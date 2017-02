"FOORUMI" BLOGI: Mis on kohalike valimiste peateemad?

Sügiseste valimiste peateemadest rääkisid "Foorumis" Kadri Simson (KE), Siim Kiisler (IRL), Urmas Klaas (RE) ja Mart Helme (EKRE) ning arvamuslauas riigiteaduste ekspert Külli Taro ja TÜ vanemteadur Kristjan Vassil.

Saates võeti luubi alla ka omavalitsuste tulubaasi küsimus, mille juures rõhutas Siim Kiisler, et tänane rahastusmudel töötab jõukate omavalitsuste kasuks, kuna raha jagatakse inimeste sissetulekute järgi. IRL on tema sõnul pakkunud välja kompensatsioonimehhanismi idee nendele omavalitsustele, mis asuvad halvemas asukohas.

Klaas nentis, et teda teevad praeguse valitsuse otsuste juures murelikuks uued ülesanded, mille rahastus pole selge.

Samas märkis ta, et me ei tegele sellega, kuidas uut väärtust luua. "Me peaksime mõtlema sellele, kuidas riik ja KOV saaksid rohkem motiveerida ettevõtlusega tegelemist, kus tegelikult tulu tuleb."

Kadri Simson tõi ettevõtluse arendamise ideena välja tasuta ühistranspordi maakondades, mida tema juhitav majandus- ja kommunikatsiooniministeerium veab.

Samuti jõuti Tallinna-Tartu maantee väljaehitamise vajalikkuseni, mida üksmeelselt toetati.

Taro ootab kohalike valimiste kampaanialt, et keskendutakse kohaliku elu küsimustele. "Ootaksin värskeid ja uusi ideid, milline peaks kohaliku omavalitsuse roll."

Mart Helme märkis siiski ka seda, et kohalike omavalitsuste valimiste puhul tuleks keskenduda teemadele, mis on maailmavaatelised. Tema hinnangul tuleks küsida, kas me tahame, et koolidesse viiakse sisse sooneutraalsus või kas pagulastele ehitatakse korterelamuid.

Simson: Mulle meeldis Kristjan Vassili mõte, et ei tohi karta katsetada. Senimaani ei tehtud midagi, kuni viimane kaubalaev meie riigi lipu alt lahkus.

Helme: Peame oleme innovatiivsed. Peame tööjõuvajaduse kompenseerima tarkade lahendusega. Seda peab toetama infrastruktuur. Näen, et tajutakse ka poliitilisel tasandil, et vanamoodi edasi ei saa ja mul on väga hea meel, et me ragistame.

Klaas: Kõige tähtsam on see, kuidas saada juurde töö- ja elukohti. Oleme algatanud ülikooli ja ettevõtjatega algatanud konverentsi. Koostöös Teleportiga toome Tartusse kümme firma asutajat, kes otsivad kohta, kus ettevõtet asutada.

Kiisler: Tänapäeva lahendused on näiteks, et Elvas olev tootmisettevõte saab kasutada Uberi kaudu töötajatele transporti pakkuda.

Taro: Tahaks uusi ideid saada. Vanade teemade juures ei ole lahendusi. Inimesi ei tule juurde. Kuidas siis selles uues olukorras toime tulla?

Vassil: Meil ei ole mõtet rääkida, et jagame vähest ressurssi ümber, vaid tuleb mõelda, kust raha juurde saada. Tekib küsimus Reformierakonnale, miks te seda teinud ei ole, olite pikalt võimul? Tartul peaks koostöös ülikooliga tekkima ideid. Maksuerisustega tuleks riskida. Tallinna-Tartu maantee ehitamine peaks toimuma riigi ja KOV koostöös.

Saade liikus viimast ekspertide lauda. Taro: Kui rääkida kohalike ettevõtjatega, siis punkt number üks on teed ja transport. Sealt edasi igasugune kommunikatsioon.

Klaas: Ei ole mõtet lennukiga minna ja külvata tasuta ühistransporti. Kõik seda ei vaja. Soovitan mõelda, et maakonnaliinidel on kaart ja inimestele kantakse vajalik raha üle.

Helme: Kui me räägime ettevõtlusest maapiirkondades, siis me oleme sattunud nõiaringi. Inimeste lahkumisele ei pööratud tähelepanu. Kui me teemegi maksusoodustusi, siis need ei hakka kohe tööle, sest lihtsalt neid inimesi seal ei ole. Selleks, et inimesed tuleksid kohale, on vaja infrastruktuuri. See on kõik selle tulemus, et inimesed on lahkunud. Sotsiaalne infrastruktuur on kadunud. Simson: Maal on veel inimesi, neile inimestele on veel koolid. Me oleme otsustanud, et tuleb päästa need töökohad, mis veel alles on. Selleks on põllumajanduse üleminekutoetus.

Klaas: Küsimus on selles, et kindlad asjad, mis Eesti arengut ja majandust käima tõmbaks, on Tallinna-Tartu neljarealine maantee.

Kiisler: Loomulikult ei ole transport ainus meede ettevõtluse arendamiseks. Peame mõtlema ka sellele, et teiste regioonide majanduspotentsiaal on halvemini ära kasutatud kui Harjumaal.

Klaas: Me ei tegele sellega, kuidas uut väärtus luua. Me peaksime mõtlema sellele, kuidas riik ja KOV saaksid rohkem motiveerida ettevõtlusega tegelemist, kus tegelikult tulu tuleb. Simson: Arutasime, kuidas kuldsest ringist eemal olevates piirkondades ka ettevõtluse arendamist motiveeritakse. Näiteks tasuta ühistransport maakondades.

Klaas: Praeguse valitsuse puhul teevad mind väga murelikuks uued ülesanded, mille rahastus pole selge. Näiteks käeraudade kasutamise lubamine - see on politsei ülesanne. Uksest ja akendest tuuakse sisse asju, mis on riigi ülesanne.

Kiisler: On tõesti oluline küsimus, et omavalitsuste raha ei jaotata mitte lihtsalt inimeste, vaid nende sissetulekute järgi. Tänane süsteem töötab jõukate omavalitsuste kasuks. IRL on pakkunud välja, et meil peab olema erinev rahastus sissetulekute järgi. Peaks olema kompensatsioonimehhanism neile, kes asuvad halvemas asukohas.

Simson: See 30 miljonit, mis tulumaksu vähendamine kriisi ajal oli, ei ole sildiga, mida sellega teha.

Klaas: On tõsi see, et kohalikud eelarved on üsna jäigad. Jagamise ruumi ei ole seal väga palju. Kolmandik on täpselt hinnatud. Tuleb ka seda arvestada, et 50 protsenti tuleb sihtotstarbeliste eraldistena riigieelarvest. Tartu linna laenukoormus on selline, et me võiksime veel väga palju laenu võtta, aga me ei tee seda, sest meie rahanduse tervis on oluline. Oleme võtnud laenud investeeringutest - koolide ehitamiseks ja taristusse. Omavalitsused elavad seni kärbitud tulubaasi tingimustes.

Kiisler: Kindlasti on meil - nii IRL-il kui EKRE-l - oluline rahvuskonservatiivsus, kuid meie ei ole nii äärmuslikud. Kui isamaalist laulu laulab näiteks Nigeeriast pärit noormees, siis IRL on selle üle õnnelik, aga EKRE vihane. Helme: Ma olen hirmus vihane selle vale peale. Meist räägitakse, et praeme neegripoissi, sööme kollaseid peale. Me ei redefineeri eestlust.

Vassil: Kuidas positsioneerib end IRL valimistel olukorras, kus EKRE toetus on olnud küllaltki stabiilne, kasutades samasuguseid rahvuskonservatiivseid argumente. Vanad IRL-i toetajad on väga huvitatud sellest.

Taro: Uue omavalitsuste rahastumudeli väljatöötamisel peaksime mõtlema, kuidas seda kehtestada - rahvaarvu või territooriumi järgi. Tallinna võidaks igal juhul.

Saade jõudis tagasi arvamuslauda. Vassil: KOV valimiste roll on seotud poliitikatega, mis panevad pikaks ajaks lukku eelarve. Kui suur osa KOV eelarvest on avatud debatile. See defineeriks ära valimiste olulise. See muidugi ei tähenda, et pikaajalised poliitikad ei oleks olulised - need on vaja läbi arutada. Taro: Üks on rahaline otsustusvabadus ja selles osas on valitsuses mõtteid, kuidas suurendada KOV-de finantsautonoomiat. KOV-l on võimalik määrata heakorrareegleid, aga ka hästi palju teisi. Ma väga loodan, et ausa konkurentsi osas näidatakse head eeskuju. Ühistransport on kindlasti üks võtmeküsimus. Kuna Eesti on väga hõredalt ja ebaühtlaselt asustatud, siis tulevikus ei ole ühistransport praegusel kujul piisav. See ei ole piisavalt innovaatiline, praegu räägitakse juba ka tellimusvedudest.

Helme: Ma ei ole päris nõus Siim Kiisleriga, et väikesed vallad võivad teha hea tulemuse. Mõned väiksed omavalitsused ei saa puhtfüüsiliselt esindatust suuremas omavalitsuses. Ma arvan, et need valimised ja järgnev periood panevad kitsaskohad proovile ja ma ei välista, et siin vaja teha korrektuure.

Simson: Eelkõige ma näen tasuta maakonnaliinide suhtes kriitilisi inimesi nende seas, kes seda ise ei kasuta.

Klaas: Loomulikult suuremates omavalitsustes on uus olukord, sest väiksemate omavalitsuste kandidaatidel on keeruline läbi lüüa. Teema ei ole selles, kas transport on tasuta, vaid see, et see on kvaliteetne. Kui sellega õhtul töölt koju ei saa, siis on sellest vähe kasu, kas see on tasuta või mitte. Oluline on ka identiteediküsimus. Kiisler: Kindlasti on konkurents tihedam, aga see on hea. Suurema keskuse inimesed võtavad kandidaadi valimist lõdvemalt, väiksema omavalitsuse inimesed on patriootlikumad ja tahavad, et nende esindaja oleks suures ühendomavalitsuses.

Kiisler: Kui vaadata volikogu nimekirja, siis seal on päris palju ei-kommentaari-tüüpi volikogu liikmeid.

Helme: Tallinnas tuleb kokku panna aukartustäratav nimekiri. Keskerakond on selles osas heas positsioonis. Juhiks tähelepanu sellele, et kõik inimesed ei ela veel Tallinnas. Ühendomavalitsused on kohati väga suured. Ma arvan, et ka need kerkivad senisest rohkem esile ja panevad saatejuhte küsima, kes kust esile tõuseb.

Helme: Ma ei ole EKRE linnapeakandidaat.

Klaas: Ma usun, et erakondadel on vaja koostööd teha, et kõik halb välja juurida.

Klaas: Tallinn on nii suur ja see, kuidas Tallinnas asju aetakse, mõjutab kammertoonina kogu Eesti poliitilist kultuuri. See ei ole see, millest peaksid teised poliitikud ja omavalitsused õppust võtma.

Kiisler: Kindlasti on Keskerakonnal väga head tugevad kandidaadid. Peame arvestama, et valimistel on Keskerakonnal kasutada doping. Nad on kasutanud linnaraha. Me teame, et nüüd on selged lahendid, et sunnitakse Keskerakonna kandidaate, kes kasutasid linna raha kampaaniakuludeks, tagasi maksma. Ma loodan, et Keskerakonna liikmed on seekord ausad. Küsimus ei ole ainult Tallinnas. Pealinna lehe levitamiskulud on sama suured nii Tallinnas kui Pärnus. Loodan, et me sel sügisel seda enam ei näe.

Helme: Keskerakonnal on probleem, et tuleb laveerida kahe poole vahel. Teil pole inimest, kes kõnetaks vene elektoraati. Te peate midagi pakkuma ka eesti elektoraadile. Pakun, et saate 35 protsenti häältest ja peate kellegi endale partneriks leida. Simson: See on väga armas, et erakonnad pakuvad end partneriteks. Teistel on pingid lühikesed. Ma arvan, et te kõik sooviksite olla selles positsioonis ja teeme tõsist tööd, et seda säilitada.

Simson: Tallinnas on olemas tasuta ühistransport, mida soovivad paljud inimesed ülejäänud Eestis. Samuti soovitakse ka ranitsatoetust, mida ülejäänud Eestis ei olnud.

Simson: Võimalus on olemas, et Keskerakond võtab ainuvõimu. Keskerakond kindlasti ei lähe ainult Tallinnasse KOV valimistele.

Mart Helme: KOV valimiste puhul tuleks keskenduda teemadele, mis on üle-euroopalised teemad, mis on näiteks see, et inimesed peaksid vaatama asjadele maailmavaateliselt. Peaksime küsima, kas me tahame, et koolidesse viiakse sisse sooneutraalsus või kas pagulastele ehitatakse korterelamuid?

Siim Kiisler: Neli aastat tagasi IRL rääkis sellest, et Tallinnas on suur probleem korruptsioon ja kui me vaatame, mis nüüdseks on juhtunud - linnapea ja volikogu esimees on kohtu all. Meil on oli õigus. Arenetud on ülejäänud Eesti arvelt.

Urmas Klaas: Oluline on rääkida ideedest ja ettepanekutest, eriti KOV valimistel. Tartus on valimiskampaaniad alati olnud väga asjalikud. On vaieldud ideede ja ettepanekute üle, kuidas elu paremaks teha. Tallinnas on tõesti teine olukord, kus paljud erakonnad teevad koostööd, kuidas Keskerakonna ainuvõim kukutada.

Kadri Simson: Meiega seoses on inimestel väga suured ootused. Paljud asjad, mida me uue valitsusega ära teeme, jõuavad inimesteni alles uuel aastal.

Saates on kohal Kadri Simson (KE), Siim Kiisler (IRL), Urmas Klaas(RE) ja Mart Helme (EKRE).

Esimesena liiguti arvamuslauda, kus on riigiteaduste ekspert Külli Taro ja TÜ vanemteadur Kristjan Vassil. Taro: Ootan, et keskendutakse kohaliku elu küsimustele. Ootaksin värskeid ja uusi ideid, milline peaks kohaliku omavalitsuse roll. Ootaksin eesmärgistatud debatti, et räägiksime asjast. Aga ette heita erakondadele seda, et nad tahavad olla populaarsed, ei saa. Vassil: KOV valimised on inimestele lähedasemad, kuid ometi on valimisaktiivsus kõige madalam. Näeme segadust erakondade toetuses. Neid protsesse on huvitav jälgida.

