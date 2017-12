"FOORUMI" BLOGI | Saade tõmbas poliitikahooajale joone alla: millised on hetke kõige põletavamad teemad?

Stuudios väitlesid Keskerakonda kuuluv majandus- ja taristuminister Kadri Simson, justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL), riigikogu SDE fraktsiooni liige Jaanus Marrandi, riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Jürgen Ligi, riigikogu EKRE fraktsiooni juht Martin Helme ja Vabaerakonna fraktsiooni liige Monika Haukanõmm.

Haukanõmm: Kas valitsus on viimase aasta jooksul astunud sinna poole, et saaksime ise hakkama? On tunne, et me ei usalda oma inimesi, me ei kuula neid. Järgitakse vaid neid punkte, mis on koalitsioonilepingus kirjas.

Reinsalu: Me suudame läbi viia mitmed erastamised. Ma rõhutan veel, et üldine maksukoormus SKP-st jääb samaks.

Helme: Ei saa kohe kuidagi leppida, et tänane valitsus, kes on tegelenud ainult tõmblemisega, kes on tegelenud absurdse maksupoliitikaga, et majandus kasvab tänu sellele valitsusele, vaid selle kiuste.

Kadri Simson: Täna näitavad, et meie majanduskasv on laiapindne. Kui vaadata ettevõtjate ootusi, siis need on muutunud positiivsemaks. Oli teada, et tasuta sõit toob juurde uusi sõitjad. Eelarves on kokku lepitud liinide tihendamiseks vahendid. Plaanis on luua ühistranspordikeskused.

Ligi: Riigieelarve on sügavas miinuses. Meid ootab ülejärgmisel aastal väga ränk kärbe. Pensionisüsteem on käkitud. Valitsus pole ühekski debatiks valmis.

Jaanus Marrandi: Tasuta maakonnaliinide osas ei ole me printsiibis vastu, aga on detaile, mida läbi rääkida.

Helme: Keskerakond lubas enne valimisi tasuta ühistranspordist ja nüüd peavad selle kasvõi minimaalselt täitma. Enamik sõite tehakse maakonnapiiridest välja. Reinsalu: Me ei ole veel tasuta maakonnaliinide osas kokku leppinud. IRLi seisukoht on, et kohalikud transpordikeskused saavad valida.

Jürgen Ligi: Rongipileti hinda tõstis Simson, aga teisega teeb tasuta ühistransporti. Simson: Praegu tulevad teenused, mida pakutakse maakonnakeskustes ja selleks on vaja maakonnaliine.

Haukanõmm: Valitsus tegeleb PR ja populismiga. See on bluff, et tervishoidu tuleb 200 miljonit eurot juurde. Valitsus võtab maksudega vaesemalt ära. Simson: Me ei võta vaesematelt inimestelt ühegi maksutõusuga midagi ära.

Reinsalu: Pensionireformi muudatused kiideti heaks eelmise valitsuse ajal.

Reinsalu: Paanika, mis puhkes, et ravijärjekorrad puhkesid, siis ma tuletaks meelde, et raha on juurde lisatud.

Helme: Selle valitsuse kõige suurem õudus on see, et keskklass ja minu vanused inimesed saavad kõige rohkem nülgida. Unustage ära pension. Teid ootavad pikad ravijärjekorrad. Simson: Töötavates inimestest võidab kolmveerand inimestest. Meie mediaanpalk on 900 eurot. See on ka põhjus, miks pensionitele tuleks otsa vaadata. Kui inimene teeb 40 aastat miinimumpalgaga tööd, siis talle ei jätkukski pensionit.

Ligi: Rääkides dogmadest: läks eelarve tasakaal. See, mis tehakse esimese sambaga. See seotakse lahti tuluteenimisest ja maksu maksmisest.

Marrandi: Sel aastal on murtud maksudogma. Ei Reformierakond, Vabaerakond ega ka EKRE ei taha pöörduda tagasi vana olukorra juurde. See on võimaluste loomine väiksema sissetulekuga inimestele. See on tõsi, et see reform on saanud erinevate kompromisside toel liiga keeruliseks. Siin tuleks vaadata Urmase otsa. Aga kui me oleme siiamaani jõudnud, siis saame pooleteise aasta pärast seda lihtsamaks teha.

Simson: Neid pensionäre on 6 protsenti, kes kaotavad. Aga 42 protsenti pensionäre võidab. Veelgi rohkem tööealisi inimesi võidab. Süsteem muutub võrdsemaks.

Haukanõmm: Selle aastaga on selgeks saanud, et kahjuks on meie valitsusel suhteliselt kõva pea. Pika õppevõimega ka. Kui pikalt rääkida, jõuab kohale. Tulumaksuvaba miinimumi tõus oli ka meie programmis, aga kahjuks te suutsite selle ära lörtsida. Saime tuhandete astmetega maksusüsteemi. Võtate töötavatelt töötavatelt pensionäridelt motivatsiooni. See näitab, kui kaootiline ja habras on see valitsus.

Ligi: Vana maksusüsteemi taga olid Liberaaldemokraadid, Reformierakond ja Isamaa mingi rakuke. Kõige lihtsam on praegu teha mingi jagamistehe. Reinsalu: Armas Jürgen! Aitäh komplimendi eest. Me peame aru saama, et oleme ka rahvusvahelises maksukonkurentsis. Helme: Huvitav, et te konkurentsi siis, kui me aktsiisidest räägime. Mul hea meel, et praegune valitsus täidab ära meie lubaduse tõsta tulumaksuvaba miinimumi. Põhjus, miks kõik poliitikud tulumaksust räägivad, on see, et saadakse raporteerida, kui palju raha inimestele kätte antakse.

Saade liigub maksupoliitika juurde. Simson: Uue reformiga võidavad väga paljud. Miinimumpalka teeniv inimene võidab 1000 eurot aastas.

Simson: Seal ei olnud ühtegi normi, mis oleks ühele ettevõttele soodsam kui teisele.

Haukanõmm: Kui poliitik ei astu sel hetkel uksest välja, kui tekib huvide konflikt, tekib kahtlus. Simson: Seal olid tegevpõllumehed. See on normaalne.

Simson: Kõik põllumajandusorganisatsioonid soovisid toetust. See oli teie ignorantsus (Ligile), mis tegi uuel valitsusel probleemi lahendamise kergeks.

Simson: Pentsik väide, et toetus läheb omadele. Siis ma ei tohiks ministrina ka Tallinna-Tartu maanteed ehitada, sest mu isa läheb mööda seda tööle.

Helme: Juhin tähelepanu, et sotsiaaldemokraatidel ja teistel on terve rida ettevõtteid ka endal.

Reinsalu: IRL ja SDE soovisid täies mahus top-upi täies mahus taastamist.

Ligi: Mina ei mäleta, et IRL oleks toetanud top-upi. Minu käest küsiti ka raha. Aga kui sai võimule Keskerakond, siis sai järsku seakasvatuse juht toetust. Praegu määratakse püsiv toetus perekonnaliikmetele.

Simson: Ma arvan, et kolleegide vestlusringidest tuli välja, et põllumajandustoetuste andmisel ei eelistatud ühtegi firmat. Toetati kogu sektorit. Ka Martin Helme vestles põllumajandusinimestega. See oli ainuõige, et põllumajandustootjaid toetada. Ma olin erinevates töörühmades. Rääkisin maksudest, demokraatia edendamisest jne. Ka põllumajandustoetuste osas oli Keskerakonna volikogu otsus. Oleme aasteid rääkinud, et eelmine valitsus eiras põllumeeste muret.

Martin Helme: Ma olen samal seisukohal, et kui jutt käib sellest, et mida pannakse süüks tema elukaaslasele, siis perekonna kaudu ei tohiks rünnata. Aga mis puudutab põllumajandusvaldkonda, on asi teine. Ma ei ole veel umbusaldusteksti ja argumentatsiooni näinud. Aga selgelt liigume selles suunas, et toetada umbusaldamist.

Urmas Reinsalu: Tõesti oli selline olukord, kus maaelu rahade arutamine oli kõne all eelmise valitsuse ajal, aga Reformierakond pani müüri ette ja me ei saavutanud seda. Nüüd me saavutasime selle top-upi. Küsimus rahvusvahelisest konkurentsist.

Jaanus Marrandi: Mitmed organisatsioonid on seakatkust ja Vene turust äralangemisest tingitud toetusi palunud. Kui Kadri oleks osalenud otsustes, mis oleks puudutanud ühte või kahte ettevõtet, mis puudutavad tema lähedasi, siis oleks olnud teine olukord. Aga teda ei saa süüdistada valdkonna toetamises.

Monika Haukanõmm: Kadri on sattunud olukorda, kus tema tegevusel on korruptsioonikahtluse maik juures. Süü ei ole mitte Kadril, vaid selles, et Keskerakonnas kui korruptsioonikantsis pole toimunud muutust. Paljud patud nuheldakse Kadri kaela. Siiamaani on aidanud Jüri Ratase puhas kaitsekilp.

Kadri Simson: Tegin pikema postituse oma Facebooki kontole. Need küsimused, mida Hanno Pevkur Postimehes esitles, on valed. Esiteks seatoetustest ei saanud Teet Soormi osalusega firma. Teet Soormil ei olnud ühtegi firmat, mis oleks saanud toetust. Tema isal on firma, aga see ei saanud ka kõige suuremat toetust. Postimees tunnistas viga, aga ei vabandanud. Põllumajanduse huvigrupid tegid ettepaneku maksma toetusi. Sellepärast, et minu elukaaslane tegutses ühes valdkonnas, ei saa poliitikut välja lükata.

Jürgen Ligi: kadri ei vääri osatamist ega kriitikat selles, mis on teinud tema elukaaslane. Küll aga hakkab see kriitika peale, et see sigadetoetuse raha jõudis tema prekonnale esimeses järjekorras. Kõige suuremad probleemid on üldise usaldusväärsusega poliitikas: tasuta ühistransport jne. Omakasupüüdlik rahakantimine on minu jaoks põhietteheide. Seaasju võib klaarida, aga muu on hullem.

