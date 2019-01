Evelin Samuel-Randvere lahkub erakonnast Isamaa

Samule-Randvere märkis, et on seni olnud erakonnas passiivne liige, millel ta ei näe mõtet. "Maailmavaate pärast ei pea olema ilmtingimata erakonnas, veel vähem vahetama erakonda," märkis ta.

Erakonnas on ta enda sõnul kohanud mitmeid meeldivaid inimesi, samuti tänab Samule-Randvere Isamaad usalduse eest.

Teise lahkumise põhjusena tõi Samuel-Randvere välja tänase poliitilise suhtluse üleüldise taseme, märkides, et ei pea otseselt silmas Isamaad. "Ma ei näe siin oma kohta," märkis ta.

Toimuv on tema arvates on vastuvõetamatult inetu ja valimisteeelne kommunikatsioon alles kogub hoogu. "Võidab see, kes kõige kõvemini karjub. Esitatakse nahaalseid valimislubadused, millest teatakse ette, et neid koalitsioonilepingusse niikuinii sisse ei kirjutata,"kirjeldqs Samuel-Randvere toimuvat.

Tema sooviks oleks sotsiaalmeediapostituse järgi pikaajalised eesmärgid, mõistuse ja rahuga peetud debatid, vähem vastandumist, regulatsioone ja rohkem inimlikku, tervet mõistust, eneseväärikust ja usaldust üksteise vastu, vigade tunnistamist, isiklikku vastutusevõttu tehtu ja öeldu eest.

Evalin Samuel-Randvere astus IRL-i liikmeks veidi üle nelja aasta tagasi detsembris 2014 ja osales eelmistel riigikogu valimistel 2015. aastal.