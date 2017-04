Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust sai eelmisel nädalal sisse reaalse käigu ja nüüd seisavad ees pingelised läbirääkimised.

Saates väitlevad Sven Mikser (SDE), Marko Mihkelson (IRL), Urmas Paet (RE), Martin Helme (EKRE), Marko Šorin (KE) ja Monika Haukanõmm (VE).

Loe saate teravamaid mõtteid otseblogist!

"Foorumi" blogi: Milline on Brexiti mõju Euroopale ja Eestile?

https://twitter.com/kkrahv/status/849311865033424897

https://twitter.com/SLaiapea/status/849311923413934080

Mihkelson: Televaatajale on põhiline küsimus see, et meil elab Suurbritannias umbes 10-15 000 Eesti inimest ja neil on küsimus, mis neist saab. David Davise vastus oli see, läbirääkimised on ees. Vihje oli see, et teatud piiranguid võib Suurbritannia odavama tööjõu saabumisele.

Šorin: Kui kõlas väide, et britid on väitnud, et nende jaoks pole kaubandussuhted niivõrd olulised, siis läbirääkimistele minnakse peidetud kaartidega. Ühisturul osalemise võimalus on see, millega on britte läbiääkimistel võimalikult kaua kinni hoida ja kaubelda tasusid. Kui britid ei maksa, siis nad on lubanud, et panustavad kaitsekulutustesse veelgi enam. Mikser: See ei ole lahkumishind, see on võetud kohustuste täitmine.

https://twitter.com/Schlangamasta/status/849310603059638272

https://twitter.com/LaksMajor/status/849310929531658240

Mikser: Inimeste vaba liikumine saab väga paljude EL-i riikide jaoks olema väga oluline.

Haukanõmm: Brexiti tulemusena soovib Ühendkuningriik selgeid suhteid EL-iga. Kui mind Brexiti peale, siis tehti teadlikult valekampaaniat. Räägiti, et tahetakse loobutakse suurest sisserändest ja pagulastest. UK on kogu aeg olnud poole jalaga EL-ist väljas. Pagulaste vastuvõtmises ei osaletud samas raamistikus. Tööjõudu on Suurbritannial vaja. Helme: Valekampaaniat tehti valitsuse poolt.

Paet: Lisaks majandusele ja rahandusele on palju muid asju, mis on Euroopa Liidu ja Suurbritannia vahel korraldatud.

https://twitter.com/LaksMajor/status/849309945711427584

Paet: Kõige kehvema stsenaariumi kohaselt 30. märtsil 2019 on Suurbritannia ja EL-i suhted sama kehvad kui mõne riigiga, kellega puudub suhtlus. Mikser: Artikkel 50 alusel toimub Brexit. Järgmise aasta hilissügisel peaks läbiräägitud produkt antama parlamentidele ja vabakaubanduslepe räägitakse teise artikli alusel läbi. See on tehniliselt palju keerukam.

https://twitter.com/hldrmeerits/status/849309553762107394

Mihkelson: Nendel kohtumistel, mis on minul olnud, kaasa arvatud David Davisega, siis nende jaoks ei ole rahaküsimus kõige olulisem. Nende jaoks on oluline läbirääkimiste tegelik sisu formaadi mõttes. Kas räägitakse samaaegselt läbi ka tulevaste suhete seisu osas? Kuigi nad on optimistlikud, et kahe aastaga jõutakse kõigis küsimustes kokkuleppele, siis see pilt on palju keerulisem kui rahanumbrid.

https://twitter.com/SLaiapea/status/849308603731374080

https://twitter.com/Schlangamasta/status/849309044833648640

Paet: Ma arvan, et summad ei ole peamine teema. Gibraltari küsimus on juba praeguseks emotsioonid üles ajanud. Teatud asjad läksid viltu juba kampaania ajal. Räägiti Brexiti pooldajate poolt asju, mis ei osutunud tõeks. Näiteks see sama, et on võimalik jätkata ühisturul, aga kõik ebameeldivad asjad, nagu inimeste vaba liikumine, jäetakse välja.

Mikser: Ei ole võimalik lahkuda niimoodi, et endale võetud kohustused haihtuvad õhku.

https://twitter.com/Schlangamasta/status/849308012430970881

Mikser: Tegemist on mitmeaastase finantsraamistikuga, kus kõik netopanustajad on võtnud endale kohustusi. Kas see saab olema spekuleeritud 60 miljardit või midagi muud, see selgub. Kindlasti ei ole tegemist kellegi karistamisega, vaid tegemist on ühe läbirääkimise punktiga.

Helme: See, et Cameron korraldas küsitluse, polnud mingi poliitiline apsakas. Ta reageeris inimeste soovile. Euroopa Liidu rahaline nõue näitab, kui inetuks on see lahkumine läinud. Suurbritannia on Euroopa Liitu maksnud 500 miljardit eurot. Juurdemaksmise nõue on väljapressimine.

https://twitter.com/LaksMajor/status/849306787555807241

https://twitter.com/aikidokadi/status/849306780555456513

Monika Haukanõmm: See, mis toimus pärast Brexiti hääletust, avas paljude silmi. Tooride juht Cameron tahtis võita valimisi ja ta avas laeka, milles on mõistatus, mille vastuseid ei te keegi. Brexit on mõjunud kainestavalt. Kas Hollandi valimised, kus Geert Wilders kaotas, näitas, et inimesed on oma suhtumist muutnud?

Marko Šorin: Ma usun, et suurem osa meist tunneb suurt kurbust, et Suurbitannia on lahkumas. Teistel riikidel ei tohi tekkida arvamust, et EL-ist lahkumine võimaldab probleemidest vabaneda.

Marko Mihkelson: Kui on ühendajaks idee, mis on 27 liikmesriigile oluline, siis ma ei näe ohtu, et Euroopa Liit laguneks. Need arengud, mis on Suurbritannias ja USAs, on näidanud, et kokkuhoidmine on oluline. Kindlasti on midagi, mis on EL-i ülesehituses sellist, mida tuleb reformida.

Urmas Paet: Üks oluline asi on suhe Euroopa ühisturuga ja teine oma riigi ühtsuse säilitamine

Sven Mikser: läbirääkimiste suuremateks teemadeks inimeste õigused, kes seal elavad ja kes asuvad sinna elama ning sealt Euroopa Liitu elama. Lisaks on oluline makstavad summad, pooleliolevad kohtuvaidlused ja piirküsimused. Läbi tuleb vaielda ja kokku leppida ka Brexiti-järgne suhe EL-i ja Suubritannia vahel.

Martin Helme: See on pretsenditu, et Suurbritannia saab lahkuda. Kogu eliit töötab selle vastu, et Suurbritannia ei saaks lahkuda. Mina olen alati olnud Brexiti pooldaja ja loodan, et neil läheb hästi.

Brexiti-teemaline "Foorum" alustab! Saates väitlevad Sven Mikser (SDE), Marko Mihkelson (IRL), Urmas Paet (RE), Martin Helme (EKRE), Marko Šorin (KE) ja Monika Haukanõmm (VE).

https://twitter.com/err_ee/status/849304977679974400