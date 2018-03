Foorumi BLOGI: kas ja kuidas minna edasi Tartusse kavandatud tselluloosivabrikuga?

Foorumi BLOGI: kuidas minna edasi Tartusse planeeritud tselluloosivabrikuga?

Urmas Klaas: selle eriplaneerigu raames pole võimalik kõike seda analüüsida, sest see räägib Viljandimaast ja Tartumaast. Uuringud on osa eriplaneeringust. Uuringuid rahastab arendaja. Aab: tellib riik!Kiisler: küsimus on olnud, palju uuringud maksavad. Pole veel selgegi, millised uuringud tulevad. Uuringute läbiviimiseks tuleb riigihange. Urmas, kas Tartu linnas pole ühtegi planeeringut läbi viidud nii, et asjast huvitatud isik rahastab? Kas need on ebausaldusväärsed?Klaas: näiteid on selliseid ja teistsuguseid. Aga valitsuse puhul näeme, et te ei kontrolli ja ei juhi neid protsesse, ja see tekitab muret

Rainer Vakra: Täna peaksime keskenduma, kuidas leida positiivseid võtmeid. Puitu väärindada on vaja. Kui räägime uuringutest, siis keskkonnamõju hindamisel on null alternatiivi. Tuleks uurida, kuidas seda kõike teha, et see sobituks Eesti keskkonda. Näiteks viis väiksemat tehast

Jaak Aab: üritatakse näidata, et kogu protsess algatati seadusega mittekooskõlas. See pole tõsi. On loodud tont, et keegi rullib tankiga edasi. Mina ka ei tea, kas tehas tuleb, aga tuleb kuulata teadlaste argumente. Teeme selle ära, siis on argumente, objektiivseid argumente rohkem, mille põhjal teha otsuseid.

Urmas Klaas: mul on kahju, et te tartlaste mure panete poliitilise võitluse konteksti. Eriplaneering menetlusinstrumendina ei ole iseenesest vale, kuid me ei näe, kus on riiklik huvi ja miks see on sellisena algatatud. Tartu ülikoolilinnana on loomulikult uuringute poolt, kuid juba on tehtud selgeks, et Emajõgi sellisele koormusele vastu ei pea

Artur Talvik: mind väga häirib Reformierakonna ja linnapea Klaasi puhul, et Klaas räägib, et tehas on halb, Kaja Kallas, et võiks olla uuringud. Ja ka see, et RE investori on raha annetanud.

Jaak Aab: Avaliku protsessi käigus on võimalik teha ettepanekuid, mida uurida. Kõike saab uuringute käigus hinnata. Ei ole nii, et uuringud peavad tõestama, mis on ette antud.

Miks ikka välistada uuringud, Urmas Klaas?Klaas: Kui kavandada investeeringut, peaks keskkonnaministeerium panema paika keskkonnakriteeriumid, millele peab tehas sobima. Siin on vastupidi, kõigepealt valiti koht ja seejärel kõik muu. Valitsuse kooskõlastusringile pole enamus ministeeriumeid vastanud, asjaajamine on olnud hämar ja ebausaldusväärne.

Siim Kiisler: seadus sedastab selgelt. Arendajale tuleb anda võimalus, tuleb teha uuringuid, tuleb teha põhjendatud otsus. Veel on 7 omavalitsust Tartu maakonnas ja on Viljandi maakonnas. Tartu ei saa välistada ja kõneleda kõigi nimel.

Andres Kuusk: Kui palju peab olema inimesi vastu, et riik ütleks, et ok, see tõesti loeb?

Rainer Vakra: Metsaseaduses oli väga oluline punkt: et leppisime kokku punase joone - mitte raiuda rohkem kui on juurdekasv.

Artur Talvik: pööran tähelepanu, et seadusi on selle aja jooksul muudetud. Metsaseaduse muutmine, kus vähendati raievanust, näiteks. Vakra oli muuseas nendes muutmistes kaasas. Otsused, mis puudutavad mingit piirkonda, tuleb teha selle piirkonna inimestega koostöös.

Rainer Vakra: mina olen täna seisukohal, et need, kes andsid ettevõtjatele nõu minna eriplaneeringu teed, ei osanud arvata, et Eestis on nii tugev kodanikuühiskond, mis ei lase planeeringut läbi. Uuringut võib teha, aga laiemalt. Kokkuvõttes ei ole siin täna ühtegi inimest, kes ütleks, et puidu väärindamine kui selline on vale.

Andres Kuusk: kus koalitsioonipartnerid varem olid. Ei mäleta, et sotsid oleks varem tormi tõstnud?