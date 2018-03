Feik ja provokatsioon? Vene saatkonda ärritab Vene valimistel Putini oponenti toetama kutsuv plakat

Tallinna tänavatele on ilmunud venekeelsed plakatid, kus Eesti Ühendatud Vasakpartei (EÜVP) justkui kutsub Venemaa presidendivalimistel toetama Kommunistliku Partei presidendikandidaat Pavel Grudininit. Seejuures toetavat seda Vene saatkonna nõunik Dmitri Litskai.

Vene saatkond nimetas seda ilmselgeks, madala kvaliteediga võltsinguks. Pressiatašee Deniss Mosjukov teatas, et Litskai ei oma mingit seost EÜVP, Venemaa Kommunistliku Partei, Pavel Grudinini või selle Tallinna tänavatel leviva plakatiga.

"Venemaa saatkond ei võta mingitel tingimustel osa agitatsioonist ühegi kandidaadi poolt. See poleks mitte ainult ebaeetiline, aga käib ka vastu valimisagitatsiooni puudutavatele seadustele. Jätame selle harimatu provokatsiooni selle autorite südametunnistusele," kommenteeris Mosjukov.

Ta lisas, et saatkonna ülesandeks on hääletamise korraldamine, saatkonna kodulehel on olemas vajalik info kandidaatide kohta.

Sellest plakatist ei taha midagi teada ka EÜVP ise. Nemad hoiatavad oma kodulehel, et plakat on provokatsioon, millel pole Vasakparteiga mingit pistmist.

Venemaa presidendivalimistel on Grudinin osutunud üllatavalt populaarseks, aga Eestis on tal kohalike venelaste seas toetuse leidmisega endiselt raskuseid. Kui eurosaadik Yana Toom avastas oma Facebooki jälgijate seast ühe Grudinini toetaja, postitas ta kohe oma seinale ühe Grudinini majanduspoliitika suhtes kriitilise artikli.