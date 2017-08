FAKTIKONTROLL | Ilma Keskerakonna toeta poleks Yana Toom Euroopa Parlamenti saanud

Euroopa Parlamendi liige Yana Toom kiitles eilses Eesti Päevalehes, kuidas ta saaks järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel Euroopa Parlamenti ka ilma Keskerakonna toeta ehk "teeks Tarandit". Me ei tea, mis järgmistel valimistel juhtub, aga teame, et 2014. aasta valimistel oleks Toom ilma Keskerkaonna toeta jäänud Brüsseli ukse taha.

Toomile meeldib uhkustada, kuidas ta sai Keskerakonna nimekirja viimaselt kohalt 25 251 häält ehk rohkem kui keegi teine ja sai niimoodi Euroopa Parlamenti.

Samas on fakt, et nendest häältest ei oleks piisanud, et Tarandi kombel üksikkandidaadina europarlamenti saada. Toom sai Brüsselisse, sest Keskerakond tervikuna sai 73 419 häält, mis andis ühe koha. Toom, kui Keskerakonna nimekirjas enim hääli saanud kandidaat, osutuski erakonna häälte toel valituks. Olgu öeldud, et Tarand sai 43 369 häält.

Võime teha ühe arvutuse selle kohta, kuidas oleks läinud üksikkandidaat Toomil 2014. aastal. Kõigi ülejäänud erakondade ja kandidaatide häälte arvu jätame samaks, ainult Keskerakonna häältest võtame maha Toomi omad, alles jääb 48 168 häält.

Tulemus on, et kõik erakonnad oleksid saanud täpselt sama tulemuse ja ka Tarand oleks Euroopa Parlamendis sees. Üksikkandidaat Toom oma 25 251 häälega jääks välja, Keskerakonnast saaks sisse Edgar Savisaar, kes oleks eeldatavalt loobunud oma kohast, mistõttu tema järel 11 499 häält saanud Mihhail Stalnuhhin oleks saanud Euroopa Parlamenti.

Me ei tea, mis juhtub järgmistel Euroopa Parlamendi valimistel, aga teame, et Toom poleks oma eelmise valimistulemusega üksikkandidaadina sinna saanud.

Toom on oma eelmise korra edu toonud põhjuseks, miks teda ei huvita Keskerakonna võimalik pakkumine olla Keskerakonna esinumber järgmistel Euroopa Parlamenti valimistel. Teatavasti otsustas Toom hiljuti mitte liituda Edgar Savisaare valimisliiduga ja jääda Keskerakonda.

Euroopa Parlamenti saamine nõuab umbes 40 000 häält, kusjuures pole vahet, kas need kogub erakonna nimekiri või üksikkandidaat. Toomi seisukohalt on tähtis mitte see, milline koht on tal Keskerakonna nimekirjas, vaid see, et ta üldse saab selles nimekirjas kandideerida.

Kui Toom oleks valinud Savisaare nimekirja, oleks ta pidanud kandideerima Euroopa Parlamenti, konkureerides Keskerakonna nimekirjaga, kus on palju tugevaid vene poliitikuid ja palju raha. On täiesti ennustamatu, kuidas oleks taoline konkurents lõppenud.

Keskerakond on alati saanud Euroopa Parlamendis vähemalt ühe koha, mistõttu Keskerakonna juhatus saab talle lubada kindlat saamist Brüsselisse. Poliitiliselt hääbuv Savisaar ei saa midagi taolist lubada. Toom tegi kindla valiku.