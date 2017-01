"FOORUMI" BLOGI: Mailis Reps: meie eesmärk on panna kogukonnapõhine initsiatiiv Tallinna volikogus pulbitsema

Mailis Reps ütles käesoleva aasta esimeses "Foorumis", et Tallinna linnas võiksid volikogusse jõuda erinevate kogukondade esindajad.

"Foorum" uuris aasta esimeses saates, millised on 2017. aastal Eesti poliitika suurimad väljakutsed.

Stuudios väitlesid Reformierakonna esimees ja riigikogu fraktsiooni juht Hanno Pevkur, haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Keskerakond), Vabaerakonna riigikogu fraktsiooni liige Jüri Adams ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni liige Rainer Vakra.

Arvamuslauas võtsid sõna Annika Uudelepp ja Anvar Samost.

Jüri Adams leidis, et Tallinna valimise kord vajaks ümbermuutmist. Tema hinnangul peaks ka Tallinna volikogus olema mitte valitsuse ametnikud ja käsutäitjad, vaid need, kes tahavad oma linnaosa eest päriselt midagi ära teha. "Nelja erakonna süsteem on kivistunud."

Saates tuli üllatava mõttega avalikkuse ette Mailis Reps, kes pakkus sarnaselt Adamsile välja, et Tallinnas võiksid kogukondade esindajad esile tõusta.

"Ma saan aru, et tegelikkuses selle kahe tooli seaduse taga oligi mõte, et erakonnad saavad endale - eriti Reformierakond oli tol hetkel see eestvedaja - Tallinnas välja käia mingidki arvestatavad nimed. See kindlasti muudab valimised Tallinnas huvitavamaks," ütles Reps.

"Mul oleks küll olnud siiralt heameel, kui ei oleks pidanud ennast selle kahe tooli seaduse taha peitma ja panema sinna ette kõiki lugupeetud europarlamendi saadikuid või riigikogu liikmeid, vaid oleks olnud kohapealt tõesti selliseid kogukonna liidreid," arvas Reps.

Haridusministri sõnul oleks Tallinnas võimalik muutuda erakonnapoliitika põhisest volikogu tööst kohaliku kogukonna põhiseks. "Meil on väga põnevad seltsingud Tallinnas. Siiralt ütlen, et Tallinnas võiks rohkem seltsingute ja linnaosade initsiatiivi panustada. Siis võib-olla tuleb muutus igal tasandil. Väikesed kogukonnakoolid, mis Tallinnas on tekkinud, näitavad, kui tugevad on kogukonnad Telliskivi või Uue Maailma või mõne muu koha pealt. Kogu selline initsiatiiv Tallinnas panna volikogus mõnusalt pulbitsema oleks kindlasti see, mis meie eesmärk on."

Rainer Vakra kiitis Repsi mõtet ning tema hinnangul on õige see samm ja suund, et Tallinnas tuleks ühe erakonna ainuvõim lõpetada. "Sellist tonaalsuse ja sisu muutust näevad minu silmad esimest korda. Aitäh Mailis!"

Annika Uudeleppa hämmastas Repsi jutt kogukondade esiletõusust Tallinna linnas. Uudelepa sõnul on selle eelduseks see, et meil ei oleks nii suuri linnaosi. Tema hinnangul peaks kogukondadele võimaluse andmiseks üle vaatama valimissüsteemi, sest tänase süsteemiga ei pääseks kodanikuühiskonna taustaga ühendus volikogusse.

