Fentanüülidefitsiidis sõltlased käivad ainet toomas Lätist

Eestis enim narkosurmasid põhjustanud fentanüüli raskendatud kättesaadavus pole spetsialistide kinnitusel suurendanud sõltuvusravile pöördujate hulka. Ainet üritatakse sisse tuua kas naaberriigist Lätist või otsitakse leevendust teistest narkootilistest ainetest.

Tänavadiilerite tabamiseks viidi tänavu läbi kaheksa suurt politseioperatsiooni, mille tulemusel ootab kohut või kannab juba karistust üle 50 inimese, vahendas ERR "Aktuaalset Kaamerat".

Narkoäris polnud lõppev aasta just kiita, kümmekond fentanüüliparunit on keskkriminaalpolitsei töö tulemusel trellide taga ja aine kättesaamine nõuab pingutust. Samas ütleb ka rahvatarkus, et ega loodus tühja kohta salli ja nii saab nüüdseks paraku väita, et Lätis ei käida enam mitte ainult alkoholi järel.

"Väiksemas mahus sõltlased on koopereerunud ja tõesti üritavad ainet hankida siis näiteks Lätist, saates kedagi sinna ja tuues seda mõnekümne doosi kaupa tagasi. Mõned sõltlased meie teada üritavad tarvitada muid aineid, näiteks amfetamiini," kirjeldas PPA Põhja prefektuuri narko- ja organiseeritud kuritegude talituse juht Rait Pikaro.

Amfetamiinil aga on fentanüülile vastupidine toime ning n.ö marki vahetanud sõltlastel seetõttu palju magamata öid. Lisaks tuleb neil praegu senisest enam arvestada, et fentanüüli hinnaga müüakse neile lihtsalt suhkrut. Aga ravile pole neid siiski märkimisväärsel hulgal pöördunud.