Faktid ritta: mis juhtus ikkagi rändepakti vastasel meeleavaldusel Vabaduse väljakul? Kas Eesti 200 provotseeris või meeleavaldajad avaldasid agressiivselt arvamust?

1) Konflikti osapooled olid Eesti 200 liige, saksa päritolu Florian Hartleb, fotograaf Mats Õun ning kaks Soldiers of Odini liiget, kes üritust turvasid. Rüselusse sekkuvad Eesti 200 projektijuht Teele Holmberg ning Eesti 200 vabatahtlike koordinaator Kadri Napritson-Acuna.

2) Teele Holmberg on lapsevankris olnud 2-aastase poisi ema, Hartleb isa. Kui Hartleb on koos lapsevankriga rahvasumma sees, hakkab Holmberg sündmusi kohviku ukse eest filmima. Kohvikus toimus samal ajal Eesti 200 üritus "Positiivne alternatiiv", kus olid kohal kõik erakonna juhatuse liikmed ning valdkondlikud liidrid.

3) Alloleval videol on näha, kuidas Holmberg Hartlebi tagasi tõmbama tõttab ning Napritson-Acuna lapsevankri minema kärutab. Hartleb tõukab küünarnukiga ühte odinlastest. Seejuures on see video hilinenud sisuga - eelnevalt filmib Holberg toimuvat kaugemalt, kui siis järsku ümber mõtleb ning läheb oma lapsele järgi. Hiljem ütleb Napritson-Acuna Delfile, et läks hoopis ise lapsevankrile järgi.

4) Postimehes avaldatud video näitab, kuidas Hartleb lapsega kaugemalt tuleb, korduvalt "minu laps" teatab, osutab vankrile ning käruga tema ümber kogunenud seltskonda rammib - Hartlebil tekib fotograafiga sõnelus, seejuures tõukab Hartleb Õuna tugevalt eemale.