"FOORUMI" BLOGI | Andres Ammas: aktsiiside tõusuga alkoholismi ei ravi

Täna õhtul diskuteeriti ETV saates "Foorum" alkoholiaktsiisi tõusu aeglustamise, maksureformi ja katuserahade jaotamise üle.

Stuudios väitlesid sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (IRL), kultuuriminister Indrek Saar (SDE), riigikogu liige Jaanus Karilaid (Keskerakond), riigikogu liige Jürgen Ligi (Reformierakond), Vabaerakonda kuuluv parlamendisaadik Andres Ammas ja riigikogu liige Jaak Madison (EKRE)

Alkoholiaktsiisi tõus ja piirikaubandus

Rahandusminister Toomas Tõniste ettepanekut alkoholiaktsiisi tõus ära jätta valitsus ei toetanud. Küll aga otsustas möödunud nädalal valitsusekabinet, et aktsiiside tõus väheneb poole võrra. Saatejuht Andres Kuusk nentis, et skeptikud leiavad, et sellest hoolimata läheb kõik samamoodi edasi - piirikaubandus vohab ja valitsus katab sellest tulenevat auku riigieelarves ühekordsete meetmetega.

Iva aga leiab, et see on üks samm selles suunas, et piirikaubanduse kasvu ära hoida. "See, et piirikaubandus on olemas, ei ole kellelegi uudis," möönis Iva. Saar aga ütles, et alkoholiaktsiisi tõus on vajalik, et vähendada alkoholi tõttu hukkunud inimeste arvu. "Üks moodus seda teha on läbi alkoholi hinna," tõdes Saar.

Ammas tõdes, et aktsiiside tõstmise asemel tuleks neid hoopiski langetada. "Aktsiisidega alkoholismi ei ravi," lausus Ammas.

Madison märkis, et piirikaubandus on palju suurem probleem, kui valitsusele näib. "Minge vaadake, et Ikla piiril Alko1000 parklas ei ole ühtegi Läti numbrimärgiga autot, kõik on eestlased," ütles ta ja lisas, et piirikaubandus on alkoholi tarbimist isegi suurendanud, sest korraga varutakse rohkem meelemürke. Samuti peab ta jaburaks valitsuse kiitmist selle eest, et elavdatakse piirikaubandust.

Ligi leiab, et aktsiisi tõus avab rahvale uued kanalid, sest Eesti puhul ei ole tegemist suletud ühiskonnaga. "See ei ole enam kodanike tervisele hea," möönis Ligi ja lisas, et tänasel päeval ei räägi me ainult alkorallist. Nii Ammas kui ka Madison tõdesid, et eestlased ostavad Lätist ka muud kaupa, mitte ainult alkoholi ja riigi kaotus on selle läbi suurem.

Katuserahade jagamine - kas korruptiivne samm või saadiku ainuke võimalus kohalikku ellu panustada?

Kõik saatekülalised olid nõus, et katuserahade jagamise süsteemi peaks muutma läbipaistvamaks. Reformierakondlane Ligi peab katuserahade jagamist süsteemituks. "Inimene läheb ja vehib tšekiga, et näete, mina tõin teile raha. Aga sellel puudub igasugune süsteem," kommenteerib ta rahade jagamist. Ka Ammas nõustub Ligiga, et kõige hullem on see, kui saadik hoopleb, et just tema rahade eest midagi korda saadeti.

Saar aga peab Ligi väidet katuserahade jagamise amoraalsuse kohta veidraks, sest just Reformierakond on 17 võimul olemise aasta jooksul neid usinalt jaganud.

Madison ei nõustu väitega justkui jagataks raha nurga taga ja salamisi. "Meie saame läbi katuseraha toetada erinevaid asju, näiteks mina toetasin vähiravifondi 5000 euroga. Kas see on siis halb või? Öeldes, et see on korruptiivne või kuskil nurga taga susserdamine on ju täiesti absurdne, kõik on avalik!" tõdeb Madison.

"Öelda, et riigikogu ei tohi katuserahasid jagada ei ole ka päris õige," ütles Iva ja nentis, et rahade jagamise läbipaistvuse suunal on tõesti samme astuda. "Selles võime kindlad olla, et selle süsteemi paremaks tegemine on praegu aktuaalne," lisab Iva, "praegu on valitsuskabinetis arutelu ka selle ümber, kuidas hasartmängumaksu raha jaotamist muuta läbipaistvamaks, eriti just selles osas, mis puudutab suuri summasid.".

Jaak Madison maksureformist: vasakvalitsus annab 60 eurot kätte ja siis võtab selle aktsiiside kaudu ära

Ligi leiab, et uuest maksureformist ei võida vaesed ega rikkad. "See on väike hulk inimesi, kes sellest teenib. Ühe käega võetakse ainult kõigilt ära," ütles Ligi.

Ka Madison oli seda meelt, et 2018. aastal kehtima hakkavast maksusüsteemist keegi otseselt ei võida ja pidas seda pelgalt vasakvalitsuse järjekordseks võtteks. "Mida teeb vasakvalitsus? Anname sulle 60 eurot kätte, aga võtame selle tagasi aktsiiside tõstmisest tagasi," kommenteeris Madison ja lisas, et uus maksureform karistab ka ettevõtjaid, kui viimased soovivad dividende välja võtta.

Iva tõdeb, et kuigi on palju ette heidetud seda, et uus maksusüsteem ei ole lihtne, siis lihtsus ei saa olla peamiseks argumendiks. "Muidugi me töötame selle nimel, et see oleks lihtsasti arusaadav," lisas ta.

Ammas aga leidis, et praegune valitsus ei ole alkoholiaktsiisi tõusust tekkivale augule riigieelarves katet leidnud. "Teil on ainult ühekordne lahendus," märkis ta.

