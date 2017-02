EV99 MINA JÄÄN: Sulgpallur Kristin: ma ei kujutaks ette varahommikuid ilma oma karjuvate väikevendadeta

Kristin on noor Eesti sulgpallur ja lisaks spordi tegemisele on Eesti tema jaoks oluline, sest siit on pärit tema esivanemad.

"Minu vanemad elavad siin, minu väiksed vennad. Ma ei kujutaks ette ühtegi nädalavahetust, kui kell 7 hommikul minu väiksed vennad mind üles ei karjuks ja laupäeva hommikul me koos koge perega vanaema juurde läheks," räägib ta. Vaata videost! Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole "Mina jään" pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda? Loe veel: