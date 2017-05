„FOORUMI” BLOGI: Miks peaks olema Vene ajakirjandusel asja, kellest saab järgmine Prantsusmaa president?

FOORUMI ERISAADE BRÜSSELIST

Kelam: Praegused kriisid näitavad, et Euroopa ei saa hakkama Ameerikata ja vastupidi.

Kallas: Trump on täitnud talle seatud ootusi. Kelam: Trumpil puudub kogemus ja ta on käitunud nagu uustulnuk. Olukord pole siiski katastroofiline. Lauristin: Eile vaatasin CNNi ja Trump lubas teha veel parema tervushoiu süsteemi kui Obama, siis see näitab, et Trump on õppimisvõimeline.

Kelam: Olukord on selline, et tuleb tõsta panuseid. Kas igaüks selleni jõuab, aga see on positiivne tulemus juba praegu.

Kelam: Minu meelest huvitav on see, et mõlemad Prantsusmaa presidendikandidaadid on lubanud tõsta panust NATOsse.

Paet: See pole ainult Trumpi jutt. Obama kasutas sama mõtet, aga teises sõnastuses. Igal juhul peab Euroopa rohkem tegema. Kas kõik jõuavad, siis vastus on- ei jõua.

Kallas: Meie, kes me oleme alati 2% panustanud NATO kaitsesse, ja need, kes on panustavad eeldavad, et seda on võimalik panustada. Tarand: See ei lõhesta. See on ratsionaalne, et ühe organisatsiooni liikmed täidavad nõudeid ühte viisi.

Lauale tuleb Donald Trumpi ja NATO tippkohtumise teema.

Lauristin: Poolaga on asjad dramaatilised, aga Poola on teistsugune kui Ungari. Mul jäi kõlama mõte, et Poola on nii suur riik, et seal asjad toimuvad valimistest valimisteni ja seal ei ole juurdunud diktatuuri.

Saatejuht: See on lahendamata teema, et Poola hakkab paljude pealinnade valuläbi ületama oma koduste asjadega. Lauristin: Siin on ikka see põhimõte, et kõik ühe eest...

Saatejuht: Kui ohtlikuks peate seda, et Britid hakkavad eesti eesistumise kaudu proovima lüüa kiile liikmesriikide ühtsusesse? Eesti kaudu on hea saata sõnumit Euroopa Komisjonile. Tarand: Meil pole suurt ebaõnnestuda, ainuke ebaõnnestumine oleks siis, kui hakkaksime brittidega mingeid salaleppeid tegema.

Kelam: Põgenike suhtes on peamine oht Aafrika. EL peab suutma leppida Aafrika riikide kokku põgenikevoolu kontrolli. Põgenike probleem on seotud inimkaubandusega.

Saatejuht: Kas on oht, et rändeteema läheb teravaks? Paet: Sotsiaalne tellimus on kaitsepoliitikas. Mis rändekriisi puudutab, siis see teema on kohe emotsionaalselt laual. Riskikoht on Türgi. Kui Kreeka ja Türgi vahel läheb rändetee lahti, oleme me samas kohas tagasi, kus kunagi. Lauristin: Parlament on oma töö teinud. Liikmesriigid peavad hakkama kokkuleppima. Need riigid, kelle probleem ei ole, need ei anna oma nõusolekut ja need kelle probleem see on näevad, et ilmad lähevad soojemaks ja meri rahulikumaks.

Kallas: Digi teemade osas on Eestile küllalt kõrged ootused. See on nagu eksamiks õppimine. Olen Marjuga nõus- kõik mis puutub digisse, on asjad, mis tulevad meie lauale ja kus meilt oodatakse eestvedamist.

Marju Lauristin: Praegu on selge, millega Malta hakkama saab ja millega ei ja mida lükkab meie poole. Digipaketist saame küllalt suure osa lauale.

Saatejuht: Kas juba on selge, mis on kõige olulisem teema, millega Eesti peaks tegelema ja mis tulekahju peaksime kustutama?

Kallas: Sõnavabadust piirata on ohtlik tee.

Tunne Kelam: Põhiline on teadvustada ohtu. Venemaal pole oluline, kes saab. 11st kandidaadist on 9 venemeelsed. Venemaa põhiline võit on see, et ta on tekitanud sisepoliitilise segaduse, mis ongi tõsine väljakutse. Poliitika toimib rohkem emotsioonide põhjal kui argumentide põhjal.

Lauristin: Mina ei arva, et meediat ei peaks hakkama reguleerima. Reguleerida tuleks valimiskampaania enda kulgu.

Paet: Vastus on, et täna veel mõju ei aduta. Lisaks sõnumitele, mida läkitatakse, kujundatakse ka üldine foon. Miks peaks olema Vene ajakirjandusel asja, kellest saab järgmine Prantsusmaa president ja see on ju ilmselge. Tuleb teadvustada, et selline probleem esineb, aga seda veel ei teadvustata Euroopas.

Saatejuht: Vene meedia on häbitult võtnud Macroni sigikule ja materdamine käib sihilikult. Kas adume Vene meedia mõju ka Euroopas? Kas oleks vaja reguleerida inforuumi?

Kaja Kallas: Euroopa üks alusidee on majanduslik liit ja see on ju see, millega on liikmeriigid liitunud. Tarand: Probleem ühise rahanduspoliitikaga on see, et selleks, et ta töötaks, peab olema ühine maksupoliitika ja kõik liikmesriigid seda ei taha.

Kelam: Peaksime tegema selge vahe, mis on ELile kõige vajalikum, mis on rahvuslik tase. Eesti aitaks siin luua selgust. Mis on liikmesriikide kompetents ja mida me ühiselt vajame. Meie ülesanne on olla siduvaks.

Marju: küsimus ongi, milline stsenaarium ongi Eesti jaoks parimad. Tuumik on eurotsoon ja see hakkab muutuma föderatiivseks moodustiseks. Kas eesti hüppab siis kohe tuumikusse? Ma ei arva, et see on parim meile.

Johannes Tralla: Kui vaatame otsa Macroni ideedele. Kas need on teemad, mille peale peaks Eesti kohe pardale hüppama?

Paet: Le Pen jääb samasse suurusjärku, kus ta alati on olnud ja igale jõule on alati vastujõud.

Paeti sõnul ei tasu üledramatiseerida.

Saatejuht: Isegi, kui Le Pen ei võida, kui palju jõuvad tema ideed võimule Euroopa koridorides?

Lauristin: Inglased pole kunagi samastunud ELiga. Prantsusmaal on vastupidi. Prantsuse identiteedi suur osa on olnud see, et nemad ongi Euroopa Liit. Prantsuse tunnetus Euroopas on teistsugune.

Tunne Kelam: Marine Le Pen on saanud salongikõlbulikuks võrreldes kümne aasta taguse ajaga.

Kelam: Arvamusküsitlused pole kunagi olnud nii ekslikud ja kõikuvad, nagu nad viimasel ajal on olnud.

Kallas: Le Pen peaks võitma 10 000 häälega tunnis (juhul kui tänahommikused uuringud vastavad tõele)

Paet: Pühapäevaga midagi suurt selgemaks ei muutu. Saame teada, kes saab presidendiks, aga mis muutused sellega kaasnevad on ebaselged.

Kallas: Minul on olnud au kohtuda Macroniga ja ta on tõepoolest üsna euroopameelne. Vaadates kampaaniat, siis tema retoorika on muutunud prantsusemeelsemaks.

Lauristin: "Mulle tundub, et EL on väga jäigastunud."

Saadikud koos: Liiga vähe. Kelam: Macroni õigustuseks saab öelda, et ta põrkus vastu kummist vastuseisule. Kahtlemata Macroni tuleks reformide taotlustel toetada.

Tralla: oletame, et Macron võidab. Tema sõnul peab EL läbima muutuse. Kas seda tunnetust jagatakse ka siin?

Urmas Paet: Ükski riik ei taha anda oma suveräänsusest midagi ära ja seda me näeme kõikides riikides, mitte ainult Prantsusmaal. Prantsuse ühiskond on ennast alati näinud globaalse tegijana, mida oleme näinud ka nende välispoliitikas. On osa ühiskonnast, mis tunneb et EL seab neile piire, kuid naudib et ELi kontekstis siiski tegutseb.

Tarand: Marine Le Pen on võimeline igasugust jama ajama ja ma ei imesta. Eeloleval nädalavahetusel saab huvitav olema. Prantslase jaoks tähendab EList lahkumine suur muutust. Macron kinnitab erinevalt Le Penist stabiilsust.

Marju Lauristin: Mulle tundub, et vasakleeri pooldumine on hiljaks jäänud.

Kaja Kallas: Tegelikult informatsioon on liikunud sotsiaalmeediasse ja seal kasutatakse selliseid võtteid, mille kaudu kallutatakse inimesi ühe või teise kandidaadi poole.

Kelam: Üldiselt on tegemist demokraatia kriisiga. Olukord, kus tsentrum nõrgeneb on üldine nähtus kogu Euroopas ja see teeb murelikuks. Küsimus on, kas järsku võimuvahetust annab edasi lükata või toimub see kohe.

Tänane saade räägib sellest, mis saab Eesti eesistumise ajal Euroopa Liidust. Saatekülalisteks on Tunne Kelam, Kaja Kallas, Marju Lauristin, Urmas Paet ja Indrek Tarand.

