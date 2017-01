"FOORUMI" BLOGI: Millised on alanud poliitika-aasta suurimad väljakutsed?

Stuudios väitlevad Reformierakonna esimees ja riigikogu fraktsiooni juht Hanno Pevkur, haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Keskerakond), Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Jüri Adams ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Rainer Vakra.

Arvamuslauas võtavad sõna Annika Uudelepp ja Anvar Samost.

Hanno Pevkur: Ma arvan, et kui keegi tuleb laua taha ja ütleb, et saate raha, juhul kui tuleb seadus. Ma arvan, et kui me kirjutasime programmi neid asju, millesse me uskusime. Kui keegi ettevõtjatest või eraisikutest annetab erakonnale raha ja teeb seda sellepärast, et talle see maailmavaade või tegevus meeldis. Oluline on see, et me teame, kellelt see raha tuli. Raha eest poliitika tegemist tuleb taunida. Need samad ettevõtjad on öelnud, et ei olnud mingeid kokkuleppeid, et istusime laua taha ja leppisime raha saamises kokku.

Jüri Adams: Selliseid asju pole varem olnud.

Reps: Tegemist ei olnud isikliku kasuga, see oli avalik kasu.

Neli erakonda, praegused koalitsioonierakonnad ja endine valitsuserakond Reformierakond, said möödunud aasta lõpus ettevõtjatelt annetusena kokku 800 000 eurot tänutäheks selle eest, et erakonnad tõstsid jõuliselt lastetoetusi, ennekõike kolmanda lapse toetust. Mailis Reps: Kindlasti on okei, sest olles olnud Keskerakonnas pikka aega, sest ei ole olnud kordagi arutelu, et ärimehed tuleksid erakonda ja ütleksid, et kui te teete nii, siis me anname teile raha. Ettevõtjad tulid välja rea ettepanekutega ja ütlesid, et kui me paneme rõhku iibele, siis "me peame teid meeles".

Poliitikud alustavad arutlemist selle poliitika-aasta suurimatest väljakutsetest.

Ajakirjanik Anvar Samost: Kõige olulisem on kohalike valimiste teema. Kõik on pea peale pööratud. Jüri Ratas on Keskerakonna esimees ja peaminister, Reformierakonna esimees on Hanno Pevkur. Uus olukord pakub võimalusi ja komistuskohti. Kahe erakonna võimuvahetus on raskemini ennustatav. Uudelepp: Eesti on sel aastal Euroopa Liidu eesistuja.

"Foorum" alustab arvamuslauast. Poliitikaekspert Annika Uudelepp: Õhus on palju reforme, mis on pooleli. Sisustamata on riigireform. küsimus on, kuidas uus valitsus läheb edasi pensionireformiga, mis saab ravikindlustusest. Vaatan uudishimuga, kuidas valitsus võiks riigi rahakotiga toimetada. Üle pole läinud mure, et eurorahad lõppevad otsa.

