad on konstrueerinud endale väärastunud maailma.

Helme Lihula ausambast: Me leiame, et on piinlik, et punavägede vastu võidelnud sõjamehi ei hoita au sees.

Seeder: Tsahkna ja Mihkelsoni lahkumine erakonnast võib pikemas perspektiivis isegi kasu tuua.

Seeder: Lähme paljudes omavalitsustes valimisi võitma. 47 omavalitsuses oma nimekiri, pluss 15 valimisliidus võib samuti kohata IRLi liikmeid.

Simson: Savisaare jätmine erakonda tuleneb erakonna liikmete sisetundest.

Simson: Keskerakond on sisse andnud 72 nimekirja üle Eesti. Meie läheme valimisi võitma.

Ossinovski: Valitsus langetas ainsa poliitilise otsuse sel teemal, nimelt leitakse kõik vajalikud ressursid antud probleemi lahendamiseks.

Pevkur: Laseme ekspertidel seda tööd teha, olen Ossinovskiga sellel teemal nõus.

Seeder: Kui e-valimised jäetakse ära, toimuvad valimised igal juhul. Kui e-teenused kaovad ära, on tagasilöök oluliselt suurem.

Helme: E-valimised on üks osa poliitiliste otsuste summast, mille tulemusena juhitakse riiki. Ei saa juhtuda olukorda, kus saab kahelda, et need otsused on legitiimsed.

Simson: E-valimised võiks teha ka poole vinnaga, et saavad osaleda neile, kelle ID-kaart on välja antud enne 2014. oktoobrit, kuid selliseid poollahendusi ma ei pea õigeks.

Ossinovski: Poliitikutel pole pädevust otsustada, kas mõni e-teenus on turvaline või mitte.

Ossinovski: Olen ka uhke e-riigi arengute üle. ID-kaardi haavatavuse osas tuleb usaldada eksperte, see pole poliitikute otsustada. Antud lahendus leitakse ja nii kaua kuni seda lahendust ei ole, võetakse kasutusele erinevaid maandavaid tegevusi, et seda identiteedivargust ei toimuks.

Helme: See viga avastati Eestist väljaspool. Meil seda võimekust järelikult ei olnud. Meie ei ole võimelised seda üksi korda tegema.

Pevkur: Valimisi on võimalik manipuleerida ka teistpidi. Teame, kuidas on viinapudeli eest võimalik häält osta.

Pevkur: Eesti riik saab selle probleemiga hakkama.

Pevkur viitab 2007. aastal toimunud küberrünnakule Eesti vastu, millest tuldi välja. Samamoodi tuleb välja tänasest probleemist. "99% inimesi teeb e-deklaratsioone, meil on e-äriregister ja e-residentsus. Reformierakond on selle üle uhke."

Helme: Katastroof ei oleks e-valimiste ära jätmine, vaid see, kui midagi nende raames juhtub.

Simson ei ole nõus, et e-valimiste ära jätmine oleks halb.

Seeder: Erinevalt teistest maailmariikidest on Eestis enamik avalikke toiminguid seotud ID-kaardiga, mistõttu on see meil väga eriline teema.

Seeder: Minul on väga hea meel, et valitsus ja ametkonnad on võtnud väga tõsiselt seda hoiatust ja püüab ennetada võimalikke ohte. Mul on hea meel, et valitsus on mõelnud ka sellele, et mis siis saab, kui oht saabki reaalsuseks.

Talvik: Ma ei kardaks identiteedi ära ostmist, aga kui ükski hääl saab häkitud, võib see olla suur pauk.

Ossinovski: See, kas e-valimised toimuvad, ei ole poliitikute diskussioon. Seda otsustab valimiskomisjon.

Ossinovski: Eesti inimeste usaldus e-riigi vastu on kõrge, meil pole olnud siiani tõsist leket või küberrünnakut, mis oleks toonud kaasa teenuste pikaaegse haavatavuse või probleemid.

Helme hinnangul ei ole E-valimised turvalised, sest pabervalimiste puhul on asi kindlam, kuna pead kabiinis üksi käima. Samamoodi saab teha ka tagantjärele kontrolli, mida E-valimiste puhul teha ei saa.