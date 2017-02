EV99 MINA JÄÄN: Tallinna gümnasist Greete sai laulva revolutsiooni taaslavastamisest kustumatu emotsiooni

18-aastane Greete õpib Tallinnas ja tantsib Sõlekeses.

Greete meenutab, kuidas korraldas oma koolis laulva revolutsiooni sündmuste taaslavastuse. "See emotsioon, mis sealt tuli - siis ma mõistsin, et kõik on võimalik," räägib ta. "Siin Eestis, ma tunnen, et ma suudan kõik võimatu muuta võimalikuks." Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?