"FOORUMI" BLOGI: Sester ärgitab riiki tegema julgemaid investeeringuid, Aas on mures suurenenud kulude pärast

Valitsus plaanib mitut ettevõtlust puudutavat maksumuudatust, mis on nii tööandjatelt kui opositsioonilt saanud teravat kriitikat.

Tänases "Foorumis" arutleti, kas "küpsete ettevõtete" tulumaksumuudatus ja kasumi varjatud väljaviimise tõkestamine aitavad kaasa majanduskeskkonna parandamisele.

Stuudios olid rahandusminister Sven Sester (IRL), ettevõtlusminister Urve Palo (SDE), Andres Ammas Vabaerakonnast ja Arto Aas Reformierakonnast. Arvamuslauas jagasid mõtteid Eesti kaubandus-tööstuskoja peadirektor Mait Palts ja majandusteadlane Heido Vitsur.

Vitsur tõi uue valitsuse iseloomustuseks välja selle, et on lahti saadud teatud dogmatest: erandid ja katsetamine on muutunud lubatuks. "Algus läks väga rabedalt, kuid poole aasta pärast tahaks loota, et on välja tootatud sammud, mis meile tõepoolest kasu toovad. Ma ei ütle, et praegused sammud ei ole õiged, aga näeme, kuidas nad rakenduvad alles aja jooksul," iseloomustas Vitsur uue valitsuse maksumuudatusideesid.

Paltsi sõnul on maksuerisuste teema olnud alati väga atraktiivne, kuid oleks hea, kui saaks näha positiivseid näiteid mujalt maailmast. "Meie teada on neid väga vähe, kui üldse on," nentis Palts.

Urve Palo tunnistas, et uue valitsuse suhtes on ettevõtjatel rohkem usaldamatust kui oleks hea. "Teatud reserveering on okei, aga mitte usaldamatus. See võib olla sellest, et on valitsuskoalitsioon, kus ei ole Reformierakond. See on ka ettevõtjatel uus olukord," kommenteeris Palo, lisades, et ettevõtjate usalduse võitmiseks on vaja aega. Ammas tõi välja, et ettevõtjad heidavad pea igal kohtumisel ette bürokraatia rohkust. Heaks näiteks on kolmandatest riikidest tööjõu Eestisse toomine, mida on juba eelmises valitsuses võtmeküsimuseks peetud.

