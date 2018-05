„Foorumi” ajaloo meeldejäävaimad hetked: „isamaaline siga” ja teised solvangud, mida ei unustata ka aastaid hiljem

IRLi juht Helir-Valdor Seeder nentis täna Delfile, et kuigi tal on saates konflikte korduvalt ette tulnud, on just too, tosin aastat tagasi eetris olnud „Foorum” tema jaoks kõige meeldejäävam. Seeder märkis, et pärast saadet rääkisid nad Reiljaniga siiski asjad selgeks ja tegid rahu. „Ta kirjutas mulle ja selgitas.”

Tänavu aprillis, kui saates arutati järgmise nelja aasta riigieelarve strateegia üle, soovitas Jürgen Ligi ettevõtlus- ja tehnoloogiaminister Urve Palol „vait olla” ja märkis, et Palo ja ka minister Kadri Simson „räägivad nii mööda”.

«Kaks daami, kes peaksid majandusest rääkima – me oleme täiesti erineval pildil. Nad räägivad nii mööda, et on näha, et nende inimeste käest, kes teavad, ei ole nad mitte midagi küsinud,» arvas Ligi otsesaates. Palolt küsis Ligi, kas minister „suudaks natuke vait olla”.

„Foorumi” üks kuulsamaid ja meeldejäävamaid saateid toimus 2013. aasta jaanuaris, kui arutleti riigi maksupoliitika üle. Eriti tuliseks läks suhtlus Kadri Simsoni ja Jürgen Ligi vahel. Kui Simson Ligi jutule mitmel korral vahele segas, ei suutnud Ligi end enam pidurdada: „Ära nüüd kaaguta, ole vait, sa lubasid, et oled vait, kui teine räägib!” Ligi sai seksistlikuvõitu kommentaaride eest meedias ja ka erakonnakaaslastelt võtta.

„Foorumist” sai alguse ka skandaal, mille märksõnaks Jevgeni Ossinovski kui „sisserändaja poeg roosast erakonnast”. Pärast 2014. aasta sügisel eetris olnud saadet, kus arutleti riigieelarve üle, kirjutas tollane rahandusminister Jürgen Ligi sotsiaalmeedias, et Ossinovski tasakaalukus pole muud kui juurtetus ja teadmatus, ning rääkides nõukogude võimust, peaks Ossinovski kui „sisserändaja poeg roosast erakonnast olema üliettevaatlik”.

Mullu sügisel läksid saates korralikult tülli IRLi ja EKRE juhid, teemaks erakondade nn katuserahad. EKRE esimees Mart Helme süüdistas otse-eetris IRLi esimees Helir-Valdor Seederit valetamises. „Helir, ära valeta! Ma ei lase sul rääkida, inimene valetab päise päeva ajal,” ärritus Mart Helme. Saatejuhi püüdlused mehi maha rahustada esialgu ei õnnestunud.

Viimasesse „Foorumisse” kiirustav Seeder nentis täna, et võtab poliitikaga seonduvaid konflikte reeglina pragmaatiliselt, sest poliitika ongi emotsionaalne valdkond. „Solvumist ja kibestumist pole mul kaasnenud, aga eks ikka paneb mõtlema. Seederi sõnul ei maksa siiski unustada, et kuigi poliitika ongi emotsionaalne valdkond, kujundavad osad poliitikud otsesaadetes oma mainet, kasutades teadlikult värvikaid ütlusi, mida sisuliselt ei mõelda. Sel juhul pole ka mingit põhjust solvuda.

Sügishooajast pakub ETV vaatajatele uut intervjuu- ja debatisaadet, kus lahatakse ja avatakse erinevaid päevakajalisi teemasid. Uus saade läheb eetrisse kolmel päeval nädalas, seda hakkavad vaheldumisi juhtima Andres Kuusk, Johannes Tralla ja Anna Gavronski.