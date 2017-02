EV99 MINA JÄÄN: Tudeng Sandra: Eestis saadav haridus on algklassidest ülikoolini üks maailma parimaid

Sandra õpib ja töötab Tartu ülikoolis. Varem on ta ka Eesti Päevalehes suvereporterina töötanud.

"Ma ei kujuta ette, et kuskil mujal riigis oleks asjaajamine nii lihtne või kuskil oleks võimalik oma unistusi ellu viia nii lihtsalt kui Eestis," räägib Sandra. "Eestis antav haridus on üks maailma parimaid, juba algklassidest peale, kuni ülikoolini. Kui inimene on ise piisavalt aktiivne ja ta tahab teha midagi, siis siin Eestis on selleks kõik võimalused olemas." Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?