EV99 MINA JÄÄN: Võru õpilane Mirjam armastab Eesti toitu: siin saab kartulit süüa!

Mirjam õpib Võru gümnaasiumis ja laulab kooli kooris ning valmistub loomulikult ka suviseks laulupeoks.

"Eestis on Eesti toit, siin saab katulit süüa!" toob ta välja ühe erilise asja kodumaa kohta. "Eesti on minu kodu ja see on koht, kuhu ma kuulun." Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?