"FOORUMI" BLOGI: Poliitikud võtavad kokku valitsuse 100 päeva

100 päeva kokkuvõttest sai kiiresti lärmakas festival, kus Riigikogu fraktsioonide esindajad üksteisest üle rääkisid ning kurtsid, et üksteisest räägitakse üle. Uue valitsuse tegemiste või tegemata jätmiste asemel kommenteeriti valdavalt üksteise sõnavõtte. Saatejuht Andres Kuusk möönis ka ise, et saatekülalised on ebatavaliselt tõredad. "Siin hakkavad kollased kaardid kohe lendama," jõudis ta saate keskel hoiatada. "Kuulge, mingi paha kuu seis on vist kõigil," pidi ta saate lõpuks siiski nentima.

Teemadena hõljusid taustal korduvalt alkoholipoliitika, Linnahalli remont, uus maksupoliitika ja isegi E-valimised. Kui opositsioonipoliitikud aga praeguse valitsuse tegevust ka kiitsid, mainiti enamasti, et antud detail oli ka opositsoonierakonna programmis. Kohaliku omavalitsuse valimisteni on aega 222 päeva.

Andres Kuusk: Ma ei taha olla moralist, aga tänase saate idee võiks olla "rohkem teineteise ära kuulamist"

Kaia Iva: Me oleme valitsuses osaliselt ka selle jaoks, et hoida ära neid asju, mis ei ole sobilikud. Näiteks kaitseme keelt.

Kaia Iva: E-valimised ei kao kuhugi ja omandireformi ka tagurpidi ei pöörata.

Andres Kuusk: "Kuulge, mingi paha kuu seis on vist kõigil."

Hanno Pevkur: Soome alles teeb Eesti X-tee põhist ID-kaarti praegu.

Jaanus Karilaid: Reformierakond on rääkinud 2005. aastast, et terve maailm imetleb meie e-valimisi. Aga kes on selle eeskuju järel sama süsteemi vastu võtnud?

Jaak Madison: "Mulle meeldivad valged kassid"

Andres Kuusk: "Ma olen ammu tahtnud küsida, mis hetkel Keskerakonna ja EKRE vahelt must kass läbi jooksis?"

Hanno Pevkur: Erasektor ütleb, et kui riik oleks valmis toetama neid 10 miljoni euroga, siis teeks erasektor Linnahalliga 30 miljoni euroga korda. Aga praegu on välja öeldud, et Linnahallile läheb 100 miljonit ära. On väga hämar, mis sellega toimub.

Kalvi Kõva: See taak, kus linn ja riik omavahel ei räägi, on lõpuks murtud. Positiivne, et saab suure konverentsikeskuse.

Jaanus Karilaid: Kas lammutame linnahalli ära, teeme ta korda või jätkame vanaviisi?

Artur Talvik: Linnahalli projekteerimiskonkurss mängiti ühele projekteerijale kätte.

Jaak Madison: Kui Linnahalli parandamine maksab 100 miljonit eurot, siis miks ei leita 170 miljonit eurot Tallinn-Tartu maantee neljarealiseks ehitamiseks?

Jaak Madison: Kiidame kahte-kolme asja. Eelkõige reederitele tähelepanu pööramine ja kaitsetööstus.

Saatekülalised tahavad üksteisele isegi tavapärasest vähem sõna anda.

Saatejuht Andres Kuusk: Siin hakkavad kollased kaardid kohe lendama

Artur Talvik: Kiidan valitsust selle eest, et kaubalaevad plaanitakse Eesti lipu alla tuua. Siin on uut ja põnevat.

Artur Talvik: Võiks taastada ettevõtte tulumaksu, aga keegi ei julge seda välja öelda. Praegu maksustatakse ettevõtteid liiga erinevalt.

Hanno Pevkur: Teil on riigieelarves järgmisteks aastateks 200 miljoni eurone auk.

Hanno Pevkur: Pangalt raha ära võtmine võetakse omakorda ära klientidelt, eriti neilt, kes käivad kontoris. Kontoris omakorda käivad kõige enam pensionärid.

Jaak Madison: Kõige fantastilisem minister on Sven Sester, kes räägib valge mustaks ja musta valgeks.

Nii Hanno Pevkur kui Jaak Madison peaaegu ühest suust: Te võtate kõrgema palgaga inimestel motivatsiooni ära veel rohkem palka saada.

Kalvi Kõva: Ei ole vahet, kuidas süsteemi nimetada. Oluline on, et keskmise ja madalama sissetulekuga inimestel jääks rohkem raha kätte.

Jaak Madison: IRL üritab tõestada oma valijatele, et tegemist ei ole astmelise tulumaksuga ja Keskerakond üritab tõestada oma valijatele, et tegemist on astmelise tulumaksuga. Aga selle tagajärjel on tekkinud hullumeelne süsteem. Tehke vähemalt tulumaks, millest inimesed aru saavad.

Jaanus Karilaid nimetas Artur Talvikut "tulevaseks Vabaerakonna esimeheks"

Kalvi Kõva: Aktsiisid on üks osa hinnast ja hind on üks osa kättesaadavusest.

Artur Talvik: Kõige rohkem häirib see, et räägitakse rahva tervisest. See on silmakirjalik. Oleks nõus, kui räägitaks, et on vaja riigieelarvet lappida. Eestis joomine selle tulemusel ei vähene.

Jaanus Karilaid: "Ikka Keskerakonnast."

Saatejuht Andres Kuusk: "Klaarime selle ära: mis erakonnast on peaminister?"

Jaak Madison: enne uut valitsust kritiseeris Kadri Simson hoolega seda, et valitsuse poliitika ajab alkoholiostud üle piiri.

Mis siis saab, kui õiguskantsleri kommentaar alkoholi aktsiisitõusu põhiseadusvastasusest tähendab, et riik kohtus kaotab? Kaia Iva: Praegu tuleb see vaidlus ära pidada. Aga kas rahva tervisest hoolimine on olulisem kui ettevõtlusvabadus?

Saatejuht: kas Ratase valitsus on parem kui Reformierakonna oma? Artur Talvik: "Nad on õhupuhastusvalitsus. Aga päris täpselt ei saa veel aru."

Jaanus Karilaid: Keskerakonna valitsuse ajal ei plaani tänavale tulemist ei põllumehed ega õpetajad. Erinevalt Reformierakonna valitsusest.

Saates on kõikide fraktsioonide esindajad.

