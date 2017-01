"FOORUMI" BLOGI: Kui mures peaks Eesti olema Trumpi kriitiliste sõnavõttude pärast nii NATO kui ka Euroopa Liidu suunal?

Stuudios olid Marko Mihkelson (IRL), Mart Helme (EKRE), Eerik-Niiles Kross (Reformierakond) ja Enn Eesmaa (Keskerakond) ning arvamuslauas Vahur Made ja Erki Bahovski. Saatejuht on Andres Kuusk.

Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski täheldas Trumpi sõnavõtte kommenteerides, et tema arvamusavaldustest ei saa väga kaugeleulatuvaid järeldusi teha. "Trump võib oma seisukohti ka muuta," märkis Bahovski. Lisaks arutles Bahovski, kuidas üleüldse mõtestada seda, mille põhjal järeldusi teha, viidates Trumpi Twitteri säutsude mõjule poliitikas.

Diplomaatide kooli asedirektor Vahur Made tõi võimaliku ohumärgina välja Trumpi võimalikud vastasseisud nii kongressi kui ka tema enda meeskonna vahel.

Mart Helme tõi saates välja aga suurema probleemi: "Senine maailmakord, mis pandi paika II maailmasõja järel, enam ei toimi. Trump on see tegelane, kes annab hoogu juurde, võib tuua ka konflikte, aga vaieldamatult on ta uus hingus," kiitis Helme Trumpi.

Reformierakondlane Eerik-Niiles Kross täiendas Helme mõttekäiku sellega, et Trumpi kuvand Eesti inimestele on endiselt kampaaniahõnguline. "Me mõistame Trumpi nagu inimesed püüaksid mõista mind läbi Kesknädala meedia," tõi Kross võrdluseks. Kross soovitas proovida lugeda seda vähest, mida Trump on pikemates intervjuudes öelnud. "Seal täiesti palju enneolematut, aga samas on ta mõneti ratsionaalne ärimees. Üsna palju selles on tõtt - kas või see sama väide, et Euroopa peaks oma kaitse eest hoolitsema, ainult 5 riiki maksavad 2% oma SKP-st - see on tõsi," selgitas Kross.

Keskerakondlane Enn Eesmaa tõi välja, et Trumpi praegune retoorika võib Euroopa Liidule hästi mõjuda, muutes selle ühtsemaks.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson (IRL) märkis, et Trump on esitamas väljakutset USA diplomaatiale, andes märku, et USA võiks Venemaaga rääkida, leida lahendusi ühistele suurtele probleemidele, tehes koostööd näiteks rahvusvahelises terrorismivastases võitluses. Teisalt tekiks küsimus, kellega oleks võimalik Venemaal siis end vastandada. "Kui vaatame, kui olulisel kohal on Ühendriigid Venemaal vaenlase kujul, siis vaevalt näeme Putini-Trumpi kohtumist, mis toob kahe riigi suhetes pöörase muutuse," sõnas Mihkelson. Tuginedes paljudele aruteludele ekspertidega, tõi Mihkelson välja, et mingi katse Valge Maja poolt USA-Venemaa suhete soojendamiseks tuleb, kuid varem või hiljem Trump pettub. "Ükski pakkumine, mida Ühendriigid võiksid oma huvidest lähtudes esitada, ei leia ühist nägemust Venemaaga," tõi Mihkelson välja.

Eesmaa: tuleb arvestada, et Trump valiti legitiimselt USA presidendiks ja rahva hääl on väga kõrge hääl.

Mihkelson: kui Ukraina üle peaks saama Venemaa kontrolli, see on isu tekitamine, mitte agressori rahustamine.

Helme: Venemaa saab vaenlase leidmisega hakkama. Trump on ärimees ja teab täpselt, mida tahab saada, ta on pannud paika kauplemisruumi. Balti riigid sellesse kauplemisruumi ei kuulu.

Mihkelson: Venemaa seob meie kahepoolseid suhteid üldise suhete seisuga Lääne riikidega. Kui tõepoolest Trump leiab imeväe, et Lääne-Venemaa suhetes pinged langevad, ei saa see kuidagi olla vastu meie huvidele. Meie eesistumine, neli suurõppust - aasta tuleb põnev.

Made: Venemaa jaoks on kõige suurem probleem demokraatia suunas liikuda püüdev Ukraina valitsus ja võim. Kui ühes, teises, kolmandas olukorras peaks tekkima, et Venemaa kõrval satub olema demokraatlik Ukraina, on see katastrofaalne sõnum Venemaa poliitilise eliidi suhtes.

Bahovski: kui USA-Venemaa suhted soojenevad, siis kes saab Venemaa peavaenlaseks?

Mihkelson: käib väga suur infosõda, eriti eriteenistuste tasemel. Olulised valimised Euroopas on tulemas: ma olen täiesti kindel, et näeme seda mõjutustegevust ka siin Euroopas. Kindlasti lõhub see usalduslikku suhet Lääne liitlaste vahel.

Helme: ainus, mida on Trumpil Venemaale vastu anda on sisuliselt Ukraina Hiina vastu? Mihkelson: me ei saa tänapäeval välistada ka mõeldamatuid situatsioone. Ei maksa unustada ka täna Hiina mõjukust, mis tal oli 70ndatel aastatel. Mul on väga raske uskuda, et kui Iraani leping leidis teravat vastukaja USAs, siis selline diil läheks kergelt läbi Hiinaga. Ka see, kui palju on Ühendriigid ise panustanud Ukrainasse... Või see, et Ühendriigid taanduksid NATO idaservalt, need on kindlasti punased lipud ka Venemaa jaoks. Kross: arvata, et Venemaale meeldiks see, et Hiina ja Iraan ja läheks teravasse vastuseisu USAga ja Venemaa peaks olema Trumpi poolt? See ei ole sugugi nii lihtne.

Mihkelson: Trump on esitamas väljakutset USA diplomaatiale: rääkida Venemaaga, leida lahendusi ühistele suurtele probleemile, näiteks rahvusvahelise terrorismi vastane võitlus. Teisalt on Hiina suhtes konkureeriv toon, avades justkui kaks rinnet ja lootes, et Venemaaga on võimalus mingis osas kokku leppida. Vaadates, kui olulisel kohal on Ühendriigid Venemaal vaenlase kujul, siis vaevalt näeme Putini-Trumpi kohtumist, mis toob kahe riigi suhetes pöörase muutuse. Pigem vastupidi, paljud analüütikud on öelnud, et mingi katse Valge Maja poolt tehakse, aga see pettumus tuleb varem või hiljem. Siis on kõige olulisem, mis seal "pohmeluse" situatsioonis toimub. Ükski pakkumine, mida Ühendriigid võiksid oma huvides lähtudes esitada, ei leia ühist nägemust Venemaaga.

Kross toob Trumpi intervjuust välja, et Trump on ilmselt hakanud ka ise mõtlema sellele, keda ja kui kaua ta usaldab. Trump ütles, et usaldab nii Merkelit kui Putinit. Veel.

Kui kaua Venemaa illusioon Trumpil kestab?

Kross: Eesti ei luura oma liitlaste järgi. Ma ei saa aru, millisest skandaalist siin jutt on? Et ümber Trumpi toimiku on nii palju müra - sellesse kõigesse tuleb ettevaatlikult suhtuda. Kui vaadata kommunikatsiooni, mis tuleb Moskvast, jääb mulje, et Putin on ennast mänginud justkui Trumpi ristiisaks, nagu ta oleks võitnud ise USA valimised. Tõenäoliselt Venemaa häkkis demokraatide servereid, luges ja levitas e-maile, aga see ikkagi ei mõjutanud, ei määranud valimisi. Krossi sõnul on USA presidendivalimiste legitiimsuses kahtlemine Moskva huvides. "Venemaa huvi on polariseerida USA-d. Poliitiliselt nõrk USA on väga halb meile."

Mihkelson: libauudiste taga on väga paljuski olnud Venemaa eriteenistuste käsi. Kõige esmane eesmärk on olnud kahandada Ühendriikide kodanike endi usaldust oma demokraatliku olukorra, valimistulemuste vastu. Mida meie peaksime tegema? Omakaitse on hästi oluline. Me peame silmas pidama, et on terve rida võimekusi, mida me ei saavuta. Seetõttu on väga oluline ka tuumarelva omavate riikidega koostöö. Seetõttu mulle teeb muret, et ka Eestit hästi tundvad ajakirjanikud on hakanud rääkima, et peame hakkama mõtlema NATO-järgse ajastu peale.

Mihkelson: Eesti ei luura oma liitlaste järel.

Helme: kõik süüdistused Trumpile on olnud libauudised. Kuidas Eesti läbi tuleb uuest olukorrast? Helme: rõhudes oma iseseisvale kaitsevõimele, mida tuleb väga kiirelt ja väga järsult suurendada. Markoga (Mihkelsoniga) oleme kahekesi komisjonis pikalt nende asjadega tegelenud. Olen veendunud, et Trump hakkab praktiseerima kahepoolseid lepinguid kollektiivsete lepingute asemel. Oleme Läänemere-basseinis ja peaksime vaatama, kuidas oma Põhjanaabrite, Balti riikide ja Poolaga rohkem sidemeid luua.

Bahovski viitega Mart Helme jutule: aga kuidas Eesti pilti mahub, kuidas Eesti sellest turbulentsest perioodist välja tuleb? Made: kui kaugele saab president selle legitiimsuse taga minna?

Made: Trump on olnud väga Iisraeli toetav ja samas väga Iraani-kriitiline. Kui Moskva poolt vaadata, annab see Moskvale võimaluse olla araablaste sõber.

Made: praktiliselt kõik see, mis Trump on välispoliitika kohta öelnud, on olnud Venemaale kasulik: sanktsioonid tuumarelvade vähendamise vastu. Aga see sõnum, et saame sanktsioonid panna kokku hoopis tuumarelvade vähendamisega, on väga oluline sõnum. Mitte ei seo neid Krimmi ja Ukrainaga.

Bahovski: 2009. kirjutasid Ida-Euroopa mõjukad tegelased Obamale kirja ja kutsusid üles neid mitte hülgama, samamoodi tehti Trumpile. Olukorrad on sarnased.

Bahovski: me räägime võimust: inimesed muutuvad võimuga. Mis siis juhtub, kui ta aru saab, milline võim ta käes on? Kuidas hakkavad ikkagi olema võimusuhted Trumpi kabinetis? Kuidas võimusuhted omavahel välja mängitakse, kellel saab olema mõju Trumpile.

Eesmaa, viidates Trumpi mõtteavaldustele Taiwani ja Venezuela suunal: meid ootab tõenäoliselt üllatusterohke aeg,

Mihkelson loetleb väljakutseid: on olemas Hiina, täiesti teine Lähis-Ida, tõusu poole püüdlev Venemaa. Lisaks on Trumpi peamine eesmärk kodus viia ellu poliitikat, mis teeb riigi suureks.

Helme: lugesin üht pikemat intervjuud Trumpiga, kus ta kritiseerid diplomaate: diplomaadid on asjatundjad, kuid takerduvad detailidesse. See on see, mis probleeme koguaeg edasi lükkab ja süvendab ning ka laiendab. Detailidest tuleb suurte otsuste tegemisel üle vaadata. Mulle tundub, et Trump hakkab suuri otsuseid otsuseid langetama ja ametnikud hakkavad täitma põhimõttel mina sulle, sina mulle.

Kross: Reaganil oli vähemalt 10 aasta pikkune poliitikukarjäär. Trumpi puhul seda ei ole üldse ja seetõttu iga asi, mida Trump ütleb, võimendub. Ta ise ei anna päriselt aru, kuidas aktsiad kukuvad ja riigid satuvad poliitilise kriisi iga tema lause peale. Ta on klassikaline establishmenti-vastane kandidaat.

Eesmaa: Trumpi võrdlemine Reaganiga on üsna adekvaatne. Trumpis on väga palju artistlikkust, ta oskab end kohaldada vastavalt auditooriumeid. Olen näinud saateid, kus ta on täitsa lahe sell. Mõnes teises saates käitub ta nii, nagu ta on käitunud. Usun, et ta võib tuua päris palju üllatusi. Ameerikapoolne, Trumpipoolne retoorika võib hästi mõjuda Euroopa Liidule. See võib teha Euroopa Liitu ühtsemaks.

Mihkelson Trumpi kriitikast NATO suunal: kui ta ütleb, et NATO on vananenud, siis ta samas lauses toob välja, et NATO on oluline. Meid peaks tähelepanelikuks see, et sellised küllaltki uudsed retoorilised käigud USA presidendi poolt ei suurenda usaldust, Lääne suhteid üle-Atlandilises suhetes.

Helme: Trump ütleb välja, et kuningas on alasti. See NATO, mis oli loodud 1949, on täiesti teine, mis praegu toimub. Trump näeb NATOl uut rolli nende uute väljakutsetega toimetulemiseks. Ta ei taha NATOt laiali saata, vaid viia NATOt kooskõlla uute probleemide ja väljakutsetega. Helme võrdleb Trumpi Reaganiga: "Ma ei kiirustaks Trumpi hukkamõistuga."

Marko Mihkelson (Väliskomisjoni esimees, IRL): Trumpi tegelik loomus tuleb välja pärast seda, kui ta on reedel andnud ametivande. Tema puhul vastuolulisus peegeldub ilmekalt viimastest arvamusküsitlustest: nii madala toetusega ükski varasem president pole ametisse Ameerikas astunud (40% toetust Trumpile). See, et Trumpilt ei oodata palju, annab talle võimaluse ka üllatada rahvusvahelist diplomaatiat.

Enn Eesmaa (Keskerakond): on väga tähtis, kes on Trumpi meeskond, kui me ei tea täpselt, kes on Trump.

Eerik-Niiles Kross (Reformierakond): Mingil määral on Mardil õigus: meie Trumpi retseptsioon on kergelt kampaaniahõnguline. Me mõistame Trumpi kui inimesed püüaksid mõista mind läbi Kesknädala meedia. Kui jätta meedia kõrvale ja proovida, mida Trump ise - seda vähest - on intervjuudes öelnud, on seal täiesti palju enneolematut, aga samas on ta mõneti ratsionaalne ärimees. Üsna palju selles on tõtt - kas või see sama väide, et Euroopa peaks oma kaitse eest hoolitsema, ainult 5 riiki maksavad 2% oma SKP-st - see on tõsi.

Mart Helme (EKRE): ei ole adekvaatne võrrelda Trumpi Hitleriga: see on hüsteeritsemine ja propaganda. Senine maailmakord, mis pandi paika II maailmasõja järel enam ei toimi. Trump on see tegelane, kes annab hoogu juurde, võib tuua ka konflikte, aga vaieldamatult on ta uus hingus.

Bahovski: Trump ei ole Hitler. Ameerika demokraatias on väga tugevad mehhanismid, mis ei lase ühel inimesel üle võtta.

Made toob välja halvima stsenaariumi: Trumpi retoorikaga väga edukalt edasi minna. Et ta ei kohtagi tõsist vastuseisu teiste institutsioonide poolt.

Diplomaatide kooli asedirektor Vahur Made: Ei ole ka väga vastutustundetu öelda, et mõned asjad, mis ta on juba praegu öelnud või hakkab lähiajal ütlema, need ikkagi midagi reaalselt hakkavad mõjutama. Suurim ohustsenaarium: insitutsionaalne umbejooksmine: president, kongress ja presidendi meeskond asuvad vastakuti, probleemidesse.

Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski: Trump võib oma seisukohti ka muuta. Me ei saa teha väga kaugeleulatuvaid järeldusi, üleüldse peaks ümber mõtestama, mille põhjal järeldusi teha. Bahovski küsib, kas 140 tähemärki Twitteris on piisav, et põhjapanevaid järeldusi teha. Siiski viitab antud Bahovski sotsiaalmeedia-ajastul levinud taolist nähtust uueks reaalsuseks poliitika kujundamisel.

