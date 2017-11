"FOORUMI" BLOGI | Andres Ammas: aktsiiside tõusuga alkoholismi ei ravi

"FOORUMI" BLOGI

Jürgen Ligi: tõde on see, et nendele tühja kõhuga inimestele te sentigi juurde ei anna.

Andres Ammas: Indrek, sa panid mulle sõnu suhu, mida ma ka õudusunenäos ei teeks!

Indrek Saar: usk sellesse, et mis inimese õnnelikuks teeb, ongi erinev. Kui Sina (Andres Ammas) arvad, et see, et laps läheb tühja kõhuga magama, teeb kellegi õnnelikuks, siis midagi ei ole teha - see ongi sinu arusaam. Mina aga väidan, et me oleme teinud suure põhimõttelise sammu kogu selles suhtumises, et kuidas riik suhtub inimeste heaolusse.

Jaak Madison: ma tuletan meelde, et kõige ettevõtlikum inimene on Eestis ettevõtja - aga neid te karistate kõige rohkem. Te topeltmaksustate dividende - no kuradi kulak!

Kaia Iva: meie eesmärk on, et inimene, kes pingutab ja käib tööl, saab rohkem raha kätte. Jaak Madison: miks sa valetad? Kes pingutab, sellel võetakse ju raha käest ära.

Jaanus Karilaid: nimetagem seda maksureformi solidaarsuse reformiks. 2/3 inimestest võidavad. See on paar sammu põhjamaadele lähemale!

Jaak Madison: mida teeb vasakvalitsus? Anname sulle 60 eurot kätte, aga võtame selle tagasi aktsiiside tõstmisest tagasi - sealt tuleb see raha tagasi. Ma mõistan, kui Keskerakond soovib teha astmelist tulumaksu, mina seda ei mõista, aga hüva, see on poliitiline samm. Aga IRL räägib üht juttu, Keskerakond teist. Miks me karistame inimest, kes töötab kahel kohal ja siis hakkab kaotama?

Kumb on oluline: see, et inimesed saavad rohkem raha kätte või see, et maksusüsteem läheb keerulisemaks? Jürgen Ligi: see on väike vahemik, kes sellest teenib. Ühe käega võetakse ainult kõigilt ära.

Kaia Iva: rääkides suurest pildist, siis see koosneb ju detailidest. Aga mosaiigi kokkupanek võtab aega ja sellest aru saamine võtab niisamuti aega. Väites, et me ei mõtle kaugemale kui järgmised valimised: no kuidas nii saab väita?

Andres Ammas: mul on selline tunne, et praegune koalitsioon vaatab ainult järgmiste valimisteni, aga mitte sealt edasi. Arvan, et koalitsioon võiks süveneda eelmisesse riigikontrolli auditit ja mõtlema selle järeldustesse. Mis saab siis, kui umbes poolteist miljardit Euroopa Liidu abiraha ära kaob? Meie riik ei taha end üldse koomale tõmmata.

Kaia Iva: ma mäletan, et kui mina tulin riigikokku, siis sellist avalikku debatti katuserahade jagamise kohta ei olnud. Ehitatigi maju selle eest.

Jürgen Ligi: riigi raha jagamine peab olema süsteemne. Olgu see siis ekspertide poolt.

Jaak Madison: Jürgen Ligi, austan, et sa seisad siin enda isikliku seisukoha eest, aga sa ei esinda Reformierakonna huve, sest sa ujud vastuvoolu kui kõik teised. Sa oled õnnestaja, väga tore, aga Reformierakond on kogu aeg katuserahasid jaganud.

Saare näiline väide, et te olete Reformierakonda justkui seest õõnestanud vastab justkui tõele, sest te olete paljudes asjades teisel arvamusel. Jürgen Ligi: mina ei ole kunagi käinud kuskil nurgakive panemas või linte lõikamas väites, et see on nüüd minu teene. Katuserahade puhul peaks vaatama suuremat pilti, neutraalsed inimesed võiksid raha jagada või siis projektipõhiselt.

Indrek Saar: Jürgen Ligi suust on veider kuulata, et katuserahade jagamine on amoraalne, sest ometigi 17 aastat oli ju Reformierakond võimul ja kogu aeg katuserahasid jagati.

Kaia Iva: ma usun, et katuserahade süsteemis on küll samme edasi astuda.

Jaak Madison: meie saame läbi katuseraha toetada erinevaid asju, näiteks mina toetasin vähiravifondi 5000 euroga. Kas see on siis halb või? Öeldes, et see on korruptiivne või kuskil nurga taga susserdamine on ju täiesti absurdne, kõik on avalik!

Andres Ammas: olen nõus Jürgen Ligiga, et saadikud käivad ja hooplevad selle rahaga. Vabaerakond on selle vastu alati olnud. Meie aga anname selle 300 000, mis meie käsutusse anti, MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant kätte ja nemad siis ekspertidega annavad raha inimestele, kellel seda tõesti vaja on.

Erik Savisaar ütles, et see on ainus viis, kuidas kohalik saadik saab kohalike MTÜde ja heaolu eest seista. Kas on nii? Jaanus Karilaid: silmakirjalik on kuulata Reformierakonna juttu, kelle võimuloleku ajal ju jagati katuserahasid ja ei antud opositsioonile raha, kui nad millelegi vastu vaidlesid.Aga ma olen nõus, et see rahade jagamine võiks olla läbipaistvam ja koostöös kohalike omavalitsustega.

Rääkides katuserahadest, siis Jürgen Ligi on nimetanud seda ebamoraalseks. Jutt käib umbes neljast miljonist eurost, mis läheb jagamisele. Miks ebamoraalne?Jürgen Ligi: see on süsteemitu raha jagamine. Inimene läheb ja vehib tšekiga, et näete, mina tõin teile raha. Aga sellel puudub igasugune süsteem. Raha jagamisel on palju selgelt korruptiivseid seoseid.

Jürgen Ligi Indrek Saare väidetest spordi rahastamise suurendamisest: suitsumehe kriitikat sporditeema kohta on alati huvitav kuulata.

Kaia Iva: räägime rohkem iEestist - Inimene; Innovatsioon ja Info.

Jaanus Karilaid: ma ei imesta, et tahetakse luua uut erakonda - kolm opositsioonierakonda on haakinud end veini- ja viinaärimeeste taha. Asetades viina- ja õlletootjad inimese heaolust ette on lihtsalt kummaline.

Jaak Madison: vaadake pilti ka laiemalt - eestlased käivad Lätis ka muude asjade järel, näiteks paljud ettevõtted tangivad ka seal!

Andres Ammas: koalitsioon on hakkama saanud suure asjaga - piirikaubanduse käima pannud. Lätis alkoholi järel käimine on juba saanud rahvaspordiks!

Jaak Madison: ma arvan, et Saarel ei ole ühtegi kindlat näidet, et surmade vähenemine on seotud kuidagi alkoholiaktsiisi tõusuga.

Indrek Saar: seda ei ole statistiliselt ega teaduslikult kinnitatud, et alkoholi varumine soodustab alkoholi tarbimist.

Jaak Madison: enne läks mees poodi ja ostis saunaõhtuks kolm pudelit õlut, nüüd läheb ta ja ostab kolmkümmend kasti õlut - kumb siis soodustab joomist?

Jürgen Ligi: aktsiisitõus avab rahvale uued kanalid! Ja see ei ole enam rahva tervisele hea. Inimesed, kes on kõige haavatavamad, kes käivad piiril odava alkoholi järel, need saavad sealt kõva paugu - nad varuvad alkoholi nii endale kui sugulastele.

Kaia Iva: praegu on planeeritud nii, et dividendidest võetaks viis miljonit välja, mis katab siis alkoholiaktsiisi tõusust saamata jäänud osa.

Jaak Madison (EKRE): kiita valitsust selle eest, et nad tõstavad aktsiisi poole vähem, aga siiski tõstavad, see ei ole probleemi lahendamine.

Andres Ammas (Vabaerakond): praegu tuleks aktsiise langetada mitte tõsta! Aktsiisidega alkoholismi ei ravi. Selleks on muud meetmed: alkoholireklaami ja kättesaadavuse piiramine, spordivõimaluste juurde loomine.

Miks jäi SDE nõusse sellega, et aktsiisitõus on poole väiksem? Indrek Saar (SDE): kuna on mure, et piirikaubandus hakkab võtma liiga suuri mõõtmeid, siis leiti valitsuses selline kompromiss.

Kaia Iva (IRL): teame, et piirikaubandus on olemas, aga me tegeleme sellega, et see ei kasvaks!

