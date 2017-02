18-aastane Mihhail õpib Estonian Business Schooli gümnaasiumis.

"Eesti on nii väike riik, siin on nii mugav, siin on lihtne leida häid kontakte," ütleb Mihhail. Neid kontakte tahab ta tulevikus ära kasutada, et temast edukas ärimees saaks! Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?