EV99 MINA JÄÄN: Rahvatantsija ja koorilaulja Pelle: kas otse või kaudselt, aga Eestis tunnevad kõik kõiki

Pelle elab Tartus, õpib keskkoolis ja laulab segakooris ning tegeleb ka rahvatantsuga. Niisiis võtab ta suvel osa nii laulu- kui ka tantsupeost.

"Eesti meeldib mulle, sest see on väike ja kompaktne," ütleb Pelle.

"Kõik tunnevad siin üksteist. Ükskõik kuhu me ka ei läheks, igal pool on meil tuttavad. Kas kaudselt või otseselt, aga me tunneme üksteist." Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?