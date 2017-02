EV99 MINA JÄÄN: Tantsija Teve: uhke on käia välismaal ringi ja keegi ei saa aru, millest sa räägid

Teve on pärit Tõrvast ja talle väga meeldib tegeleda rahvatantsuga.

"Väga uhke on käia välismaal ringi, näiteks Itaalias, ja sa tead, et mitte keegi ei saa sinust aru. Ütlen uhkusega, et Eestis elab 1,3 miljonit inimest, kuigi see on mõnes suures riigis vaid mõni väike linn," räägib ta. Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?