"FOORUMI" BLOGI: Millised on alanud poliitika-aasta suurimad väljakutsed?

Vakra: Tuleb vaadata suurt pilti. Investeerimiskeskond - et tuleks investoreid juurde. Hoian pöidlad pihus, et Keskerakond ei läheks seda teed, et annaks oma koha Mihhail Kõlvartile või Yana Toomile. Adams: Ma vaiksel loodan, et Reformierakonnast ei räägi, nii 7 aastat me nad oma muredest ei parane.

Reps: Ükskõik mis ettepanek, ei ole täna võõras. Kõik ettepanekud tuleb täna lauale võtta. Kõik majandusotsused ei tohi olukorda halvendada. Pevkur: Vene kaardi puudutamine oli puhtalt Mailis Repsi tõttu, kes seda Vene erakonna teemas puudutas. Majanduse puhul ei saa olla edukus karistatav.

Samost: Võiks tänada ka neid ka neid ettevõtjaid, kes investeerivad majandusse, mitte ainult neid, kes erakondi toetavad.

Uudelepp: Jüri Ratasel on erakonna rahaprobleemid, probleemid erakonna endise esimehe kriminaalasjaga. Võimu jagamine ja erakonna sisemiste valimisnimekirjade moodustamine on suur väljakutse.

Saade liigub arvamuslauda. Samost: Olen Reformierakonna pärast murelik. Selle valitsuse keskne idee on saata Reformierakond opositsiooni ja hoida teda pikka aega. Ekreliku rahvuspõhise vastandumisega ei tule opositsioonid välja. Kunagi oleks vastatud Kallase stiilis kogu riiki puudutavate ideedega. Uudelepp: Mina ootaks, et Reformierakond kasutaks seda infoeelist debattide pidamiseks. Mind hämmastas jutt, mida rääkis Mailis Reps kogukondade esiletõusust Tallinna linnast. Selle eelduseks on see, et meil ei oleks nii suuri linnaosi. Võib-olla peaks vaatama teistmoodi, et anda kogukondadele võimalus. Ma ei kujuta ette, et tänase valimissüsteemiga mingi kodanikuühiskonna taustaga ühendus kuhugi pääseks.

Reps: Ka mina olen huvitatud, et korruptsioon igal tasemel välja juuritakse. Võimalik, et kui väga pikalt võimul ollakse, siis mingid inimesed ajavad rahakotid segi. Aga täna üldistada seda, et kõik otsused, mis Tallinnas tehtud on, on valed, ei saa.

Vakra: Mina Nõmme elanikuna ütlen, et kõige olulisem muutus, mis mina siin saates kuulsin, et Keskerakond, kes on olnud 12 aastat võimul, on alati öelnud, et kõige olulisem, et Keskerakond oleks ainuvõimul, aga et Keskerakond soovib, et kogukonnaesindajad pulbitseks volikogus, on midagi uut.

Pevkur: Rainer, selle kuvandi mõttes, et eks sa pead vaatama, et sul seal Nõmmel olid ka mingid kahtlased mured, mis jäid seisma. Kes mäletab, see mäletab, seal mingi radikate mure oli. Meid on täpselt 12 400 õunaussi ja väga õnnelikud õunaussid ja ei ole vaja tunda muret, et me omavahel läbi ei saa. Pettumust ei ole.

Reps: Tegelikkuses selle kahe tooli seaduse mõte oli see, et erakonnad saavad endal Tallinnas välja käia mingid arvestatavad nimed. Tallinn võiks muutuda rohkem seltsingute linnaks. Kogukonnainitsiatiivi pulbitsema panemine volikogus oleks meie eesmärk.

Vakra: Minu kõrva riivas Pevkuri ütlus, et ühte avaldust on võimalik kirjutada vene keeles. Ma loodan, et Reformierakond ei istuks EKREga ühte paati ja ei sõuaks - nii lihtsas toonis hirmutamine. Reformierakonnal üle 20 aasta, Keskerakonnal pea sama kaua on olnud tagatoa poolt nimetatud juht. Nüüd on erakonna ees mehed, kes on lubanud erakonna juhtimise tagatoa pimedusest välja tuua. Ratasel on olnud stardis edumaa, aga Hanno on spordimees, küll ta pingutab ja jõuab järele. Tallinna linnas on korruptsiooni väljajuurimine oluline punkt, aga ma ei tea, kas Michal on õige inimene.

Adams: Tallinna valimise kord vajaks ümbermuutmist. Ka Tallinna volikogus peaksid olema mitte valitsuse ametnikud ja käsutäitjad, vaid need, kes tahavad oma linnaosa eest päriselt midagi ära teha. Nelja erakonna süsteem on kivistunud. Näeme veel mitmeid kandidaatide nimekirjade tulemist.

Pevkur: Vene erakonnal ongi raske turule tulla, kui valitsus teeb kõik, et vene keel saaks riigikeeleks, kui plaanitakse venekeelset relvaeksamit ja õigusabi andmist vene keeles. Tänane Keskerakonna juhtkond on Yana Toomi pantvangis. Keskerakond sõltub väga sellest, mida teevad Toom ja Savisaar, kas nad lähevad välja oma nimekirjaga. Michal on olnud Tallinna piirkonna juht juba mõnda aega. Kui ta soovib, siis ta kandideerib. Olen kutsunud ka Kaja Kallast meie meeskonnas kandideerima.

Reps: Siin oli üles tõmmatud kolm asja. Enamus vene rahvusest säravaid poliitikuid on olnud seotud Keskerakonnaga. Seal on alati olnud puudu isikutest ja lisaks on probleemiks olnud nende isiklikud suhted. Kolmandaks on kuidagi vara rääkima hakatud, et Keskerakond ei suuda venekeelseid valijaid kõnetada. Keskerakond ei hakka kunagi vene keelt riigikeeleks määrama. Vene erakond jääks sellega üksi. Neil oleks oma nišš, aga suurt häältesaaki loota pole.

Uudelepp: Loodamas on uus vene erakond. Kuidas erakonnad sellesse suhtuvad?

Samost: Selge on see, et Kristen Michali, kui erakonna praegusele esimehele ja juhatusele vastanduva inimese saatmine Tallinna linnapea kandidaadiks toob Valdo Randepere saatuse. Uudelepp: Olulisem on, kellest saab Keskerakonna linnapeakandidaat.

Uudelepp: Reforme ei tohi jätta tegemata.

Saade suundub arvamuslauda. Samost: See oli hämmastav üksmeel. Kui erakonnad saavad raha, siis on kõik ühel meelel. Paljudel inimestele võib jääda mulje, et raha eest saab osta maksumaksja raha mingit moodi kulutamist. Uudelepp: Mulle meeldis, et esile tuli reformiretoorika ohtlikkus. Et kas midagi tehakse ka või nihkutakse peenhäälestuseni. Mulle isiklikult meeldis, et nad ei tormanud poolikuid lahendusi ellu viima. Tulumaksureformi muudatus on tegelikult väike.

Pevkur: Olen nõus, et kõiki vasakpoolseid maksureforme pole vaja. Reformierakond kavatseb olla väga konstruktiivne Reformierakond ja anda tõsist turmtuld koalitsiooni rumaluste vastu. Näiteks plaanitakse riigieelarve defitsiiti lasta mitmeaastase eelarve näol. Euroopa Liidu eesistumise ajal valitsus ei kuku, aga on sellel kursil, kui oma maksureforme jätkab. Vakra: Mulle meeldis Pevkuri võime ümber kehastuda. Enne oli lastetoetuste vastu, hiljem seisis sirge seljaga. 50o-eurone tulumaksuvaba miinimum on oluline.

Vakra: Riigireformi läbiviimiseks on parlament loomas erikomisjoni, et seda läbi viia. Ma arvan, et see on normaalne tööprotsess. 2017. aasta kõige olulisem sündmus on kohalikud valimised.

Adams: riigikohtu otsuse järel pole tagantjärele midagi vehkida. Riigikohtunikud on tavainimesed. Ma ei pea seda otsust targaks, aga pean loogiliseks, miks see nii välja kujunes. Mina olen isiklikult üks vähestest, kes arvab, et reformida tuleb siin maailmas nii vähe kui võimalik ja riigireformi meil vaja ei ole. Mõistlik ühiskond teeb minimaalselt mõistlikud muudatused, kui midagi on valesti. Aga kui kümneid või sajad inimesed võtavad rääkida, et me teeme kolossaalse reformi ja paljud inimesed hakkavad selle käigus leiba teenima, on asjad valesti.

2017. aasta väljakutsed. Reps: Ma olen igati nõus, et siin on terve plejaad tegevusi, mis on pooleli. Mina ütlen, et haldusreform piiride joonistamisena ei ole piisav. Jah, me oleme kokku leppinud, et me tõstame omavalitsuste tulubaasi, aga mis on need ülesanded, mida me anname kohalikule omavalitsusele otsustada - haridus, esmatasandi arstiabi, transport jne.

Vakra: Tegemist oli Postimehe klikiartikliga.

Adams: Probleem on see, et riigikassast võtavad erakonnad endale hästi palju raha. Minu arvates oleks palju õigem see, et riigipoolset toetussummat vähendatakse, aga teisi annetusmeetodeid asemele pakutakse. See sündmus oli samm õigele poole. Pevkur: Tunnustus ettevõtjatele, kes julgesid oma nimega annetada. Nad olid julged ettevõtjad, kes põhjendasid oma tegu.

Rainer Vakra: Sotsiaaldemokraadina ma kohe kasvasin 10 sentimeetrit pikemaks. Sotsiaaldemokraadid toetavad lapsetoetusi. Toetage sotsiaaldemokraate rahaliselt või toetage valimistel. Ma ei näe, et tegemist oleks skandaali või tohutu probleemiga.

Hanno Pevkur: Ma arvan, et kui keegi tuleb laua taha ja ütleb, et saate raha, juhul kui tuleb seadus. Ma arvan, et kui me kirjutasime programmi neid asju, millesse me uskusime. Kui keegi ettevõtjatest või eraisikutest annetab erakonnale raha ja teeb seda sellepärast, et talle see maailmavaade või tegevus meeldis. Oluline on see, et me teame, kellelt see raha tuli. Raha eest poliitika tegemist tuleb taunida. Need samad ettevõtjad on öelnud, et ei olnud mingeid kokkuleppeid, et istusime laua taha ja leppisime raha saamises kokku.

Jüri Adams: Selliseid asju pole varem olnud.

Reps: Tegemist ei olnud isikliku kasuga, see oli avalik kasu.

Neli erakonda, praegused koalitsioonierakonnad ja endine valitsuserakond Reformierakond, said möödunud aasta lõpus ettevõtjatelt annetusena kokku 800 000 eurot tänutäheks selle eest, et erakonnad tõstsid jõuliselt lastetoetusi, ennekõike kolmanda lapse toetust. Mailis Reps: Kindlasti on okei, sest olles olnud Keskerakonnas pikka aega, sest ei ole olnud kordagi arutelu, et ärimehed tuleksid erakonda ja ütleksid, et kui te teete nii, siis me anname teile raha. Ettevõtjad tulid välja rea ettepanekutega ja ütlesid, et kui me paneme rõhku iibele, siis "me peame teid meeles".

Poliitikud alustavad arutlemist selle poliitika-aasta suurimatest väljakutsetest.

Ajakirjanik Anvar Samost: Kõige olulisem on kohalike valimiste teema. Kõik on pea peale pööratud. Jüri Ratas on Keskerakonna esimees ja peaminister, Reformierakonna esimees on Hanno Pevkur. Uus olukord pakub võimalusi ja komistuskohti. Kahe erakonna võimuvahetus on raskemini ennustatav. Uudelepp: Eesti on sel aastal Euroopa Liidu eesistuja.

"Foorum" alustab arvamuslauast. Poliitikaekspert Annika Uudelepp: Õhus on palju reforme, mis on pooleli. Sisustamata on riigireform. küsimus on, kuidas uus valitsus läheb edasi pensionireformiga, mis saab ravikindlustusest. Vaatan uudishimuga, kuidas valitsus võiks riigi rahakotiga toimetada. Üle pole läinud mure, et eurorahad lõppevad otsa.

"Foorum" alustab.

Stuudios väitlevad Reformierakonna esimees ja riigikogu fraktsiooni juht Hanno Pevkur, haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Keskerakond), Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Jüri Adams ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Rainer Vakra. Arvamuslauas võtavad sõna Annika Uudelepp ja Anvar Samost.

