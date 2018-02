Feministliku kommuuni üks eestvedajatest: laste saamine ei ole keskkonnasõbralik

Populaarse feministliku Facebooki kommuuni "Virginia Woolf sind ei karda!" administraator Nika Kalantar rääkis eilses ETV saates "Suud puhtaks", et maailm on ülerahvastatud ja laste saamine on keskkonnale kahjulik.

Saates oli fookuses, et Eesti rahval ei saa olla suuremat eesmärki, kui tagada enda allesjäämine. Püstitati küsimus: "Kas tuleb ka Eesti Vabariik 200 ehk mida teha, et sünniks rohkem lapsi?"

Saatekülalised tõid välja, et sündide arvu aitavad tõsta näiteks riiklikud toetusmeetmed. Sündide vähesuse teemal võttis sõna ka Nika Kalantar.

"Ma tahaks mainida, et põhjused, miks inimesed saavad vaid ühe lapse või ei saa lapsi üldse, on ka keskkondlikud tegurid," arutles ta.

Kalantar tõi välja, et üks probleem on, et ühiskond pole avatud. Kui partner on pärit teisest riigist, siis kannatab laps ksenofoobia pärast.

"Teine faktor on see, et laste saamine ei ole keskkonnasõbralik, see on fakt," toonitas ta. Saatejuht Urmas Vaino uuris, kas looduse mõttes. "Maailm on ülerahvastatud," selgitas Kalantar. Ta lisas, et otsustataksegi lapsi mitte saada, kuna see pole pikas perspektiivis seda väärt.

Statistikaameti andmetel sündis Eestis 2017. aastal 13 520 last. Sündide arv on aasta varasemast näitajas ligi 400 võrra väiksem.