EV99 MINA JÄÄN: Põline tartlane Annabel: jään Eestisse, sest ma ei julge välismaale elama minna

Annabel õpib Miina Härma gümnaasiumis ja tegeleb rahvatantsuga - loomulikult plaanib ta ka suvel tantsupeole minna. Ennast nimetab ta põliseks tartlaseks.

"Alati, kui on tekkinud võimalus minna välismaale õppima või elama, siis on mul tekkinud hirm. Sest kõik, mis mulle kallis või tähtis, on Eestis. Ja ma arvan, et ma ei julgeks minna välismaale elama, sest see muutus oleks liiga suur. Küll oleks paariks aastaks sinna õppima minna silmaringi avardav," räägib ta. Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?