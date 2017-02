EV99 MINA JÄÄN: Õpilane Laura: mulle meeldivad eestlaste ausad emotsioonid

Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis õppivale Laurale meeldivad eestlaste ehedad emotsioonid ja just see, et eestlastel pole ebasiirast sõbralikkust, vaid kõike väljendatakse tõetruult.

"Välismaalastele jääb just silma eestlaste tagasihoidlikkus ja see toob kaasa ainult head," ütleb ta.