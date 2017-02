EV99 MINA JÄÄN: TTÜ tudengit Indrat hoiab Eestis see, et kõik võimalused on avatud

24-aastane Indra on Tallinna Tehnikaülikooli tudeng.

Ta usub, et Eestis on inimesel võimalik ennast ükskõik mis valdkonnas arendada, põllumajandusest tipptehnoloogiate tootmiseni. "Kõik võimalused on sinu jaoks avatud. See on üks asi, mis mind siin hoiab." Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?