"FOORUMI" BLOGI | Henn Põlluaas: küüniline on väita, et töötavad pensionärid on pursuid, kes peavad rohkem maksma

Stuudios väitlesid riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liige Jaanus Karilaid, Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) fraktsiooni liige Andres Metsoja, riigikogu aseesimees Hanno Pevkur (Reformierakond) ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni aseesimees Henn Põlluaas.

Arvamuslauas võtsid sõna Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar ja Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.

Saates keskenduti suuresti maksureformile.

Jaanus Karilaid rõhutas, et maksureformi peaks vaatama tervikpaketina. "Sellega tuleb meie majandusse 160 miljonit eurot. Ma saan aru, et Reformierakond oleks selle raha heameelega ise ära raisanud. Inimesed, kes teenivad alla 1200 euro, ja need pensionärid, kes teenivad alla 1342 euro, võidavad sellest," kinnitas Karilaid ja lisas, et reformi on tunnustanud nii Ene-Margit Tiit kui Heinz Valk.

Hanno Pevkur rõhutas aga, et suurim võit, mida töötavad pensionärid saada võivad, on 12 eurot, kuid kaotus on aga oluliselt suurem. Nii tema kui Henn Põlluaasa hinnangul söövad aktsiisitõusud ja kütusehinna kasv ära selle osa, mille mõned inimesed rohkem kätte saavad.

Andres Metsoja märkis, et tuleb mõelda, kellele enam panustada, kas üksivanemale või töötavale pensionärile.

Põlluaas viitas ülekohtule, mida tehakse töötavatele pensionäridele. "Ülekohus on väga suur, kui töötavad ministrid kaotavad kuni 32 eurot ja töötavad pensionärid 100 eurot," rõhutas Põlluaas.

"Tõesti, meie maksame tulumaksu, aga töötavad pensionärid maksavad oluliselt rohkem. Küüniline on väita, et pensionärid on pursuid ja peavad rohkem maksma. Seal kannatajate seas ei ole ainult need, kes saavad suuremat palka, vaid ka need, kelle tööstaaž on oluliselt suurem, näiteks represseeritud. See ei ole aus," leidis Põlluaas.

Karilaid: Teeme ära astmelise tulumaksu.

Pevkur: Lihtne ja ühetaoline maksusüsteem; aitame neid, kes seda vajavad jne Koostame programmi, et 2019. aasta valimisteks valmis olla.

Metsoja: Oleme erakonna esimehe tasandil tõstatanud küsimuse pensionisüsteemist. Elukeskkonna kujundamine on oluline. Lairibavõrgustiku väljaarendamine on oluline.

Põlluaas parketikõlbulikkusest: Oleme alati olnud parketikõlbulikud. Täna on Eestis toidukaubad ajaloo kõige kallimad. Meil on galopeeriv inflatsioon. Me oleme hukatuse kursis. Kaotame ligi 100 miljonit või veelgi enam aktsiise või muid laekumisi.

Meelis Mandel: Poliitikutele on oluline, et võimalikult palju inimesi neist sõltuks. Seepärast soovitakse ka tasuta ühistransporti teha. Pevkuri asemel oleksin VEB-fondi teema osas vaikinud.

Lauri Hussar: Sageli puuduvad mõjuanalüüsid ja lähtutakse ainult sellest, mismoodi tundub. Sooviksin pikemat perspektiivi. Me läheme vastu riigikogu valimistele. Me räägime siin 10-20 miljoni ümberjagamisest, mitte olulistest asjadest.

Karilaid: Alles ma kuulsin, kuidas üks reformierakondlane soovis tõsta käibemaksu. See mõjutab veel enam hindu. Ei ole teil ühtegi head ideed. Ühiskond on meie reformid hästi vastu võtnud. Pevkur: Riiki tuleb kokku tõmmata, teie jätsite selle pooleli.

Pevkur: Mina nägin sotsiaalmeedias pilti, kus Soome kütusehind oli odavam kui Eestis. See on näide, et see kuni 12 eurot, mis töötavatele pensionäridele lisandus, võetakse kohe käest ära.

Metsoja: See koalitsioon jättis ära diisliaktsiisi tõusu. Kütuseaktsiis on lähtekoht kogu majandusruumile. Küsimus on selles, milliseks maailmaturu hind kujuneb. See on mõttekoht, kuidas kütuseaktsiisi poliitikaga edasi minna.

Põlluaas: Ükskõik, milline teenindus on, saavad bussifirmad ikka oma rahasumma kätte. See ei edenda meie ühistransporti.

Karilaid: Me võtame VEB fondiga kogu teema pulkadeks lahti.

Pevkur: Maksumaksja raha ümberpaigutamine peaks olema väga läbi mõeldud. VEB-fondi hakatakse raha kulutama. Miljoneid lendavad siia ja sinna ning siis võetakse töötavatelt pensionäridelt raha ära.

Metsoja: Peaksime loobuma süüdistustest. Henn, te toetate raudtee rajamist. Siin tulebki tulebki teha valikuid. Pealtnäha on ühistransport lihtne ja arusaadav, aga me peame selle juppideks lahti võtma. Pärnus on maksnud ka linn transpordi eest. Kust tuleb see raha, kui ühistransport tasuta on?

Karilaid: Haapsalu raudteele on suur toetus. Põlluaas: Ka meie toetama raudteetranspordi arendamist ja selle pikendamist. Tahaks imestust avaldada, et Karilaid süüdistab mind, et justkui ma ei teaks riigihangete seadusest midagi. Ma meenutaks, et me andsime sinuga koos parvlaevade hanke rikkumise teate. Ühel pool on rikkumine võimalik, aga teisel pole. Kuidas on see võimalik? Paljud teie otsused kannavad keskerakondlikke huve. IRL jookseb nii sotside kui Keskerakonna lõa otsas. vahel püüab küll rapsida, aga liigub kindlal kursil hukatusse.

Pevkur: Praegu minnakse lahendama probleemi, mida ei ole olemas. Tegeleda on vaja kvaliteediga. Rongiliiklust pole plaanis doteerida. Raha teenib Atko Grupp, mida juhib perekond Sarapuu.

Metsoja: Ma ei ole kindel, et see tuleb. See peab jääma kohaliku ühistranspordikeskuse otsustada.

Metsoja: Me ei varja, et me ei poolda tasuta ühistransporti. Ühistranspordikeskused on loodudki selleks, et nad saaksid võimalikult lähedal otsustada vajalikku. Ühistranspordikeskuste ülesehitamine ja öelda, kui palju pilet maksab, ei ole õige. Seal tekivad raiskamised. Me tahame vältida paralleelliine. See viib kaoseni.

Karilaid: Kahjuks Põlluaas ei tunne riigihangete seadust. Paljud hanked on mitmeks aastaks sõlmitud. Sa oled asjatundmatu või ei tunne nende sisu. Me räägime piletihinna kompenseerimisest, mis jääks samaks. See võimalus on antud, et ühistranspordiliine tihendada.

Põlluaas: Karilaid jättis väga osavalt vastamata küsimusele, mis puudutas tasuta bussiliikluse oma erakonnakaaslaste kätte mängimisele. Sama asi oli ka seakasvatajate toetamise ja Mõntu sadamaga. Tasuta maakonnaliinide rajamine ei lahenda inimeste probleeme. Hoopis peatused on vales kohas ja bussiajad ei ole sobivad.

Karilaid tasuta ühistranspordist: Reformierakond läks hüsteeriasse, kui rääkisime Tallinna tasuta ühistranspordist. Hiljem Jürgen Ligi tunnustas Seda. Helistasin Haapsalu linnapeale, kes tunnustas tasuta ühistranspordi mõtet. Kui me räägime maakonnaliinidest, siis 2/3 on seal nagunii totatsioon. Maakondlik transport niikuinii põhineb dotatsioonil. Seal ei ole vaba turgu, mis reguleeriks. See oleks inimestele sotsiaalmajanduslik võit, et inimesi reaalselt aidata.

Pevkur: Saaremaa oleks ideaalne koht, kus nõudetransporti katsetada. Ühetaoline tulumaks oleks oluliselt parem. Selle jaoks oleks abivajajatele ühetaoline maksuvaba miinimum 500 eurot.

Metsoja: Läksime laua taha madalapalgaliste tagastusega. Süsteem, mida püüti eelmises koalitsioonis üles ehitada, läks kulukaks. See oligi kompromiss, kui uues valitsuses teise lahenduse juurde tulime.

Meelis Mandel: Loodan, et Karilaid suudab veenda, et tasuta asjadel on võlu. Hussar: Kas transport võiks olla vajaduspõhine?

Lauri Hussar: Küsimus Andres Metsojale. Milles Partsi munade juures see kompromiss seisnes?

Meelis Mandel: Mulle on selle segaduse juure astmeline tulumaks meeldima hakanud. Pange see üks aste juurde.

Lauri Hussar: Selle asemel, et mõelda kommunikatsioon läbi, korrigeeritakse pidevalt sõnumeid ja numbreid. Teavitus ei ole kohale jõudnud. Inimistel on palju segast ja nad ei tea, kui palju nad maksma peavad.

Saad jõudis arvamuslauda. Meelis Mandel: Need, maksud, mida poliitikud pole torkinud, pole probleeme. Mõttekoht, miks peab makse puutuma. Nõus, et umbusaldusavaldus võttis Simsoni temaatika kiirelt maja.

Põlluaas: Tõesti, meie maksame tulumaksu ja töötavad pensionärid maksavad oluliselt rohkem. Küüniline on väita, et pensionärid on pursuid ja peavad rohkem maksma. Seal kannatajate seas ei ole ainult need, kes saavad suuremat palka, vaid ka need, kelle tööstaaž on oluliselt suurem, represseeritud, kelle tööstaaž on suurem. See ei ole aus.

Metsoja keerulisest maksusüsteemist: See ei ole IRL-i süü. Selgelt üleminekuperioodi problemaatika tuleb lauda. Ma ei saa nõustuda, et meie maksusüsteem on kuidagi keeruliseks läinud. Ma ei tahaks öelda, et ministrid ja riigikogu liikmed on kuidagi eelisseisus.

Pevkur: Minule teadaolevalt pakuti valitsusele ka lihtsamat maksuskeemi. Kõige suurem segadus tuleb 2018. aasta veebruaris, kui inimesed hakkavad maksudeklaratsiooni täitma.

Karilaid: Tõesti, parlamendiliikmed ja ministrid võiks tulumaksu rohkem maksta. Me võiksime tulumaksu maksta 30 protsenti.

Pevkur: Peaksime vaatama hoopis nutikamaid lahendusi, kuidas raha juurde leida, mitte võtma osadelt ära.

Põlluaas: Ülekohus on väga suur, kui töötavad ministrid kaotavad kuni 32 eurot ja töötavad pensionärid 100 eurot. Kogu valitsuse tegevuse tagajärjel on hinnatõusud selle lisaraha ära söönud.

Metsoja: Me räägime maksureformi juures 160 miljonist, mis liigub majandusse. Peame sellistes reformides vaatama makropilti. 21 000 töötavat pensionäri saavad puudutada sellest. Kui täna on üksikvanem, kes peab üleval oma last, ja töötav pensionär, keda me toetame maksusoodustusega, siis kellele eelis anda. Täna jätame inimestele rohkem raha kätte, et aidata neil hakkama saada.

Pevkur: Tegelikult ei ole meil sisuliselt tööpuudust. Töötavatest pensionäridest saab olla 12 eurot kuus, aga maksimumkaotus saab olla üle 1200 euro aastas. Võita saavad need, kelle pension on 440 eurost ülespoole.

Pevkur: Kui räägime, siis ligi 90 protsenti inimestest ei võida.

Karilaid: Peame vaatama seda maksureformi tervikpaketina. Sellega tuleb meie majandusse 160 miljonit eurot. Ma saan aru, et Reformierakond oleks selle raha heameelega ise ära raisanud. Inimesed, kes teenivad alla 1200 euro ja need pensionärid, kes teenivad alla 1342 euro, võidavad sellest. Ene-Margit Tiit on seda reformi tunnustanud. Samamoodi on seda tunnustanud ka Heinz valk.

Metsoja: Täna nägime saalis, kus aktsiisieelnõu osas opositsioonis üksmeelt ei ole. Vabaerakond oma vastumeelsust hääletamisel ka näitas.

Põlluaas: Ma ütleks, et ettevõtlusel läheb hästi valitsuse kiuste. Kui me vaatame välisinvesteeringuid või tootlikkuse tõusu, siis me tammume või liigume tagasi. Maksupoliitika lööb mitte ainult ettevõtjate, vaid ka inimeste pihta.

Karilaid: Majandus kasvab ja see näitab, et ühiskond on meie reformid hästi vastu võtnud.

Karilaid: See on positiivne, kui Reformierakond räägib ülbusest. Loodame, et saate ka oma võlakoormast - miljon eurot - lahti.

Pevkur: Üks probleem Simsoni juures oli omade eelistamine. Teine oli see, kuidas ta riigikogu puldis käitus. Ühelt poolt oli ta ülbe Jürgen Ligiga spordi teemal ja teisalt Jaak Madisoniga tema laeval töötamise osas. See ei ole see poliitiline kultuur, mida ma tahame näha. Kahjuks Reinsalu täiendas seda oma avaldusega. Viimase aastaga on viis ministrit lahkunud.

Andres Metsoja: Kui opositsioon otsustab iseloomu näidata, siis ei ole meie roll minna kaasa rääkima.

Henn Põlluaas: Põhjus oli sisuline ja põhjust umbusaldada oleks olnud ka teisi. Kellestki tuleb ju alustada. See oli täiesti sisuline umbusaldus. Poliitkabega pole siin küll mingit pistmist.

Jaanus Karilaid: Kui vaatame opositsiooni peale, siis tundub, nagu nad oleksid sattunud kanalasse. Kord tahetakse umbusaldada Repsi, siis Ratast ja lõpuks saadi kokkuleppele Simsoni osas. Üritati sisse lüüa lõhet. Oleks nad targemad olnud, oleksid nad hoidnud teemat kauem üleval.

Hanno Pevkur: Kadri Simsoni umbusaldus oli väga kohane. Kui vaatame seda omade eelistamist ja neid vigu, mida majandusministeeriumis on tehtud, siis ei jäänud meil muud üle, kui umbusaldust avaldada. Opositsiooni hääled pidasid, aga Simson oma 51 häält ei saanud.

Hussar: Opositsioon peab peaministrit hoidma pidevalt pinges. Aga kui uue koalitsiooni loomise võimalusi pole, tuleks mõelda, kuidas tegutseda. Mandel: On alanud riigikogu valimisvõitlus ja rumal oleks valitsusest lahkuda. Need tülid, mis praegu on, et ole nii olulised.

Kas umbusaldus Kadri Simsoni vastu oli poliitiline kabe? Lauri Hussar: Nägin, et opositsioon tegi oma tööd. Opositsioon peab olema kriitiline ja nõudma vastuseid. Opositsioon püüdis ühtsena käitud. Koalitsioon tegi oma rolli ära nii või teisiti - umbusaldusavaldus läbi ei läinud. Selles mõttes oli see poliitiline kabe. Meelis Mandel: Oli show nagu ikka.

