EV99 MINA JÄÄN: Ujuja Pjotr: tahan näidata, et Eestiski on võimalik tippu jõuda

Pjotr Degtjarjov on erinevates vanusegruppides ja alades mitmekümnekordne Eesti meister ja esindanud Eestit mitmetel rahvusvahelistel võistlustel.

Kuigi ta oleks saanud minna stipendiumiga välismaale, näiteks USA-sse ülikooli õppima ja treenima, ei teinud Pjotr seda. "Eestisse jäin sellepärast, et see on mu kodumaa. Tahan näidata noortele, et Eestiski on võimalik tippu jõuda ujumises," ütleb ta. Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?