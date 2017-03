"FOORUMI" BLOGI: ERR-i juhikandidaatide mõõduvõtmine: mis saab rahvusringhäälingu tulevikust?

Arvamuslauas jagasid mõtteid meediauurijad Andres Jõesaar ja Indrek Ibrus. Jõesaar esitas saate alguses kolm küsimust, millele saate käigus vähemalt osaliselt vastused saadi: kas juhikandidaadid armastavad rahvusringhäälingut? Kui seadus kõrvale jääda, miks rahvusringhääling üldse eksisteerib? Kas juhikandidaatide otsused on emotsiooni- või faktipõhised?

ERRi juhiks pürgijad pöörasid tähelepanu organisatsiooni personalipoliitika arendamisele ning keskastmejuhtide motiveerimisele. Arutleti, kuidas noori andekaid ja särasilmseid ajakirjanikke ERRis hoida ning kuidas vaatajate tähelepanu köita.

Mart Luik lisas, et tema eesmärgiks ei oleks juhina ERRis revolutsiooni teha, vaid pidada kõigi töötajatega dialoogi ning muuta ERR stressivabamaks. "Ma tõesti näen, et siin majas personalipoliitikat juhatuse tasemel ei ole sisuliselt ajatud ja see on lubamatu organisatsiooni puhul, kus inimesed on ERRi kõrgeim väärtus. Ekraanid ja peen tehnika ei maksa mitte midagi, kui inimesed ei armasta siin käimist," kirjeldas Luik.

"Inimesed tulevad palga pärast, ära lähevad ülemuse pärast. Juhil tuleb veenduda, et keskastme tippspetsialistid on need, kes suudavad oma tiimil panna silmad särama ja kui vaja, kaitsevad oma inimesi," lisas Roose. Lisaks märkis Roose, et digimeedia ja portaalid ei ole ringhäälinguseaduses üldse kirjas, kuid nendel uutel platvormidel tegutsemine tuleb seadusse panna. "Hetkel tehakse kulutused portaalidele - vähemalt seaduse mõistes - kõige muu arvelt," nentis Roose.

Tankleri sõnul peaks ERRi oma arengukavas olema senisest oluliselt ambitsioonikam. Tankler toonitas ka konkureerimist erakanalitega inimeste aja ja tähelepanu osas. "Kui selles konkurentsis ei püsi, ei ole meil kanalit ja auditooriumit, millele oma eesmärke täita, mõju jääb olemata," sõnas Tankler.

Luik: ETV+ kanalil tehakse valesid asju: nn venekeelne Pealtnägija: väikesesse kanalisse ei tohi keerulist väga pika intervalliga tulevat saadet lasta.

Tankler: kui valitsus annab ERRile lisavahendeid, et ühte Eestis elavat sihtrühma kõnetada, oleks kummaline, kui ERR seda ei kasuta (ETV+).

Andres Jõesaar: idee luua ühine uudistetoimetus toodi lauale aastal 2005. Täna on see tehtud. Kas 12 aastat on palju idee realiseerimiseks?

Andres Jõesaar: tänu ETV+ on ERRi usaldusväärsus venekeelse elanikkonna seas kasvanud. Uuringust tuli välja, et inimesed tahavad rohkem teada, mis Eestis toimub.

Indrek Ibrus: arutati küll kanaleid, aga ei räägitud ETV+ kanalist. Uue huvi valimine on hea moment, kus saab küsida, kas personali- ja kanalivalikus on tehtud põhjendatud otsuseid või peaks hakkama midagi ümber mängima.

Tankler: raadiosaated muuta ka pildiliselt vaadatavaks.

Roose: kanalite arv on paras. Võib olla on üks võimalus ETV2 vabalevist välja tuua ja teha seda internetibaasil. See on üks idee, mida on ERRi inimesed välja käinud.

Tankler mini CNNi plaanist ERRis: orgaaniline algosake ERRi jaoks on saade, mitte kanal. Ehk siis peaksime rohkem rääkima, mis saated, mis sisuprogrammid meil on ja siis komplekteerime kanalid. Sest need ei kao lähimas perspektiivis veel. Võiksime ETV2 ümber kujundada ja teha selle kanali, et siis see on kanal, kust saab pidevalt uudistearutelu ja jooksvaid uudiseid.

Tankler: ERR võiks pakkuda infot rohkemates valdkondades.

Luik: Anu Kaupmehe näide ERRi otse-eetris, kus ta rääkis Rootsis toimuvast Trumpi väljaöeldu taustal - see ei olnud vandenõu, kuid näitab, et rahvusringhääling ei tohiks libastuda.

Roose: meedia/ajakirjandus võttis religioosse mõjuvõimu üle ja hakkas ütlema, mis on tõde ja mis üldse toimub. Kui tehnoloogia on 100 aastaga ringi peale on juhtunud, et maailma nr 3 mees ei kutsugi ajakirjanikke pressikonverentsile!

Tankler: vaadates viimaste aastatega toimunud infomüra ja kallutatud info leviku kasvu on mul tunne, et täna on ERRi turuosa kasvatada, olles kvaliteetsem. Ühiskondlik nõudlus kvaliteetse info järele on tõusvas trendis.

Luik: veebis me ei peaks iga kliki pärast nahast välja pugema, olema rahvusringhäälingu vääriline.

Roose: ERRi äpp on tore. Aga kolme aastaga on nädala lõikes ERR kaotanud kontakte Eesti elanikega portaalil - midagi on konkurent teinud paremini. Me ei konkureerime tähelepanu pärast.

Luik: võrgumeedias tuleb kiiremini joosta, teistelt meediaettevõtetelt tähelepanu ära võtta.

Allar Tankler: ERR on täna väga heas seisus, et ette võtta muutusi. Temas on jõudu, energiat ja võimekust, et muutuda ja uutele väljakutsetele vastu minna.

Roose: programm ise on läinud paremaks ERRil - mina näen rohkem asju vaadata, näiteks filmivalik.

Mart Luik: platvormid, kus täna oleme esindatud, on Eestis parimad.

Erik Roose: kultuuripärandi arhiveerimine ja taasesitamine on väga halvas seisus.

Mart Luik: kui lähed seaduses täidetud eesmärke täitma, on see juba väga suur töö. Omalt poolt tooks täiustavalt juurde: kogukondade roll kasvab, ERR võiks olla kogukondade inspiratsiooniallikaks.

Allar Tankler: konkureerime inimeste ajale ja tähelepanule. Kui selles konkurentsis ei püsi, ei ole meil kanalit ja auditooriumit, millele oma eesmärke täita, mõju jääb olemata. ERRi funktsioonid: ühise inforuumi kaitsmine ja avardamine, Eesti kultuuri areng: see ei tähenda ainult kultuuri kajastamist, vaid ka kultuuri loomist. Lisaks mäluasutuse funktsioon.

Indrek Ibrus: lihtne on öelda, et paneme keskastme juhid oma töötajatega rääkima. Aga paneme temaatiliselt seotud toimetused eri kanalites tööle? See on väga keeruline väljakutse - panna eri töökultuuriga ja erinevalt mõtlevad inimesed tööle.Mind on häirinud kandidaatide rõhuasetud konkurentsile erameediaga: kas ERRi ülesanne on konkureerida erameediaga? Millised on koostöövõimalused? Näiteks Eesti Laul: lihtne meelelahutus, kuid samas tutvustab Eesti muusikaloojaid.Kuidas me näitame eeskuju teistele meediakanalitele?

Andres Jõesaar: mille järgi ERRi edukust hinnata? Milline on ERRi mõju ühiskonnale? Suhtun skepsisega lisaraha saamisele senisest oluliselt suuremas mahus. Samas tuleb öelda, et ERRile kulutab Eesti riik väga vähe inimese kohta maksujõus - inimese kohta 2,1 eurot kuus. See investeering, mida täna tehakse on päris võimas.

Tankler: esimese hooga ei küsi raha juurde. Uue juhi hea võimalus: tal on võimalik vaadata majale otsa puhtalt lehelt ja küsida, millised meie programmid täidavad milliste sihtrühmade jaoks funktsioone. Kas need täidavad seda rolli, millele me oleme need seadusepügalad pannud.

Luik: igas ettevõttes on eelarve läbirääkimised keeruline protsess, aga see ei tohi ruineerida rahvusringhäälingu üldist meelsust - me oleme kõige jõukamad suurses pildis.

Samasse potti pannakse ühe töötaja niširaadio ja Eesti Laulu suurprojekti? Roose: 37 miljonit eelarvet, millele lisanduvad projektid, siis sellest on personalikulu üle 19 miljoni euro. Rahas sellel tasemel, millega tehakse täna, ei ole küsimus. Kuidas seda jagada ja mis on prioriteedid? Digimeedia portaalid ei ole seaduses üldse kirjas, see tuleb seadusse panna. Hetkel tehakse kulud portaalidele vähemalt seaduse mõistes kõige muu arvelt. Kui telemajale on vaja betooni raha panna, siis see ei ole tänase eelarve teema.

Luik: peame ka väljaspoole maja olema avatud.

Roose: inimesed tulevad palga pärast, ära lähevad ülemuse pärast. Juhil tuleb veenduda, et keskastme tippspetsialistid on need, kes suudavad oma tiimil panna silmad särama ja kui vaja, kaitsevad oma inimesi. Täna on kontakt katki.

Tankler: noorte jaoks on oluline, et organisatsioon oleks tulevikku vaatav, ambitsioonikas. Tänased ERRi arengukavas paika pandud eesmärgid on madalamad kui need täna on.

Kuidas hoida häid noori töötajaid? Luik: on raske võrrelda palkasid erameedia ettevõtetega. Palk ei ole täna ERR-is põhiline probleem.

Roose: kui inimesi on väga palju - pea 700 - on elu stabiilne ja veereb edasi. 2. juuni ei saagi midagi juhtuda, kui just keegi pommi ei viska. Suure ettevõtte inerts on väga suur. Muutusi vajab ERR nagu õhku, aga see pole ERRi spetsiifiline probleem. Kõik meediaettevõtted - vanemad, klassikalised - on väga suures hädas: vaatavad pigem sisse kui välja, aga väljas sõidavad "kiirrongid mööda". Häid meediainimesi on nii vähe, neid pole kuskilt võtta. Kas kõik inimesed on just selle kohapeal, mis neil silma särama panevad?

Tankler: arenguvestlused on vestlused, mida mu lasteaiaõpetaja peab minuga. Ta ei teadnud sellest midagi ERRis. See illustreerib ilmekalt personalipoliitika puudujääke.

Mis vaataja jaoks muutub? Mart Luik: üleöö ei juhtu midagi. Minu ülesanne on pidada dialoogi kõigi töötajatega. Istuks maha, arutaks läbi, kuidas nad organitsiooni näevad, kuidas juhatus seda näeb. Tahan, et ERR oleks rohkem organisatsioonina stressivabam. Et ta usuks iseendasse. Siin on palju väärtusi, mida me ei väärtusta piisavalt. Töötan selle nimel, et oleks hommikul palju toredam tööle tulla. Kahjuks ei ole inimestega rääkimine elementaarne. Ma tõesti näen, et siin majas sisuliselt personalipoliitikat juhatuse tasemel ei ole ajatud ja see on lubamatu organisatsiooni puhul, kus inimesed on ERRi kõrgeim väärtus. Ekraanid ja peen tehnika ei maksa mitte midagi, kui inimesed ei armasta siin käimist.

Allar Tankler: usun, et ERRi juhatus tulevikus võib omada avaramat vaadet kui parkimise korraldamine ja kinnisvarateemad.

Erik Roose: viimane 20 aastat on mul möödunud staaride seltskonnas. Kui ajakirjandus ei meeldiks, seda ei armastaks, ei saaks ka töötada selle tagatoas.

Lammutate hästi aga ülesehitamisega on probleeme? Mart Luik: eks see ole natuke linnalegend ka. Ma olen paljusid asju ehitanud, püsti pannud, edukamaks muutnud. ERRi puhul olen kõigi inimestega suheldes rääkinud, et ülesandepüstitus ei ole revolutsiooni teha. Tubli organisatsioon täna, aga seda annaks paremaks timmida.

Indrek Ibrus: Lisaks meedia funktsioonile on ERR ka mäluasutus, oluline funktsioon Eesti kultuuri taganttõukajana. Kasutaks täna seda võimalust ja avaks ka selle poole. Kuidas ERRi sisemist efektiivsust ära kasutada?

Andres Jõesaar, BMF, meediauurija: kas need härrasmehed armastavad rahvusringhäälingut? Kui seadus kõrvale jääda, miks rahvusringhääling üldse eksisteerib? Kas nende otsused on emotsiooni- või faktipõhised?

