Filatelistid, rõõmustage: Eesti Post annab eesistumise jaoks välja postmargi

Homme, 13. mail, annab Eesti Post välja esmakordsele Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisele pühendatud margi nominaalväärtusega €1,40. Postmargi „Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine“ kujundas kunstnik Indrek Ilves ning see on trükitud trükikojas Vaba Maa. Postmargi tiraaž on 30 000.