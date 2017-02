EV99 MINA JÄÄN: Tudeng Mihkel: välismaal saab aru, miks Eesti on tegelikult nii hea

Pärnust pärit Mihkel tahab pärast bakalaureusekraadi saamist minna välismaale õppima ja ehk isegi töötada seal mõne aasta.

Tema arvates ei väljendu Eesti headus ainult selles, et siia jääda, vaid ka selles, et korra ära minna ja seejärel uuesti tagasi tulla. "Välismaal viibides saame aru, miks Eesti on tegelikult nii hea riik." Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?