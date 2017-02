"FOORUMI" BLOGI: Anvelt lubab sisekaitseakadeemia kolimise küsimuse lukku panna märtsis

Tänane ETV "Foorum" keskendus peamiselt sisekaitseakadeemia Narva kolimise teemadele. Saates oli siseminister Andres Anvelt (SDE), justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL), Hanno Pevkur Reformierakonnast, Martin Helme EKRE-st, maaeluminister Tarmo Tamm (Keskerakond) ja Külliki Kübarsepp (Vabaerakond).

FOORUM: MISSUGUSED RIIGIASUTUSED PEAKS TALLINNAST VÄLJA VIIMA?

Reinsalu: asjad liiguvad üldiselt õiges suunas, mis puudutab regionaalpoliitikat. Me ju räägimegi avalikult ja siis saame riielda, et hirmutame inimesi! Riigiasutuste puhul peab selge olema, et asjad pole iseeneses, vaid teeme seda selle nimel, et Eesti oleks hea elamispaik eri Eestimaa paigus.

Kübarsepp: ootan terviklahendusi.

Anvelt: saame märtsikuus numbrid lauale, mingeid spekulatsioone pärast seda lauale ei jää. Investeeringud ei saa tulla siseturvalisuse ja õppekvaliteedi arvelt. Kui 2019 koppa maasse ei löö, võime kaotada ka sisekaitseakadeemia praegused investeeringud. Märtsikuus on asjad selged, enam spekulatsioone sel teemal ei tule.

Pevkur: tuleb seletada ja tuleb inimestele ausalt öelda, mida tahetakse teha. Paanika külvamine sisekaitseakadeemia õpetajate, lektorite seas - ei mõtet. See, et Reinsalu on mulisenud kaheksast teemast kogu saate jooksul - kas ta ei tea mitte midagi või ta ei taha rääkida sisekaitseakadeemiast ja sellest, mis on teil paberis. Ärge tegelege asendustegevustega, pange paberid sahtlisse.

Reinsalu hakkas rääkima õpetajate palgast ning saatejuht tuletab meelde, et see on mõne muu saate teema.

Anvelt: Eesti on nii väike, parem, kui me natuke jagame seda konsentreeritust, mis on Tallinnas ja Harjumaal.

Pevkur: mis puudutab töökohtasid, siis loomulikult: kui riigil on võimalik minna kohapeale appi, on see hea. Töökohtade loomisel on eelkõige veduriks erasektor. Kohapealsed ettevõtjad ootavad transpordiühendust, internetiühendust. Võrumaal Sõmerpalus on ettevõte, kes on investeerinud väikesele ettevõttele 50 miljonit ja ootab riigilt, et tehke 1,2 kilomeetrit, et saaks suurele maanteele. Suured investeeringud tähendavad seda, et see on asendustegevus.

Reinsalu: kui on maapiirkondades nadi sissetulek, läheb tööjõud minema, Soome, Rootsi. Inimeste sissetulekute küsimus on üks põhimõtteline, keskne asi.

Kübarsepp: riigil puudub suurem visioon.

Tamm: pealinnast tahetakse välja viia 1000 töökohta.

Parlamendisaadik Martin Helme võrdleb avalike kõrgepalgaliste töökohtade viimist Tallinnast välja - maksumaksja raha eest - püksi tegemisega: "Algul on hea, soe, aga pärast on külm."

Eesti Loto peakontor Kuressaares - kas argument, et nii on võimalik, on viisav? Pevkur: see on eelhoiatus, mitte eelhoiak. Mul on tunne, et tahate muuta asju muutmise pärast.

Reinsalu: lisaks riigi võimalike tuumfunktsioonide üle riigi paigutamisele, tegeleme ka sellega, millised keskvalitsuse ülesanded saaksime kohalikele omavalitsustele anda: et olla kohaliku arengu mootorid. Sissetulekutasemed üle Eesti on nii erinevad.

Helme: on asutusi, mis on kolitud ja mis toimivad. Kui käid riigi väiksemates kohtades Eestis: eraettevõtjad kirjeldavad, et on tööjõunappus. Kui viite massiliselt avaliku sektori töökohta, on erasektoril veel raskem. PRIA kontrollid ei elavda mitte midagi, PRIA kontrollid on nuhtlus igal põllul.

Tamm: Kust asutused juhitakse, ei oma mingit tähtsust. Kui messi ei oleks Viljandis, oleks loomata 10-15 töökohta ja üks hoone kordategemata. Kui PRIA-t ei oleks Tartus, kaotaks Lõuna-Eesti paarsada töökohta.

Pevkur: Rootsi näide: ühe ametikoha keskmine väljaviimine on 1,1 miljonit Rootsi krooni. Tasuvusaeg hinnati 20 aasta peale.

Anvelt: kooliga ei taha lahendada kogu Narva ja Ida-Virumaa probleemi. Me võime teha väga suure muutuse: meil on üks riigile väga tähtis asutus - sisekaitseakadeemia - viidud Narva. Me peame kõik koos tegema investeeringu. Ma usun, et aastate pärast toob see tagasi väga palju. Saame aru, et Ida-Virumaale on tekkinud lasteaiakohad, uued töökohad, hakatakse investeerima ka eraettevõtluse puhul. Kui räägime ühendustest: kõik on investeeringutekavas olemas.

Kübarsepp: regionaalpoliitika ei ole ainult asutuste väljaviimisest Tallinnast.

Kübarsepp: ministeeriumid on asutused, mis peaksid pealinna jääma. Kuidas sa lahutad valitsuse ja ministeeriumi? Haridusministeeriumi näitel on näha, et see pole kõige sujuvam ja mõistlikum lahendus. Läbi töötamata on kaugtöövõimaluste loomine: kui Tallinnas ühel ametikohal inimene läheb pensionile, võib olla oleks targem palgata inimene, kes tegutseb Tartus, Võrus.

Reinsalu: ilusat sõna ja ümarat juttu on kirjutatud lehekülgede kaupa (vastuseks Pevkurile).

Pevkur: minu ministriks oleku ajal tegime Ida-Viru ja Kagu-Eesti tegevuskava. Kui see sama 35 miljonit, mida valitsus kavatseb betooni panna, siis nende kahe tegevuskava loomisel - ühendused, paremad teenused - need inimesed oleks kohapeal kordades õnnelikumad kui me paneks need 35 miljonit betooni.

Helme: olen vastu kogu mõtteviisile, et see, kui kolime asutusi Tallinnast välja, sellel ei ole mingit seost regionaalpoliitikaga.

Tamm: vastuseisu, mida ma praegu kuulan, see eristub valitsusest ja opositsioonist. Me räägime Tallinnast riigiasutuste väljaviimisest, me ei räägi, et Väike-Maarjast või Paikuselt peaks midagi välja viima.

Pevkur: kui tippspetsialistide aega hakkame kulutama Tallinna-Narva maanteel on see nagu tippkirurgidel aja raiskamine.

Pevkur: sisekaitseakadeemia Tallinna kompleksi rajamiseks on 15 miljonit. Narvas: kompleks, trasside rajamine, rahakotina umbes 30-35 miljonit eurot.

Reinsalu: hoone ehitus on 20 miljonit eurot. Narva tuleb juurde ehitada uus ühiselamukompleks. Kool on rakenduslik õppeasutus. Noored lähevad selleks kooli õppima - nad tahavad saada ameti, et leiba lauale tuua.

Martin Helme: 35 miljoni euroga saab taastada Eesti piirivalve. Eestlust ja julgeolekut oli piirivalvega palju rohkem seal.

Külliki Kübarsepp: meil juba täna on probleemid: ühe kooli Narva viimine ei vahenda sisulist probleemi: kohtunikud, politseid, päästjaid. Meil on vaja rohkem töökohti sinna viia, eraettevõtteid, mis viiks rohkem inimesi sinna.

Anvelt: kui räägime siseministeeriumi võimalustest, mida on võimalik teha eelarvest, on võimalik teha siseturvalisuskeskus. Narvakad ei mõtle sisekaitseakadeemia peale kui päikesest, mis hakkab Tallinna poolt tõusma. Noored loodavad, et sotsiaalne surve, et loodaks sotsiaalset sfääri Narva rohkem, et riik panustaks sinna rohkem: siis tuleb ka ehk ujula, vabaajakeskused.

Pevkur: Eesti riik on kehtestanud end Narvas alates 1991. aastast. Eesti riigikord kehtib ka Narvas, ei ole vaja midagi kehtestama hakata. Argumendid selleks, miks sisekaitseakadeemiat Narva viia on palju nõrgemad kui need, miks mitte viia.

Urmas Reinsalu, justiitsminister, IRL: üldine hoiak valitsusel, on et ka integratsiooni ja migratsiooni sihtasutus võiks paikneda Narvas. Kooli kohalolek sisejulgeolekuvaldkonnas on väga tugev signaal, et Eesti Vabariik tahab seal olla kohal ja ennast kehtestada. Kas riik soovib ennast kehtestada või oleme jõuetud?

Tarmo Tamm, maaeluminister, Keskerakond: ei, me üldse ei rapsi. Tegelikult tahetakse Tallinnast välja viia 25 asutust.

Hanno Pevkur: kaine mõistus ütleb, et kui sul on midagi toimivat nagu sisekaitseakadeemia (Väike-Maarjas, Paikusel, Tallinnas), siis see toimub. Valitsuse otsus oli mõned aastad tagasi see, et sisekaitseakadeemia Narvas saab praktikabaasi. Aga kaine mõistus ütleb, et see on täiesti ebaratsionaalne otsus.

Andres Anvelt, siseminister, SDE: julgeolekuohust rääkides... on see teadmatusest rääkiv inimene. Suurem kui betoon on see, et ka õpetajaskond tuleks. Kui räägime, kas erakond sõitis üle? Erakond kindlasti vaatab sellele asjale kindlasti regionaalselt, mina siseministrina olen regionaalpoliitikaga nõus, aga see ei saa toimuda siseturvalisuse arvelt, õpetajate ja õppetöö kvaliteedi arvelt. Parlamendierakonnad peavad jõudma arusaamisele, kust me võtame selle raha ära - 35 miljonit ei teki iseenesest.

Kas sisekaitseakadeemia Narvas on julgeolekuoht? Martin Helme, EKRE: Kindlasti. Pikemas plaanis hakkame õõnestama oma sisejulgeolekut.

Kas narvalastele see mõte meeldib? Urmas Reinsalu, justiistminister, IRL: ma pole ühtegi narvakat kohanud, kes on öelnud, et see on lollus.

Kas sisekaitseakadeemia kolimine Narva on hea mõte? Külliki Kübarsepp, Vabaerakond: Vabaerakond on skeptiline. Tahame teada, mis on õppekvaliteedi tulemus, kust tuleb raha ja missugune on religioonpoliitiline mõju, õppemaks, ülalpidamiskulu. Kui ei ole seal püsivat õpetajaskonda, mis saab koolist tervikuna. Esitasime vastava arupärimise ka riigikontrollile.

"Foorum" algas!

