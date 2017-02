EV99 MINA JÄÄN: Õpilane Kertu teab, millal Eesti rahvas ühtne on

Kertu on pealinna keskkooliõpilane, kelle hobide hulgas on ka rahvatants ja koorilaul.

"Kuigi ma tahan reisida ja maailma avastada, siis alati on midagi, mis tõmbab mind siia Eestisse tagasi," ütleb ta ja meenutab emotsioone just laulu- ja tantsupidudelt. "Olid mitmetunnised proovid selja taga ja kõik olid väsinud. Bussis kesklinna sõites oli aga hea tunne ja emotsioon ka väsimusega alles. Kõik laulsid ja kui keegi bussi sisenes, siis neid tervitati. Sel hetkel tunnetadki, et me oleme ühtne rahvas." Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?