"FOORUMI BLOGI" | Artur Talvik: IRL tahab PR-trikkidega näidata, kui tugev maksuterminaator on Seeder

Sel nädalal möödub aasta valitsuse ametisse astumisest ja "Foorum" luges koos parlamendierakondade juhtidega plussid ning miinused kokku.

Stuudios väitlesid Keskerakonna esimees Jüri Ratas, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) juht Jevgeni Ossinovski, Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) esimees Helir-Valdor Seeder, Reformierakonna esimees Hanno Pevkur, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) juhtiv Mart Helme ja Vabaerakonna liider Artur Talvik.

Saate esimeses pooles ütles Jüri Ratas valitsuse tervist puudutavale küsimusele vastates, et valitsus töötab siis, kui on olemas konsensuse vaim. "Praegu on kolmel erakonnal soov leida lahendusi väga keerulistele probleemidele. Aasta aega tagasi oli palju lukku jäänud küsimusi, näiteks tulumaksuvaba miinimumi tõus," märkis Ratas ja lisas, et valitsus on täitnud oma lubadust luua sidusam ja võrdsem ühiskond.

Koalitsioonipartner Helir-Valdor Seeder märkis, et aasta aega tagasi sõlmitud koalitsioonileping sellisel kujul IRLi programmilistele seisukohtadele ja maailmavaatele ei vastanud. Seeder möönis, et koalitsioonis tuleb teha kompromisse, aga ka sellel on oma piir.

Samas ei usu Seeder, et selles riigikogu kooseisus oleks võimalik kokku panna toimivamat koalitsiooni kui praegune.

Kolmanda koalitsioonierakonna juht Jevgeni Ossinovski tõi välja, et kui aasta tagasi valitsus ametisse astus, siis kõheldi, kas sellega saadakse hakkama. "Me oleme tõestanud, et suudame ühise keele leida ja probleemid ära lahendada."

Opositsiooni kuuluv Artur Talviku sõnul löödi valitsuse vahetusega õhk korraks puhtaks, aga sama poliitiline kultuur naasis kiiresti.

Hanno Pevkur lisas, et tema pole aasta aega tagasi uskunud, et aastaga suudetakse nii palju 17 aastaga ehitatut lõhkuda.

Mart Helme rõhutas, et Keskerakond on teinud esimeste kuude jooksul terve hulga kannapöördeeid, mille osas oldi opositsioonis ühel meelel. "Kui vaatame maksupoliitikat, siis käed kukuvad rüppe. Üks keskerakondlane ütles, et sotsid tõmbavad punaseid jooni ja sunnivad Keskerakonda oma pilli järgi tantsima."

Tulumaksuvaba miinimumi tõus

Suur osa saatest pühendati tulumaksuvaba miinimumi tõstmise ja alkoholiaktsiisidele.

Maksuvaba miinimumi tõstmise puhul tunnistasid koalitsioonierakonnad, et süsteemi kommunikeerimisel on tehtud vigu ja seda oleks pidanud varem tegema. Seeder nentis, et reform on olnud õige samm, kuid selle puudus on tehniline keerukus.

Ossinovski sõnul tuuakse maksureformiga tuhandeid inimesi vaesusest välja.

Ratas lisas, et reformiga saavutatakse see, et inimeste, kes teenivad väikest või keskmist palka, sissetulekud tõuseksid.

Pevkuri hinnangul on aga tegemist edasipüüdlikkuse karistamisega, Talviku arvates on reformi suurimad võitjad koolitajad, kes õpetavad raamatupidajaid. Tema hinnangul jäi maksureform poolikuks. Ühtlasi ei saa ta aru IRL-i käitumisest seoses maksudega. "IRL tahab ühelt poolt väga olla valitsuses, aga teiselt poolt tahetakse PR-trikkidega näidata, kui tugev maksuterminaator on Seeder."

Mart Helme oli seisukohal, et Eestist voolab raha välja ja inimestel võetakse see 64 eurot maksudega käest ära. "On kümneid tuhandeid inimesi, kes saavad sellest väikse kasu, aga toiduhindade tõus võtab selle neilt käest ära."

Alkoholiaktsiis

Seeder möönis, et alkoholiaktsiisidega on probleem, ja kutsus koalitsioonikaaslasi üles näitama paindlikkust, et lähtuda reaalsusest. Tema hinnangul pole liiga hilja aktsiisipoliitikas muudatusi teha.

Ratas märkis, et kui vaadata aktsiisitulu suviseid laekumisi, siis need vastavad prognoosidele, kuid murekohaks on majandusruum. "Teoreetiliselt on võimalik eelarvet muuta, kui tasakaalu ei muuda. See eeldab aktsiisi puhul kärbet, aga see eeldab ka kulude kärbet," lausus Ratas ja lisas, et aktsiisid täidavad ka tervishoiu eesmärke.

Sellele lisas tervise- ja tööminister Ossinovski, et käesoleva aasta kümne kuu statistika näitab positiivset tendentsi. "Surmasid on võrreldes eelmise aasta kümne kuuga 52 võrra vähem, joobes sooritatud kuritegude arv vähenes 20 protsenti, joobes viga saanud inimesi on rohkem kui 100 võrra vähem."

Tarbimisnumbreid, kuhu on arvutatud ka piiri tagant toodud alkohol, ei ole, need saabuvad kevadel.

Opositsiooni juhtiverakonna esimees Pevkur märkis, et kõik saavad aru, et alkoholitarbimist mõjutab kõige efektiivsemalt alkoholi hind ja nii peabki olema, et aktsiisid kasvavad vastavalt hinnakasvule. "Kui keeratakse vint üle, siis laekumised kukuvad," märkis ta.

Pevkurile teadaolevalt jääb aktsiisilaekumine ka sel aastal prognoositust väiksemaks.

