EV99 MINA JÄÄN: Noor õpetaja Helena: igaüks võib Eestisse panustada

Helena on Noored Kooli 10. lennu osaleja ja õpetab Värska gümnaasiumis lastele ajalugu ja ühiskonnaõpetust.

"Mina jään Eestisse, sest ma tahan panustada Eesti riiki, nii nagu on Eesti riik panustanud minusse. Mul on olnud võimalik elada rahulikus, kindlas turvalises riigis, kus mul on hea haridus, perekesksed väärtused..." Vaata videost!

Delfi toob vabariigi aastapäeva eel noorte laulupeole “Mina jään” pühendatud mõtisklused Eestis elava 99 noorega. Kas jääda, kuhu jääda, kelleks jääda?