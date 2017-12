"FOORUMI" BLOGI | Monika Haukanõmm: paljud patud nuheldakse Kadri Simsoni kaela, sest Keskerakonnas pole toimunud muutust

Aasta eelviimases "Foorumis" pandi punkt põnevale poliitikahooajale ja vaieldi läbi hetke kuumimad poliitilised teemad.

Stuudios väitlesid Keskerakonda kuuluv majandus- ja taristuminister Kadri Simson, justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL), riigikogu SDE fraktsiooni liige Jaanus Marrandi, riigikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Jürgen Ligi, riigikogu EKRE fraktsiooni juht Martin Helme ja Vabaerakonna fraktsiooni liige Monika Haukanõmm.

Saate esimene pool kulus väitlusele, kas Kadri Simson on põllumeestele suuremaid riigipoolseid toetuseid välja võideldes sattunud huvide konflikti.

Jürgen Ligi sõnul ei vääri Simson osatamist ega kriitikat selles, mis on teinud tema elukaaslane Teet Soorm. "Küll aga hakkab see kriitika peale, et see sigadetoetuse raha jõudis tema prekonnale esimeses järjekorras. Kõige suuremad probleemid on üldise usaldusväärsusega poliitikas: tasuta ühistransport jne. Omakasupüüdlik rahakantimine on minu jaoks põhietteheide. Seaasju võib klaarida, aga muu on hullem," märkis Ligi.

Kadri Simson viitas oma Facebooki postitusele, kus ta teema pikemalt lahti seletab, ja kinnitas, et need küsimused, mida Hanno Pevkur Postimehes esitles, on valed. "Esiteks seatoetusi ei saanud Teet Soormi osalusega firma. Teet Soormil ei olnud ühtegi firmat, mis oleks saanud toetust. Tema isal on firma, aga see ei saanud ka kõige suuremat toetust. Postimees tunnistas viga, aga ei vabandanud," rääkis Simson.

Loe veel

Simsoni kinnitusel tegid Põllumeeste Keskliit, Talupidajate Keskliit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda 2016. aasta novembri keskel ühispöördumise loodavale valitsusliidule ettepaneku põllumehi rohkem toetada, sh üleminekutoetused taastada. "Sellepärast, et minu elukaaslane tegutses ühes valdkonnas, ei saa poliitikut välja lükata."

Monika Haukanõmme sõnul on Simson sattunud olukorda, kus tema tegevusel on korruptsioonikahtluse maik juures. "Süü ei ole mitte Kadril, vaid selles, et Keskerakonnas kui korruptsioonikantsis pole toimunud muutust. Paljud patud nuheldakse Kadri kaela. Siiamaani on aidanud Jüri Ratase puhas kaitsekilp," märkis Haukanõmm.

Jaanus Marrandi lisas, et mitmed organisatsioonid on seakatkust ja Vene turu äralangemisest tingituna toetusi palunud. "Kui Kadri oleks osalenud otsustes, mis oleks puudutanud ühte või kahte ettevõtet, mis puudutavad tema lähedasi, siis oleks olnud teine olukord. Aga teda ei saa süüdistada valdkonna toetamises," leidis Marrandi.

Urmas Reinsalu meenutas, et maaelu rahade arutamine oli kõne all juba eelmise valitsuse ajal, aga Reformierakond ei toetanud suurema raha eraldamist. "Nüüd me saavutasime selle top-up'i."

Martin Helme rõhutas, et kui jutt käib sellest, et mida pannakse süüks Simsoni elukaaslasele, siis perekonna kaudu ei tohiks rünnata. Aga mis puudutab põllumajandusvaldkonda, on asi teine. "Ma ei ole veel umbusaldusteksti ja argumentatsiooni näinud. Aga selgelt liigume selles suunas, et toetada umbusaldamist," märkis Helme.

Saates kõlanud olulisemaid mõtteid loe Delfi blogist!