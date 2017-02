EV99 MINA JÄÄN: Reena kolis Ida-Virumaale neli aastat tagasi ja temast sai kohe selle piirkonna fänn

Reena nimi on kõigile kergejõustiku sõpradele Eestis teada ja tuntud. Saame Reenaga kokku Ahtme spordihallis, on nädalavahetus ning parajasti on hall täiesti tühi. Ja nii kummaline kui see pole, siis see sama tühi hall on just see, mida Reena enda arenguks vajab.