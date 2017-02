EV99 MINA JÄÄN: Tantsija Roomet: mulle meeldivad neli aastaaega!

Madala häälega väikelinna Tõrva noormees Roomet on usin rahvatantsija ja ta harjutab loomulikult ka tänavuseks tantsupeoks.

Roomet räägib napilt aga südamest, et Eesti juures hindab ta kodumaa väiksust. "Siin ei ole nii avar kui teistes maades. Ma ei kujutaks ette mujal elamist," ütleb ta. Roomet on ka õnnelik, et Eestis on ta sõbrad ja et siin on neli aastaaega. Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?