EV99 MINA JÄÄN: Otepää noor Laura: mulle meeldib väga Eesti rahvatantse tantsida

Laura on pärit talvepealinnast Otepäält, õpib Otepää Gümnaasiumis ja tantsib sealses noorterühmas. Loomulikult plaanib ta suvel osa võtta tantsupeost.

Miks ta jääb? Laura on konkreetne: "Eesti on nii võrratult ilus, siin on mu pere, kodu, sõrbad, lemmikloomad." Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?