"FOORUM" | Helme: kui palgatõus tuleb, aga kõik läheb kallimaks, siis pole sellest kasu

Stuudios väitlesid Jürgen Ligi, Sven Sester, Indrek Saar, Jaak Aab, Martin Helme ja Andres Ammas.

Koalitsiooni kuuluvad Aab, Saar ja Sester kiitsid valitsuse otsuseid, opositsiooni esindajad laitsid. "Öelda, et 100 miljonit eurot tervishoiusüsteemile pole mingi raha on demagoogiline. Tänane valitsus on tervishoidu suunatud rohkem raha kui eelmised," sõnas kultuuriminister Saar.

EKRE fraktsiooni juhi Helme sõnul ei lahenda eraldatud summa siiski haigekassa probleeme. "Sada miljonit eurot on tule kustutamine, mingit probleemi pole ära kaotatud". Endine rahandusminister, reformierakondlane Ligi leiab samuti, et raha, mis haigekassale eraldati, pole märkimist väärt. "Haigekassa probleeme ei lahenda kopikas. Valitsus peab oma kulud suutma teha olemasoleva rahaga, mitte tulevaste ja eelmiste valitsuste rahaga".

Saare sõnul pole opositsiooniliikmete kriitika tõsiseltvõetav. "Me peame oma meditsiiniteenust parandama. Valitsus, kes investeerib kultuuri, lastesse jne käitub vastustustundlikult".

IRL-i kuuluv Sester aga kiitis, et "tulumaksureform oli selle sajandi kõige suurem reform oma mastaabilt".

"FOORUM" RIIGIEELARVEST

Helme: majandus kasvab reipalt, aga valitsusel pole pikka plaani.

Helme: mina küll valitsust kiita ei kavatse.

Ligi: valitsus peaks tegema seda kõike olemasoleva rahaga. hetkel kelgitakse rahaga, mis on enne kõrvale pandud.

Ammas: kultuuri- ja haridustöötajate palgatõusu osas kiitus. Võtke aga vähemaks erakondadele mõeldud raha ja anda see vabaühendustele. Mis see suure mängu juures ikka maksab.

Ligi: aktsiis aitab tarbimist piirata teatud piirini, aga tuleb seda piiri tajuda. Muidu hakkab levima salaturu tooted.

Sester: iga kuu jälgitakse laekumisi, võetakse peenelt asi ette, uuritakse palju erinevad rahvused ostavad nii Eestis, Lätis kui ka mujal

Ligi: alkoholi tarbimine on meil langustrendis juba 10 aastat.

Helme: lisaks jäetakse kütuseaktsiis Lätti.

Aab: Läti ja Leedu on akstiisi samuti tõstmas.

Amma: aktsiisilaekumise prognoosi on juba vahendatud ja vähendatakse veel

Sester: Leedu tõstis lahka alkoholi maksu 110%. Fiskaalselt vaadates öelda, et maksud ei laeku ja see raha ei tule riigieelarvesse, on vale.

Saar: parim viis alkoholi tarbimist vähendada on hinda tõsta. Aktsiisi laekub kavandatult, vahed tegi sisse Reformierakond, eriti kange alkoholi aktsiisi suhtes. Kui tahame, et noored ei kuritarvitaks alkoholi, tuleb hinda tõsta.

Ligi: aktsiisi võiks esimesel võimalusel vähendada. Valitsus pani õllele ja veinile kõvasti protsente juurde, tekib ka harjumus tarbida kanget alkoholi ning harjumust koguda varusid. Kaks Läti ministrit on meid juba tänanud selle eest.

Helme: ebavõrdsus on halb, aga ei tasu ülehinnata eelarve võimet seda ebavõrdsust vähendada. Plaan kaotada sisserändekvoot kaotada ebavõrdsust suurendab.

Ammas: nii sõbralikud pole me kunagi Lätiga olnud. (Ligi: Sester on Läti agent)

Ligi: nõus.

Sester: peaaegu 100 miljonit tuleb kaitsekuludele juurde. peab 2 % SKP-st olema summa.

Saar: nüüd siis saab teada, kes mis teemal tohib rääkida.

Ligi: ebavõrdsuse vähendamine ei peaks käima läbi ettevõtluse maksustamise, pigem hariduse ja tervishoiu osas.. Mina ei tule sinuga teatrist rääkima (Indrek Saarele)

Saar: see, kas ühiskond on suure ebavõrdususega, on oluline. Sissetulekute vahed on Eestis ühed EL-i suuremad, järjest vähem on inimesed valmis panustama.

Ligi: 2020ndaks aastaks on euroraha laekumine vähenenud. Seda on vaja kompenseerida.

Aab: normaalne regionaalpoliitiline meede on pakkuda tööd ka pealinnast kaugemal.

Aab: teema oli üleval juba ammu. USA-s saadi juba ammu aru magustatud jookide probleemist, Prantsusmaal keelati ka Coca-Cola reklaamid.

Saar: muudab küll.

Helme: riik peab olema tugev, mitte paks. Seda sorti maks aga ei muuda olukorda.

Saar: kui vaatame laste ja noorte tervisekäitumist ja olukorda, siis iga neljas 1.klassi laps oli ülekaaluline. Probleemiks suhkru ületarbimine, suuresti magustatud jookide tõttu. Hind on hea regulaator seda reguleerima.

Sester: maha on võetud erinevaid maksuteemasid, magusamaksu tõesti ei tule. Vaatame, kuidas majandus areneb, mida vähem erinevaid maksutõuse, seda parem.

Helme: kui palgatõus tuleb, aga kõik läheb kallimaks, siis pole sellest kasu.

Ammas: viige siis raudtee Haapsaluni, mitte Turbani. Ei tea, kas kunagi Haapsaluni jõuab.

Ligi: kui eelarve lastakse struktuursesse miinusesse ja õigustatakse seda betooni investeerimisega.

Sester: maksud, mis on seotud kinnisvara ja autodega, neid me ei taha. Omandimakse me ei taha hakata peale panema. Pigem tööjõumaksu suurendada.

Aas: muidugi ei panda kõike betooni.

Helme: mina ei saa leppida selle mõtteviisiga, et uputame sinna maksumaksja raha. Asukoht on hea, saaks teenida 100 miljonit pinna müügiga,. nüüd kulutatakse sama summa renoveerimiseks.

Saar: linnahall võiks olla keskus, mis toob siia pikemaks ajaks kultuuri või konverentsiteenust tarbima. Asjaajamine saab ka loodetavasti lähitulevikus korda.

Ammas: praeguse valitsuse sümbol on linnahall. See on rahapesumasin, nõukogusse peaks tooma inimesed, keda poleks põhjust kahtlustada korruptsioonis.

Aas: 2020 on 185 miljonit kohalikele omavalitsustrele. Seda summat saavad nad ise kasutada ja otsustada, kuhu läheb. Omavalitsused ütlesid, et kokkuleppeid on kergem teha.

Helme: betooni valasid ka eelmised valitsused. Sisetarbimisele tuleb kasuks, kui inimesed saavad rohkem raha kätte.

Saar: nii suurt palgaraha kätte jätvat reformi pole enne olnud, iga kuu saavad tänu tulumaksuvaba miinimumi kolmekordistamisele inimesed suure summa lisaks, kokku ühe kuupalga aastas.

Ligi: investeeringud, mida valitsus teeb, on mittetootlikud. Majanduskasv algas eelmise aasta suvel. Tehakse surnud betooni. Palgakulu on jooksev kulu, mitte investeering.

Sester: valitsuse suurim väljakutse oli väiksepalgaliste palkadele tähelepanu pööramine. Tulumaksureform oli selle sajandi kõige suurem reform oma mastaabilt.

Saar: öelda, et 100 miljonit pole mingi raha, on demagoogiline. Tänane valitsus tunnistab, et tervishoidu on suunatud raha rohkem kui eelmised. Need on reaalsed asjad, mida valitsus teeb.

Helme: maksukoormus on püsinud kõrgel ja natuke kasvanud. Kui tahame hoogu hoida.

Ammas: tervisehoiu rahastamisega hoobelda pole mõtet. vaid Lätis, Leedus ja Türgis kulutatakse vähem. Liiga vähe vaadatakse ette.

Helme: ei lahendanud haigekassa probleeme. sajast miljonist eurost rääkides on see tule kustutamine, mingit probleemi pole ära kaotatud. Majanduskasv pole praeguse ega eelmise valitsuse teene.

Ligi: majanduse kidumise ajal tulebki reserve kasutada.

Sester: oleme olnud pikalt olnud olukorras, kus meil pole reserve. Eesti on olnud hea finantspoliitikaga. Kui vaatame positsioone võlgade ja reservide osas, siis viimastel aastatel pole muutusi. Reserve pole.

Ligi: haigekassa probleeme ei lahenda kopikas. Valitsus peab oma kulud suutma teha olemasoleva rahaga, mitte tulevaste ja eelmiste valitsuste rahaga

Ammas: valitsus trikitab. 250 miljonit meditsiini juurde? 150 hoopis.

Saar: kriitika pole tõsiseltvõetav. Peame oma meditsiiniteenust parandama, valitsus, kes investeerib kultuuri, lastesse jne käitub vastustustundlikult.

Aab: palju on asju, mis tuleb sel valitsuses lahendada, kuhjunud haigekassa probleemid. Teiseks suur hüpe tulumaksuvaba miinimumi tõstmises. Reformierakonna tempos tõstes oleks sama tulemuseni jõudnud 2050ndaks aastaks.

Helme: 0,25 pole asi, mille pärast peaks ööund kaotama, aga midagi rõõmustada pole.

Sester: Jürgen võiks kibestusmisestüle saada. Näeme suurimat eelarvet, olulisi investeeringuid ja eesmärki majanduse elavdamiseks. Midagi pole häbeneda, viimase aasta otsused annavad võimaluse nentida, et majandus läheb jõudsalt edasi.

Jürgen Ligi: valitsust peab kiitma, et ta Sesteri lahti lasi. Valitsus käitub hetkel aga halvasti, eelarvet ei tohi lasta miinusesse.

Koalitsioon jõudis kokkuleppele järgmise aasta riigieelarves, mille maht ületab esmakordselt kümne miljardi piiri. ETV "Foorumis" arutelatakse täna, millised valdkonnad saavad eelistuse, mis saab eelarvetasakaalust ja kas viimaste majanduskasvu numbrite valguses peaks pigem kokku hoidma või rohkem investeerima?