"FOORUMI" BLOGI: Poliitikud võtavad kokku valitsuse 100 päeva

Jaak Madison: Kõige fantastilisem minister on Sven Sester, kes räägib valge mustaks ja musta valgeks.

Nii Hanno Pevkur kui Jaak Madison peaaegu ühest suust: Te võtate kõrgema palgaga inimestel motivatsiooni ära veel rohkem palka saada.

Kalvi Kõva: Ei ole vahet, kuidas süsteemi nimetada. Oluline on, et keskmise ja madalama sissetulekuga inimestel jääks rohkem raha kätte.

Jaak Madison: IRL üritab tõestada oma valijatele, et tegemist ei ole astmelise tulumaksuga ja Keskerakond üritab tõestada oma valijatele, et tegemist on astmelise tulumaksuga. Aga selle tagajärjel on tekkinud hullumeelne süsteem. Tehke vähemalt tulumaks, millest inimesed aru saavad.

Jaanus Karilaid nimetas Artur Talvikut "tulevaseks Vabaerakonna esimeheks"

Kalvi Kõva: Aktsiisid on üks osa hinnast ja hind on üks osa kättesaadavusest.

Artur Talvik: Kõige rohkem häirib see, et räägitakse rahva tervisest. See on silmakirjalik. Oleks nõus, kui räägitaks, et on vaja riigieelarvet lappida. Eestis joomine selle tulemusel ei vähene.

Jaanus Karilaid: "Ikka Keskerakonnast."

Saatejuht Andres Kuusk: "Klaarime selle ära: mis erakonnast on peaminister?"

Jaak Madison: enne uut valitsust kritiseeris Kadri Simson hoolega seda, et valitsuse poliitika ajab alkoholiostud üle piiri.

Mis siis saab, kui õiguskantsleri kommentaar alkoholi aktsiisitõusu põhiseadusvastasusest tähendab, et riik kohtus kaotab? Kaia Iva: Praegu tuleb see vaidlus ära pidada. Aga kas rahva tervisest hoolimine on olulisem kui ettevõtlusvabadus?

Saatejuht: kas Ratase valitsus on parem kui Reformierakonna oma? Artur Talvik: "Nad on õhupuhastusvalitsus. Aga päris täpselt ei saa veel aru."

Jaanus Karilaid: Keskerakonna valitsuse ajal ei plaani tänavale tulemist ei põllumehed ega õpetajad. Erinevalt Reformierakonna valitsusest.

Saates on kõikide fraktsioonide esindajad.

"Foorumi" algustiitrid.

